Ещё в трёх странах обнаружен британский коронавирус-мутант

Заражённые находятся на карантине.

Ещё три страны зафиксировали случаи появления на своей территории нового британского штамма коронавируса. Все инфицированные прибыли из Великобритании.

В Южной Корее мутировавшей разновидностью ковида заболело три человека в семье из Лондона, сейчас они находятся на карантине, сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). Кроме того, проверяется биоматериал ещё четырёх человек, у которых был диагностирован CoViD-19.

Новый штамм также был обнаружен у туристов из Великобритании, прибывших на португальский остров Мадейра, сообщает Reuters. Количество инфицированных не уточняется.

Помимо этого первые случаи заражения британской мутацией коронавируса зафиксированы в Иордании, об этом сообщил министр здравоохранения королевства Назир Обейдат. Патоген выявили у супружеской пары, которая вернулась из Лондона 19 декабря, сейчас они чувствуют себя нормально и находятся на 14-дневной самоизоляции.