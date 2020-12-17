Рузвельт планировал "обезвредить" СССР и Англию, чтобы добиться лидерства США

В свою очередь, Лондон опасался, что Москва узнает о тайных контактах Британии с Гитлером.

Президент США Франклин Рузвельт в 1942 году намеревался добиться прекращения военных действий в Европе и отодвинуть СССР и Англию на геополитической карте в условиях наступившего мира. Таким образом он надеялся обеспечить единоличное доминирование Америки. Об этом свидетельствуют новые рассекреченные архивные материалы Службы внешней разведки России.

Они опубликованы в сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". В нём в том числе содержится шифротелеграмма от 9 декабря 1942 года, направленная из Нью-Йорка в Москву выдающимся разведчиком Василием Зарубиным под оперативным псевдонимом Максим.

В документе сообщается, что "Рузвельт имеет далеко идущие планы в целях обеспечения выигрыша войны и доминирующей роли США при заключении мира". Отмечается, что лидер Америки планирует добиться вооружённого перемирия на период в год или полтора, который станет "испытательным в отношении поведения СССР и Англии".

Зарубин также указал, что план американского президента был рассчитан на истощённость СССР и его зависимость от экономической помощи Штатов. Рузвельт к тому же настраивал англичан против русских и наоборот.

Кроме того, на основании обнародованных документов выяснилось, что личные архивы Адольфа Гитлера попали после разгрома Третьего рейха к Великобритании, но она не хотела делиться ими с СССР, чтобы Москва не узнала о тайных контактах Лондона с нацистами. Об этом свидетельствует шифротелеграмма от 5 июня 1945 года, направленная из лондонской резидентуры в Москву и подписанная оперативным псевдонимом Боб.

— На территории Германии (которая входит в советскую зону оккупации) американские войска захватили немецкие архивы. В руки англичан попали личные архивы Гитлера. Британские власти намерены их показать американским, но не советским властям. Англичане боятся, что если они покажут личные архивы Гитлера советским властям, то последним станет известно об их контакте с Гитлером, — говорится в документе.

Подтверждает контакты Великобритании и Германии в годы войны также сообщение, направленное 27 мая 1942 года в Москву из Стокгольма от разведчика Бориса Рыбкина. Это послание касалось условий по мирным переговорам с Лондоном, выдвинутых Германом Герингом.

Также стало известно, что ещё весной 1945 года Великобритания с помощью цензуры замалчивала в печати других стран победы Красной армии и решающую роль СССР в разгроме гитлеровской Германии.

— Взятие Берлина и другие победы Красной армии по указанию английской цензуры местной арабской и европейской прессой почти замалчиваются или им уделяется незначительное место как факты, не имеющие серьёзного значения. События на Западном фронте подробно расписываются как победы, решающие исход войны, — говорится в шифротелеграмме, направленной 7 мая 1945 года из Каира в Москву разведчиком Павлом Журавлёвым под псевдонимом Макар.

Он указал, что в политических кругах широко распространяются слухи о неминуемом открытом столкновении интересов Лондона и Москвы после войны.

Кроме того, выяснилось, что в ходе войны немецкие войска любой ценой, в том числе с помощью химического оружия, намеревались захватить советские нефтепромыслы на Кавказе, которые имели критически важное значение для Третьего рейха. Это должно было произойти летом 1942 года, о чём свидетельствует шифротелеграмма, направленная разведчиком Борисом Рыбкиным 14 мая 1942 года. Отмечалось, что для гитлеровцев успех этой операции решал исход войны.