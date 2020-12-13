Коттедж на Новый год. Куда выгоднее поехать отдыхать в России

В этом году аренда коттеджей заметно подорожала. Лайф выяснил, сколько стоит жильё в разных регионах и как снять дом дешевле.

Куда поехать отдыхать

Зимние каникулы в этом году пройдут необычно. Массовых путешествий за границу не будет, зато значительно вырос интерес к внутреннему туризму. Вместе с ним повысился и спрос на загородные коттеджи. Только вот направления для путешествий туристы сейчас выбирают несколько иные, чем в прошлом году.

— Число забронированных коттеджей на новогодние праздники у нас увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом. Интересно, что значительно чаще стали арендовать дома в Башкирии, в основном в районе озера Банное. Это направление теперь у нас занимает второе место по популярности, хотя в прошлом году было на 17-м. А вот города Карелии уступили свои позиции и больше не входят в топ-5 направлений. Зато туда попала Красная Поляна с ростом числа брони на 300%, — рассказала эксперт сервиса Tvil.ru Дарья Савельева.

На первом месте ожидаемо оказалась Ялта. Также в пятёрку самых популярных направлений вошли Шерегеш и Суздаль.

— Сейчас люди чаще арендуют дома и коттеджи в регионе проживания на одну-три ночи, а в другом регионе — на пять-семь ночей, — объяснил владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Юрий Кузнецов. — По сравнению с прошлым годом спрос на дома недалеко от своего города вырос на 300%, а вот в других регионах пока упал на 30%.

По словам Юрия Кузнецова, чем ближе к Новому году, тем выше взлетят арендные ставки. В канун праздника они могут повыситься в два раза. При этом цена сильно зависит от того, захватывает ли аренда новогоднюю ночь. Из-за даты поездки стоимость может различаться в несколько раз.

Как изменились цены в разных регионах

По словам Дарьи Савельевой, средняя стоимость ночи в коттедже по сравнению с прошлым годом выросла примерно на 35%. Но, несмотря на подорожание, самые дорогие направления очень популярны. Вероятно, это связано как раз с тем, что коттеджи стали альтернативой заграничному отдыху, который раньше предпочитали многие состоятельные путешественники.

Как показывает статистика Tvil.ru, дороже всего придётся заплатить за отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеша. Дешевле всего обойдутся коттеджи в Крыму, Владимирской и Ленинградской областях.

Интересно, что в топ-10 самых дорогих направлений вошёл только один подмосковный город. Это Егорьевск, в ста километрах к юго-востоку от столицы. Снять коттедж на две ночи там можно в среднем за 73 тыс. рублей. Для сравнения: в самой популярной Ялте бронируют жильё в основном на шесть ночей за 36 тыс. рублей. Стандартная бронь на Суздаль — 28 тыс. за три ночи. Отдохнуть в карельском городе Лахденпохья будет стоить примерно 30 тыс. за четыре ночи. Самый внушительный ценник — в Красной Поляне. Средняя стоимость там — 260 тыс. за пять ночей.

В "Авито" тоже обратили внимание на значительную разницу в ценах на загородное жильё. Стоимость посуточной аренды загородных объектов зависит от региона. Если говорить в целом по стране, то, по данным сервиса, на конец ноября средняя цена аренды дома и дачи составляла 4 тыс. рублей в сутки (+33% по сравнению с прошлым годом), таунхауса — 3 тыс. (+20%), а коттеджа — 8 тыс. (+14%).

— Самая высокая стоимость посуточной аренды — в Московской области. Средняя цена за объект в регионе увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом. Например, аренда коттеджа здесь стоит 13 тыс. рублей в сутки. При этом самые низкие арендные ставки мы видим в Крыму. Хотя с прошлого года средние цены в регионе повысились на 25%. Снять коттедж там можно в среднем за 3,5 тыс. рублей в cутки, — рассказал руководитель направления краткосрочной аренды сервиса "Авито. Недвижимость" Артём Кромочкин.

По его словам, загородное жильё в Карелии подорожало на 25% за год. Снять дом там можно в среднем за 5 тыс. рублей в сутки. Для того чтобы была возможность подобрать оптимальный для себя вариант по площади и расположению, лучше не откладывать выбор на долгий срок или рассмотреть другие не менее интересные направления. Например, Алтайский край и Нижегородскую область.

— На Алтае аренда дома в среднем обходится в 2 тыс. рублей в cутки, а коттеджа — в 6 тыс. В Нижегородской области можно снять дом за 4,4 тыс., а коттедж — за 7 тыс., — резюмировал Артём Кромочкин.