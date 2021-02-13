Как Сталин отомстил мальчику-эсэсовцу за смерть сына

В 2014 году на немецком сайте Extrem news появилось сообщение, которое должно было переполошить всю просвещённую европейскую общественность, а Россию в очередной раз представить страной-монстром. "Россия: освобождён последний немецкий военнопленный", — гласил громкий заголовок.

История, размещённая ниже, буквально холодила кровь. Оказывается, в 2014 году на свободу из сталинских лагерей вышел 84-летний военнопленный Рейнхард Кунце. Он был обречён на пожизненное заключение в угрюмой системе ГУЛАГа приказом самого вождя народов Иосифа Сталина за то, что служил в концентрационном лагере Заксенхаузен и принимал личное участие в убийстве попавшего в плен к нацистам сына вождя народов — Якова Джугашвили.

Освобождение Кунце было представлено журналистами как "жест доброй воли" Москвы. Якобы сам министр иностранных дел Лавров задвинул по поводу такого радостного события речь и сказал, что освобождение Кунце — это чуть ли не отказ от "национальной гордости" ради сохранения хороших отношения с Европой. Но что же было на самом деле?

Иди воюй!

В 1941 году для Якова Джугашвили такого вопроса, как идти на войну или не идти, не существовало. В мае 1941 года старший лейтенант Джугашвили стал командиром 6-й артиллерийской батареи 14-го гаубичного полка 14-й танковой дивизии. Прощание с отцом было сухим. "Иди воюй!" — бросил Сталин Якову.

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Но война для сына Сталина была короткой. На фронт он прибыл 24 июня 1941 года, воевал геройски, но уже 16 июля стало известно, что он пропал без вести при попытке выйти из окружения под городом Сенно в Белоруссии.

О том, что Яков Джугашвили попал в плен к фашистам, в Кремле узнали быстро — фашисты использовали его фотографию в целях пропаганды. Широко известна история о том, что нацисты пытались обменять Якова на генерал-фельдмаршала Паулюса, но Сталин ответил: "Мы фельдмаршалов на солдат не меняем!"

Лишь после войны стали известные точные сведения о судьбе артиллериста Джугашвили. Оказалось, что на допросах он вёл себя достойно, методы устрашения не работали.

В надежде склонить сына Сталина к сотрудничеству его переводили из лагеря в лагерь. Наконец, в марте 1943 года он оказался в одном из самых страшных концентрационных лагерей Германии — в Заксенхаузене. Через этот лагерь прошло не менее 200 тысяч человек, половина из них были расстреляны и убиты синильной кислотой в газовых камерах. Немецкие врачи проводили над заключёнными чудовищные эксперименты.

Охранники рассказывали, что Яков, которого содержали в бараке № 3 особого лагеря "А", был замкнут, ни с кем не разговаривал, к фашистам относился с презрением. Очевидно, что сын вождя подвергался чудовищному давлению со стороны нацистов, ему стоило неимоверных усилий сохранять твёрдость духа. Он понимал, что живым его не выпустят, и в один из дней решил лишить фашистов козыря и покончить со всем.

Фото © Public Domain

14 апреля 1943 года он предпринял отчаянную попытку побега: выпрыгнул из окна барака и кинулся к ограждению. Он прекрасно знал, что оно находится под высоким напряжением, и бросился на него, очевидно, решив покончить с собой. В эту же секунду прозвучал выстрел охранника. Яков упал.

Несмотря на то что череп сына вождя был раздроблен пулей, попавшей ему в голову возле правого уха, согласно протоколу вскрытия, Яков Джугашвили умер от удара током. Чтобы скрыть истинную причину смерти и, очевидно, лишить Сталина могилы сына, тело Якова было сожжено, а урна с его прахом отправлена в Берлин, где её следы затерялись.

Так, может быть, Сталин действительно смог вычислить того самого охранника и расправиться с ним?

А был ли мальчик?

Давайте включим критическое мышление и рассмотрим шокирующую публикацию. Сразу же бросаются в глаза строки о том, что бедолага Рейнхард Кунце был завербован в 12-ю танковую дивизию СС "Гитлерюгенд" в возрасте 12 лет в 1943 году и попал в плен в конце войны.

Гитлерюгенд — военизированная молодёжная организация, в которую принимали мальчиков с 14 лет. Там существовали свои воинские звания — от ефрейтора до фельдмаршала. С 10 до 14 лет мальчиков принимали в "Дойчес юнгфольк" ("Немецкую молодёжь").

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В феврале 1943 года из членов организации от 17 лет и старше на добровольной основе было решено сформировать дивизию СС. Сначала 16 тысяч юношей отправили на полугодовую подготовку, а затем — воевать в Нормандию, где американцы прозвали немецкие части "Детской дивизией". В 1945 году дивизию перебросили под Будапешт. В середине марта 1945 года она была отброшена к Вене и там сочла за благо сдаться американцам.

"Дети" показали себя "достойными отцов" и запомнились французам резнёй в Труворе, расстрелом горожан в Аске и убийством канадских военнопленных, однако многие командиры даже не были привлечены к суду.

12-летнего Кунце никто бы не призвал в СС, даже если бы он и выглядел старше своего возраста. Кстати, до 10 февраля 1943 года минимальный возраст эсэсовцев-добровольцев ограничивался 23 годами. Но даже если бы мальчик чудом проник в ряды "Детской дивизии", в апреле 1943 года он проходил бы учебную подготовку, да и позже был бы далеко от Заксенхаузена — и Нормандия, и Будапешт находятся несколько южнее. А если бы он чудом всё же оказался в концлагере, вряд ли смог бы с одного выстрела попасть в голову бегущему человеку.

Настораживает и то, что публикация не сопровождается фотографией героя. Представьте себе, каким подарком могла бы быть подобная история для западных пропагандистов! "64 года в застенках НКВД!", "Путин продолжает линию Сталина!" — примерно под такими заголовками материал разлетелся бы по всему миру.

Англичанка подгадила?

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Ссылка, которая якобы ведёт к источнику информации на портал World news daily report, приводит на страницу, которой нет. Как говорится, page not found. Зато в выходных данных портала Extrem news вдруг всплывает удивительное: штаб-квартира СМИ находится в Лондоне. А на странице с контактами есть предупреждение, что статьи со ссылками "не проверяются и не подлежат цензуре". Очень удобно, особенно когда ссылки ведут на несуществующие страницы.

Фейк? Безусловно. Этот материал ещё раз всплыл в 2018 году на австрийском сайте Tiroler Tageszeitung. На этот раз под заголовком "Новости из России: каннибалы, кратеры и артефакты" он был размещён среди других "правдивых" ужасов, повествующих о маньяках и ордах русских военных космонавтов, готовых покорить космос с помощью автомата Калашникова.

Ну и, наконец, история всё же сохранила имя человека, который выстрелил в Якова Джугашвили. Это был роттенфюрер СС Конрад Хафрих. Немцы об этом прекрасно знают, эта информация была в своё время опубликована в "Шпигеле". Возможно, именно поэтому лондонский фейк и не был поддержан другими СМИ.

Тем не менее попытки исказить историю не прекращаются. Например, некие европейские журналисты уже пытались недавно рассказать миру, что Яков Джугашвили не был убит, но боялся отца-тирана, поэтому не вернулся в СССР и остался жить на Западе инкогнито. При этом они ссылались на "тайные архивы", но публике так ничего и не показали. Да и немудрено — Заксенхаузен был освобождён бойцами Красной армии 22 апреля 1945 года и до 1950 года служил пересыльным лагерем для перемещённых лиц. Его архивы, скорее всего, находятся где-то в недрах Лубянки.

Загадки в смерти Якова Джугашвили, бесспорно, есть. Как он умер? Что заставило его совершить попытку побега? Его сослуживцы вообще считали, что он погиб в июле 1941-го, а остальное — допросы нацистов, листовки, фото — не более чем пропагандистская операция с двойником.

Война продолжается

Фото © ТАСС

Манипуляции с историей продолжаются и сейчас. На немецких сайтах полно информации о том, что в ГУЛАГе сгинули без вести больше двух миллионов военнопленных.

На самом деле в плен во время Великой Отечественной войны попали всего 3 486 206 "просвещённых европейцев". Среди них были немцы, австрийцы, венгры, французы, югославы и солдаты других стран. Освобождать их начали в 1946 году, но репатриация растянулась на 10 лет, до 1956 года. После этого в стране оставались только военные преступники — те, против кого было возбуждено уголовное дело, и больные, которых нельзя было транспортировать. Всего около 13 тысяч человек.

Среди военнопленных действительно были "забытые" люди. Например, венгр Тома Андраш в плену попал в психбольницу и провёл в ней 54 года. В 1990-х главврач больницы пытался найти его родственников, но венгерские чиновники проявили полное равнодушие к судьбе пациента. Только в 2000 году нашлись родственники, согласившиеся приютить его в Венгрии.

Были и те, кто женился на советских девушках. Например, в Новосибирской области военнопленный Артур Фельгендреер женился на местной немке и остался в СССР. Он вернулся на родину в 1990-х годах. Австриец Франц Штеег женился на белорусской девушке и тоже остался в Стране Советов. В Австрию он уехал лишь в 2002 году, в возрасте 84 лет.

Кстати, за 10 лет из лагерей для военнопленных было совершено около 11 тысяч побегов. Примерно три процента военнопленных так никогда и не были найдены.

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