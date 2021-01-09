Оккультисты "Аненербе": что нацисты искали в СССР

Оглавление Артефакты крымских готов Искали идолопоклонников, а нашли воду Поиски нибелунгов и охота на шаманов Агриков меч, или Захоронение Зигфрида Вывезли на миллионы, вернули на копейки

Специалисты из научного отдела нацистов "Аненербе" не обошли вниманием и СССР, сосредоточившись на трёх направлениях: южном, в которое входили Крым и Кавказ, рязанском и северном, куда входили Карелия и Кольский полуостров.

Изучить артефакты в СССР им позволил мирный договор, заключённый с Германией прямо перед войной: в Советскую Россию поехали нацистские военные и учёные якобы для обмена опытом. На самом деле они собирали материалы о кладах, забираясь под видом филологов в деревни, вели учёт предметов искусства, каталогизировали библиотеки, в которых хранились старинные рукописи, и брали на учёт археологические находки, которые могли бы подтвердить теорию превосходства германской расы над "недочеловеками". НКВД на такие "чудачества" внимания не обращал: главное, чтобы иностранцы не крутились вокруг военных заводов.

Символика "Аненербе". Фото © Wikipedia

А немцы уже разрабатывали директивы: вывозу из СССР в подвалы "Аненербе" подлежали археологические находки, религиозные и античные артефакты. Предписывалось сохранять предметы, созданные немецкими мастерами, "жидобольшевистское искусство" подлежало уничтожению — рабам оно ни к чему.

Артефакты крымских готов

В Крыму усилия гитлеровцев были направлены на поиски артефактов Готии — государства германцев, которое возникло во времена Великого переселения народов и просуществовало девять веков. Позже Готия вошла в княжество Феодоро, а сами готы ассимилировались. Впрочем, в XVIII веке их поселения встречались у крепости Мангуп, население говорило на родном языке и исповедовало ислам.

Больше всего нацистов интересовали артефакты готских королей. Сказания о них тревожили воображение немецких оккультистов, и руководство требовало во что бы то ни стало добыть священные предметы.

И тогда гитлеровцы обратили внимание на Керченский историко-археологический музей, в экспозиции которого были античные статуи, барельефы и предметы из могилы германской женщины, которые найдены в 1925 году под селом Марфовка. О том, что женщина — гот, говорили две золотые фибулы, которыми был сколот её плащ, — главный признак одежды германцев.

Могилу нацисты объявили захоронением легендарной королевы-воительницы Федеи. Главным артефактом, за которым начали охоту оккультисты "Аненербе", стала диадема Федеи — корона из чистого золота, украшенная крупными зёрнами граната. Помимо неё в могиле были найдены золотые монеты, фибулы, серьги и подвески, бусы из золота, золотые маски, кольца и браслеты.

До войны нацисты пытались выкупить клад через американского миллионера Арманда Хаммера, с которым большевики охотно сотрудничали, но советские археологи отказались продавать артефакты. Тогда было решено завладеть короной во время войны.

В 1941 году золото из Керчи было перевезено в Краснодарский краеведческий музей, причём в море катер с артефактами буквально сопровождал "мессершмитт", который то и дело проходил на бреющем полёте, но не стрелял. Очевидно, пилот боялся повредить драгоценности.

В феврале 1942 года золото было вывезено в Армавир — руководителю подразделения "Аненербе" Карлу Керстену снова ничего не досталось. В Армавире коллекция из Керчи попала под бомбёжку, но чемодан с диадемой Федеи уцелел. Сотрудница музея вывезла чемодан из Армавира и в станице Спокойной передала его бухгалтеру Якову Лободе, а тот сдал под роспись комиссару партизанского отряда И. Малькову. Больше золото Федеи никто не видел.

Фото © Kinopoisk / "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"

Зато известно, что занимающееся поисками диадемы подразделение "Аненербе" под командой Карла Керстена базировалось в станице Спокойной. Эсэсовцы закончили работу и уехали в Германию в конце ноября 1942 года. Скорее всего, они нашли диадему Федеи и увезли её с собой. Всего в чемодане с золотом было 719 предметов весом 80 килограммов.

Из разбомблённого музея в Армавире нацисты вывезли всё, что смогли найти, — 45 ящиков артефактов. Часть коллекции была после Победы найдена в подвалах Хохштадта в Баварии. Девять ящиков с ценными экспонатами были утрачены — их разграбили американцы. Об этом говорилось в записке, найденной на дне одного из ящиков, которую, возможно, написал советский историк, вывезенный немцами из Киева.

Вольфрам Зиверс. Генеральный секретарь "Аненербе". Фото © Wikipedia

Из Таганрогского историко-архитектурного музея было изъято 587 предметов, среди которых были уникальные изделия Востока и 26 археологических артефактов.

Искали идолопоклонников, а нашли воду

Ещё одним сакральным местом в СССР фашисты считали Кавказ. Недаром в разгар боёв Гитлер приказал водрузить на Эльбрусе нацистское знамя.

