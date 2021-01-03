Как академик Богомолец омолаживал отца народов Оглавление Наука может всё Встреча со Сталиным Когда он умер, Сталин сказал: "Вот жулик! Пообещал, что люди будут жить 150 лет, — и помер. Всех надул!" Действительно, идеи члена Академии наук СССР Александра Богомольца нашли у вождя самую горячую поддержку. Кто же не хочет жить долго? 49422 49422 Коллаж © LIFE. Фото © Ali Meyer / Corbis / VCG via Getty Images

В 1941 году, когда Александр Богомолец основал в Киеве Диспансер борьбы с преждевременной старостью (позже Институт геронтологии), Сталину был уже 61 год — время, когда даже самый сильный мужчина начинает стареть. Поэтому вождь народов был прямо заинтересован в разработках Богомольца, а Богомолец, который обладал обострённым политическим нюхом на конъюнктуру, обещал Сталину результат буквально в течение нескольких лет.

Наука может всё

Богомолец имел вес в советской науке. До революции был земским врачом на Украине, при большевиках получил возможность продвинуться. В 1923 году организовал передвижную противомалярийную лабораторию. Занимался исследованием роли соединительной ткани в иммунных реакциях организма, до войны сделал своё главное изобретение — создал сыворотку, которая получила его имя (сыворотка Богомольца). Это был биостимулятор, созданный из крови лошадей и ослов, который успешно применяли для лечения инфекций и заживления переломов и ран.

Богомолец имел вес в советской науке. Фото © Wikipedia

Кроме того, Богомолец изучал переливание крови, разрабатывал методы её консервации. Учёные под его руководством установили универсальность I группы крови. Все эти разработки оказались крайне востребованы в госпиталях во время Великой Отечественной войны и спасли множество жизней. Но главное — Богомолец стал основателем в СССР таких наук, как патофизиология и геронтология, то есть изучал процессы возникновения патологий и старения организма.

Ставку на эти науки он сделал не просто так. После революции он понял, что вопрос долголетия атеистов-большевиков должен волновать гораздо больше, чем верующих людей. Безбожники не верили в существование души и загробную жизнь и стремились продлить своё пребывание на земле любыми средствами.

Встреча со Сталиным

В 1927 году в одном из украинских журналов 36-летний Богомолец опубликовал статью под названием "Советский человек может жить сотни лет". В ней он утверждал, что при советской власти человек сможет жить и двести, и триста лет. Да что там триста — тысячу лет! Сделать для этого нужно немногое — всего лишь обратиться к опыту индийских йогов. Статья вызвала шквал негодования в научной среде и привлекла внимание большевистских бонз.

Поговаривали, что именно после этой статьи Богомольца вызвали в Москву, в Кремль, где он в первый раз предстал перед Сталиным. Вождь народов без обиняков спросил учёного, на сколько конкретно тот может увеличить жизнь человека в ближайшем времени. — Думаю, вполне реально увеличить продолжительность жизни до 150 лет, — уверенно ответил учёный из глубинки. — Но для этого нужны исследования, лаборатории, сотрудники... — Всё это будет, — успокоил учёного Сталин, — лишь бы результаты вашего труда появились не через 150 лет.

Богомолец утверждал, что при советской власти человек сможет жить и двести, и триста лет. Фото © ТАСС / Георгий Угринович

После судьбоносной встречи карьера учёного стремительно пошла на взлёт. В 1928 году Богомолец возглавил первый в мире Институт гематологии и переливания крови. В 1930-м стал членом Академии наук Украинской ССР, переехал в Киев и создал Институт экспериментальной биологии и патологии и Институт физиологии. В 1932 году стал действительным членом АН СССР, в 1937 году был избран депутатом Верховного Совета СССР, а в 1941 году основал тот самый знаменитый диспансер по борьбе со старением.

Однако не мог же советский учёный столько лет получать преференции, кормя вождя народов лишь туманными обещаниями? Не мог. Он действительно на протяжении 18 лет был целителем вождя народов, буквально допингуя его для подвигов на любовном фронте. Это было проще, чем продлить жизнь тирана до 150 лет.

