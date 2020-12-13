Просрочка документов: как заменить права и паспорт без штрафа и нервов

Нарастающему ажиотажу в местах выдачи паспортов и водительских удостоверений поспособствовали банки и страховые компании: в последний месяц года они стали активно обзванивать своих клиентов и напоминать, что, согласно закону № 115-ФЗ "О противодействии легализации…" и действующим нормативам ЦБ, клиент, договор которого не заканчивается в текущем году, обязан вовремя предоставить данные о своих действующих документах. Иначе, согласно указанию Банка России № 3179-У, обслуживать их кредитные учреждения не имеют права, а страховщики не смогут делать выплаты в счёт возмещения страхового покрытия. Ведь о том, что паспорт и водительское удостоверение должны быть действующими, написано во всех правилах страхования.

— Для наших сограждан это вполне нормальная ситуация, — отметил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Россиян не так сильно пугает административный штраф, который может быть наложен, если документы станут недействительными в связи с непродлением их срока действия, а вот перспектива не иметь доступа к своим деньгам в банке или к страховым выплатам заставляет их действовать очень быстро. И банки этим пользуются, ведь под конец года им под любым предлогом нужно заманить клиентов в свои отделения, чтобы там попытаться навязать банковские или страховые продукты и тем самым увеличить выполнение своего плана продаж. Тем более что предлог пригласить к себе клиента у них вполне благовидный.

Так или иначе, но россияне, которые получили звонок из банка или страховой, в большинстве своём торопятся успеть переоформить документы и предоставить данные о новых в кредитные учреждения и страховые компании. И тут граждан традиционно поджидает несколько ловушек, которые могут испортить настроение и затянуть время получения нужного документа.

Замена паспорта

В теории эта процедура не должна вызывать никаких проблем, достаточно обратиться в отдел по вопросам миграции (раньше это были паспортные столы и отделы УФМС), то есть в структурные подразделения МВД, которые занимаются оформлением паспортов и регистрации, подать заявление о замене паспорта, приложить необходимые для этого документы и ждать, когда новый паспорт будет готов.

На практике же есть несколько моментов, которые могут повлиять на то, как быстро произойдёт замена старого документа на новый. Проще всего обратиться по месту постоянной регистрации или в то отделение, где паспорт выдавался. В этом случае удостоверение личности будет готово в срок до 30 рабочих дней (обычно раньше). Но в связи с большим количеством обращений проверка указанных вами в заявлении данных может затянуться. Согласно регламенту вам в месячный срок должны дать ответ по вашему заявлению. "Ведётся проверка", — это тоже ответ, поэтому увеличение срока выдачи паспорта в связи с изучением данных законно.

Большинство россиян не хотят ждать так долго и обращаются за подобной услугой в подразделения ГУ МВД РФ при многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ), где в теории могут сделать паспорт за десять дней. Но на практике под Новый год стоит рассчитывать на более длительный срок.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Самый быстрый способ получить паспорт — подать заявление на портале госуслуг. В этом случае в течение десяти дней ответ гарантирован, останется только предоставить оригиналы документов и на следующий день забрать своё удостоверение со всеми положенными отметками. Однако и тут есть один нюанс. В перечне документов, которые необходимо приложить к заявлению, нигде не указывается выписка из домовой книги, а без неё, согласно внутренней инструкции МВД, вам в новый паспорт могут не поставить отметку о регистрации по месту жительства. Но и отказать в выдаче удостоверения без этой выписки не имеют права.

И ещё о регистрации. Если подать заявление на замену паспорта (или на продление, которое положено по президентскому указу) за неделю до истечения срока действия этого документа, то, скорее всего, вам объявят о необходимости уплатить штраф, при этом сошлются на положение статьи 19.15 КоАП РФ, согласно которой проживание без паспорта свыше 30 дней наказывается штрафом до пяти тысяч рублей. Но это возможно только в том случае, если вы имеете постоянное место пребывания или место жительства.

Замена водительского удостоверения

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

При замене этого документа ситуация схожа с той, что и при замене паспорта (можно обратиться в ГИБДД, МФЦ или подать заявку через портал госуслуг), единственная разница, что тут, наоборот, самый короткий срок получения документа — при обращении в ГИБДД. Обычно все укладываются в один день. Но потребуется прийти с пакетом документов (можно без предварительной записи), уплатить госпошлину, заполнить заявление и ждать своей очереди. Что и как делать, расскажут инспекторы. Очереди в ГИБДД обычно большие, поэтому, скорее всего, придётся потратить около четырёх-пяти часов.

Если решите действовать через МФЦ, то надо иметь в виду два важных момента. Во-первых, водительские удостоверения меняют не во всех МФЦ. (Чтобы узнать, в каких центрах меняют права в вашем городе, зайдите в каталог услуг своего региона, выберите услугу "Выдача и замена водительских удостоверений" и посмотрите список.) Во-вторых, срок получения нового удостоверения в разных МФЦ отличается. Например, в Москве права будут готовы примерно через десять календарных дней, в Петербурге — примерно через 15 рабочих дней. Всё это время управлять транспортным средством будет нельзя.

Как и в случае с паспортом, портал госуслуг — это отдельный путь. Алгоритм прост: заполняете анкету онлайн, выбираете время и место обмена водительского удостоверения. Если госпошлину уплачиваете на сайте, то вам положена скидка 30%. Получить водительское удостоверение в день заполнения анкеты на сайте не получится, всё равно придётся явиться в ГИБДД и ждать не менее часа, пока там всё оформят.

Кстати, до похода за новым водительским удостоверением по истечении его срока действия необходимо пройти медкомиссию (приказ Минздрава России № 344н), без соответствующей справки замену не произведут.

И ещё стоит помнить, что штраф за вождение с просроченными правами относится к тем, за которые можно получить 50-процентную скидку. Достаточно уплатить штраф в течение 20 дней со дня постановления об административном правонарушении. Сумма автоматически станет вдвое меньше.