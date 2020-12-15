Двое членов президиума Боснии и Герцеговины отказались встретиться с Лавровым
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / PIXSELL / Armin Durgut
В свою очередь глава МИД РФ подчеркнул, что Москва не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений.
Члены президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) отказались от встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который прибыл в эту страну с рабочим визитом. Он совпал с 25-летием подписания Дейтонских соглашений, остановивших этническую войну в регионе.
Представитель президиума БиГ от хорватов Желько Комшич и от бошняков (славян-мусульман) Шефик Джаферович объяснили свой отказ от встречи позицией России. В частности, о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской. По их мнению, подобные решения могут приниматься лишь центральными властями БиГ. Кроме того, их возмутило отсутствие флагов БиГ при встрече Сергея Лаврова с представителем от сербов Милорадом Додиком. В ходе беседы была использована российская и сербская символика.
В свою очередь Сергей Лавров отметил, что Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений, остановивших войну между боснийцами, хорватами и сербами в Боснии и Герцеговине. Тем более что данная инициатива принималась за пределами БиГ.
— Визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонских соглашений. Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе, — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.
Ранее Сергей Лавров высказывался, что процесс распада Югославии сопровождался нарушениями международного права со стороны членов НАТО. Однако, по мнению главы МИД РФ, Запад не допустит расследования преступлений блока на Балканском полуострове.