Потенция вождя всегда была отличной: согласно медкарте его супруги Надежды Аллилуевой, она сделала от мужа 10 абортов. Врачи ей сочувствовали: "Вы живёте с животным!" Оперная певица Вера Давыдова, остававшаяся любовницей вождя на протяжении последних 19 лет его жизни, также утверждала, что с потенцией у него всё было прекрасно. С желаниями женщин вождь не считался, и на всю жизнь она запомнила его "звериные глаза".

Престарелый вождь любил женщин гораздо моложе себя. Фото © Wikipedia

Причём престарелый вождь любил женщин гораздо моложе себя. Например, Давыдовой было 27, а Сталину в два раза больше.

Несколько лет Богомолец исследовал пересадку пожилым мужчинам половых желёз от орангутана. Подобные опыты в начале XX века были распространены в Российской империи, где их проводил доктор Воронов, и в Европе, где их проводил австрийский хирург Эйген Штейнах.

Воронов вшивал в мошонки пациентов тонкие срезы с яичек шимпанзе и отмечал, что ткани обезьян прекрасно приживаются, а результаты экспериментов поражают. У пожилых мужчин появлялись эротические сны, возрастала потенция, разглаживались морщины, появлялась энергия.

Эйген Штейнах пошёл ещё дальше: он пересаживал яички от человека к человеку. В 1916 году он пересадил семенник раненому солдату, который лишился мошонки на поле боя и уже проявлял все признаки кастрата. Результат превзошёл ожидания: раненый не только пошёл на поправку, похудел и почувствовал прилив сил, но и женился.

Эйген Штейнах пересадил семенник раненому солдату, который лишился мошонки на поле боя и уже проявлял все признаки кастрата. Фото © BR

Как утверждает в своих исследованиях писатель Игорь Атаманенко, в лабораторию Богомольца действительно было закуплено около десятка орангутанов. В короткие сроки учёный прооперировал несколько пожилых мужчин, и первые результаты были ошеломительными: потенция у всех скакнула вверх, но через полгода неожиданно "обнулилась", а пациенты якобы стали умирать один за другим.

Тогда у Богомольца мелькнула вполне здравая идея, что ситуацию можно исправить, пересадив вождю яички от донора. Неизвестно, осмелился он предложить подобное вождю народов или нет. В любом случае метод этот был отвергнут, и Богомолец остановил свой выбор на инъекциях вытяжки из плаценты ягнят. После непродолжительных экспериментов он представил их результаты на суд Хозяина и сумел убедить в эффективности этого метода.

Поговаривали, что инъекциями из плаценты Сталина омолаживали на протяжении 13 лет. У вождя действительно появился аппетит к молоденьким женщинам, а академик Богомолец получил Сталинскую премию и звание Героя Социалистического Труда.

Неизвестно, сумел бы Богомолец и дальше поддерживать здоровье вождя или его в конце концов упекли бы в лагеря — "за обман трудящихся", ведь эликсир бессмертия он так и не открыл. Но в 1946 году он умер на собственной даче от пневмоторакса — разрыва плевры. У Богомольца с детства был туберкулёз, учёный много курил и очень много работал — помимо заботы о здоровье Сталина у него было полно других хлопот.

Разочарование Сталина не знало предела. Его надежда на долголетие рухнула в один момент. Кто, кроме него, способен построить коммунизм? Никто. В 1950 году в Киеве состоялось выездное заседание Академии наук СССР, на котором учение Богомольца о соединительной ткани как об органе, играющем особую роль в иммунитете человека, было признано антинаучным, а его самого обвинили в насаждении "идеалистического мировоззрения". Так Сталин отомстил "обманщику", не сумевшему продлить жизнь ни ему, ни себе. Все основанные Богомольцем в стране научные институты были закрыты и возобновили свою работу только после смерти Сталина.

Авторы Александр Лаврентьев