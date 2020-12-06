Пожилая жительница Украины пыталась проголосовать на выборах по советскому паспорту
Женщина призналась, что раньше не сталкивалась с какими-либо проблемами по этому поводу.
Пожилая женщина в украинском Кривом Роге попыталась проголосовать во втором туре выборов мэра, который проходил 6 декабря, по советскому паспорту. Об этом написала гражданская сеть "Опора".
Украинка призналась, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту, однако сегодня члены избирательной комиссии отказались выдать ей бюллетень. Полицейский в свою очередь объяснил женщине, что документ недействителен уже 29 лет.
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