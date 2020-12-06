Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 декабря 2020, 18:51
4441

Пожилая жительница Украины пыталась проголосовать на выборах по советскому паспорту

Женщина призналась, что раньше не сталкивалась с какими-либо проблемами по этому поводу.

Пожилая женщина в украинском Кривом Роге попыталась проголосовать во втором туре выборов мэра, который проходил 6 декабря, по советскому паспорту. Об этом написала гражданская сеть "Опора".

Украинка призналась, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту, однако сегодня члены избирательной комиссии отказались выдать ей бюллетень. Полицейский в свою очередь объяснил женщине, что документ недействителен уже 29 лет.

Ранее Лайф рассказывал, что пограничники не пустили певца Петра Мамонова на Украину.

Республиканцы разозлили Трампа, признав победу Байдена на выборах
Республиканцы разозлили Трампа, признав победу Байдена на выборах
Темнокожий чиновник из Тверской области шокирован победой Гитлера на местных выборах в Африке
Темнокожий чиновник из Тверской области шокирован победой Гитлера на местных выборах в Африке
На выборах в Намибии победу одержал Адольф Гитлер
На выборах в Намибии победу одержал Адольф Гитлер
BannerImage

Фото © Shutterstock

Варвара Романова
  • Новости
  • Украина
  • СССР
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar