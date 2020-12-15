Двое членов президиума Боснии и Герцеговины отказались встретиться с Лавровым

В свою очередь глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений.

Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в эту страну с рабочим визитом. Он совпал с 25-летием подписания Дейтонских соглашений, остановивших этническую войну в регионе.

Представитель президиума БиГ от хорватов Желько Комшич и от бошняков (славян-мусульман) Шефик Джаферович объяснили свой отказ от встречи позицией России. В частности, о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской. По их мнению, подобные решения могут приниматься лишь центральными властями БиГ. Кроме того, их возмутило отсутствие флагов БиГ при встрече Сергея Лаврова с представителем от сербов Милорадом Додиком. В ходе беседы была использована российская и сербская символика.

В свою очередь Сергей Лавров отметил, что Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений, остановивших войну между боснийцами, хорватами и сербами в Боснии и Герцеговине. Тем более что данная инициатива принималась за пределами БиГ.

— Визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонских соглашений. Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.