Попова назвала уровень заболеваемости гриппом в России минимальным за 20 лет
Прививки от болезни получило уже практически 60% совокупного населения страны, отметила она.
В России случаи гриппа в 2020 году единичны, такая ситуация наблюдается впервые за 20 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио "Вести ФМ".
— Мы привили уже практически 60% совокупного населения РФ, и, учитывая высокую иммунизацию, все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа просто единичны. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет, — сказала она.
Главный государственный санитарный врач РФ выразила уверенность, что и иммунизация против коронавируса даст свои результаты.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила о способности российских тест-систем распознать "британский" штамм CoViD-19.
Анна Попова. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев