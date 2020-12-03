"Кольку вооружил!" Опубликовано видео с реакцией ОМОНа на выход Лукашенко с автоматом

Командиры силовиков для обозначения президента по радиосвязи использовали позывные "Восток" и "Первый".

В Сети появилось новое видео выхода президента Белоруссии Александра Лукашенко к охранявшим Дворец Независимости в Минске сотрудникам милиции. В этот раз показаны кадры с камер самих силовиков. Судя по реакции ОМОНа, увидеть главу государства на своих позициях они никак не ожидали. Тем более не ожидали, что президент будет вооружён.

На записи отчётливо слышны реплики командиров подразделений милиции по рации. Они предупреждают коллег, что к ним идёт "Восток" или "Первый". Вероятно, это позывные для обозначения президента. Когда же у заграждений появляется сам Александр Лукашенко, он требует убрать стоящих рядом протестующих, после чего начинает благодарить силовиков.

— Кольку вооружил! Вооружил своего сына до зубов. Пистолет, автомат, — удивляется один из милиционеров.