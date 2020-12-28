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Регион
Опубликовано 28 декабря 2020, 05:15

Ещё в трёх странах обнаружен британский коронавирус-мутант

Заражённые находятся на карантине.

Ещё три страны зафиксировали случаи появления на своей территории нового британского штамма коронавируса. Все инфицированные прибыли из Великобритании.

В Южной Корее мутировавшей разновидностью ковида заболело три человека в семье из Лондона, сейчас они находятся на карантине, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Кроме того, проверяется биоматериал ещё четырёх человек, у которых был диагностирован CoViD-19.

Британский коронавирус-мутант проник ещё на один континент
Британский коронавирус-мутант проник ещё на один континент

Новый штамм также был обнаружен у туристов из Великобритании, прибывших на португальский остров Мадейра, сообщает Reuters. Количество инфицированных не уточняется.

Помимо этого первые случаи заражения британской мутацией коронавируса зафиксированы в Иордании, об этом сообщил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат. Патоген выявили у супружеской пары, которая вернулась из Лондона 19 декабря, сейчас они чувствуют себя нормально и находятся на 14-дневной самоизоляции.

"Кому как повезёт". Биолог заявила об опасности британского коронавируса-мутанта для переболевших CoViD-19
"Кому как повезёт". Биолог заявила об опасности британского коронавируса-мутанта для переболевших CoViD-19

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была выявлена в Великобритании в середине декабря. По некоторым данным, штамм имеет способность распространяться быстрее, чем обычно. Однако в ВОЗ пока не увидели причин для беспокойства. Несмотря на это, более 20 стран, в том числе Россия, решили ограничить авиасообщение с королевством.

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Фото © Pixabay

Дарья Хомякова
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