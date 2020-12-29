В Сети появились отрывки видеомемуаров Ельцина, на которых он рассуждает о политике СССР

Первый президент РФ рассказал об отношении к программе перехода к рыночной экономике.

Президентский центр Бориса Ельцина опубликовал видеомемуары первого главы Российской Федерации, где он рассуждает о программе "500 дней" и её создателе Григории Явлинском. По словам Ельцина, он поддерживал идею политика, однако против неё выступал президент СССР Михаил Горбачёв.

— Мы повстречались с Григорием Алексеевичем (Явлинским. — Прим. Лайфа) в Юрмале. Он подробно мне рассказал об этой программе. Я конечно, загорелся и решил его поддерживать. И вообще он мне понравился и сейчас нравится. Но Горбачёв восстал, к сожалению, — поясняет Ельцин в мемуарах.

По его словам, Горбачёв долго боролся с этой программой и дал добро, когда уже было поздно. При этом Ельцин признался, что в действительности сомневался в реальной эффективности "500 дней". По его словам, парламент в стране на то время не был готов к таким изменениям, не было и соответствующих законов, которые смогли бы поддержать инициативу.

— Всё там расписано, сама программа — это эталон, но всё-таки она была рассчитана на слишком идеальные условия, которые в жизни не бывают, — подчеркнул первый президент России.

Программа "500 дней" — это идея Григория Явлинского, на тот момент являвшегося зампредом Совета министров РСФСР. Она подразумевала плавный переход СССР с формата плановой экономики к рыночной для победы над экономическим кризисом, в котором страна находилась к началу 1990-х. Впоследствии программа так и не была реализована.