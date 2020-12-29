В России случаи гриппа в 2020 году единичны, такая ситуация наблюдается впервые за 20 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радио " Вести ФМ ".

— Мы привили уже практически 60% совокупного населения РФ, и, учитывая высокую иммунизацию, все меры, которые мы принимаем против респираторных инфекций, сегодня случаи гриппа просто единичны. Так не было ни в одном году за предшествующие 20 лет, — сказала она.