Здесь немцы искали следы присутствия филистимлян, которые якобы происходили с Кавказа. Народ этот с его культом дьявола — Вельзевула — очень интересовал Гитлера, ведь филистимляне были старыми недругами иудеев.

Вельзевул. Фото © Wikipedia

Неожиданно для себя нацисты нашли на Кавказе другое сокровище — уникальную по своему составу воду озера Рица. Немецкие медики объявили, что она подходит для разработки искусственной крови, в которой так нуждались многострадальные немецкие солдаты.

Поиски нибелунгов и охота на шаманов

О существовании на Севере древней Гипербореи было известно со времён античности. Нацисты наполнили легенду новым содержанием: философ Герман Вирт в 1928 году заявил, что немцы происходят от потомков гиперборейцев, а "неполноценные народы" — от обитателей континента Гондвана. Главная "беда" человечества была в том, что расы "смешались" — это привело "к упадку".

Альберик и другие нибелунги отдают Зигфриду сокровища. Рис. Артура Рэкхема к эпической поэме "Песнь о нибелунгах". Фото © Wikipedia

Поэтому вторым направлением оккультистов стал захват Карелии и Кольского полуострова, поиск Гипербореи и её артефактов. Искали даже золотую чашу викингов, считая, что она и есть святой Грааль, который даёт бессмертие.

Захватить Кольский полуостров фашистам не удалось: они увязли в позиционных боях в 50 километрах от норвежской границы. А в Северной Карелии они исследовали пещеры, очевидно, надеясь найти мифический народ — нибелунгов. Известно, что немцы привозили в Карелию буровые установки и делали глубокие скважины у Сейдозера, славящегося своими сейдами — сооружениями из камней.

Есть версия, что у саамских шаманов — нойдов — нацисты переняли механизмы манипуляции сознанием людей. Согласно норвежским легендам, нойды могли не только повелевать погодой, но и наводить морок на вражеские армии. Возможно, именно шаманские практики были использованы, чтобы стереть память у 50 тысяч "расово чистых" русских детей, которых немцы за годы войны вывезли в Германию. Детям буквально зачищали память, и уже через несколько месяцев они не помнили ни родителей, ни языка.

Агриков меч, или Захоронение Зигфрида

Гитлер настолько уверовал в магию древних артефактов, что зимой 1941/1942 года снял с удара на Москву танковый корпус Гудериана и отправил его на Рязань — защищать очередной отряд "Аненербе", который рыскал там в поисках артефактов. При этом был отдан приказ ни в коем случае не обстреливать район от Рязани до Мурома.

Возможно, оккультисты искали Агриков меч, которым можно было убить дьявола и который давал власть над народами. Его муромская святая Феврония дала будущему мужу Петру, чтобы он убил змея. Сказание об этом до Гитлера могло дойти из книг, которые нацисты вывозили из советских библиотек. СССР тогда лишился 5872 ценнейших манускриптов, летописей и рукописных книг.

Нацисты предполагали, что меч изготовлен кузнецами Артании — союзника Готии. Искали нацисты и могилу Зигфрида — легендарного героя, нашедшего золото нибелунгов. Гитлер так увлёкся поисками артефактов, что проиграл битву за Москву.

Удивительно, но в 1978 году под Старой Рязанью действительно был найден "рязанский Стоунхендж", правда деревянный. Столбы святилища окружали ритуальное захоронение, в котором лежал сосуд с прахом человека.

Вывезли на миллионы, вернули на копейки

Какая же добыча ждала оккультистов в СССР? Можно только догадываться. Даже количество вывезенных артефактов не поддаётся учёту, ведь нацисты уничтожали все музейные документы и каталоги.

Добычей "Аненербе" стали артефакты готов, археологические находки, которые немцы откопали в Крыму; древние русские летописи и апокрифы, исторические труды; археологические артефакты музеев Смоленска, Пскова, Киева, Севастополя, Керчи, Таганрога, Краснодара. Вывезли даже рунические камни из музеев Твери — верили, что в них заключена неведомая сила.

Другой службой нацистов из страны была вывезена Тихвинская икона Богородицы, защищавшая Русь с XIV века. Эта икона была написана евангелистом Лукой и перед падением Константинополя явилась рыбакам на Ладоге. Вывозились и другие христианские ценности: иконы — тысячами, престольные и наперсные кресты, колокола, церковная утварь. Это делалось, чтобы лишить страну духовной защиты.

Тихвинская икона Божией Матери в окладе. Фото © Wikipedia

Атеисты могут возразить, что артефакты-де не могли оказать влияния на исход войны. Но историки считают, что именно благодаря "Аненербе" нацисты совершили прорыв в военной науке в 1942–1943 годах. Возможно, идеи реактивных снарядов и ракет "воздух — воздух", сверхтяжёлых танков, приборов ночного видения, магнитных мин, летательных аппаратов в виде дисков, радиопоглощающего покрытия для субмарин, катапульт для пилотов и многого другого — вплоть до ядерного оружия — гитлеровцам могли подсказать древние книги.

Так прошлое стало толчком к развитию настоящего. Впрочем, скептики полагают, что именно война, а не артефакты стала движущей силой этих изобретений.

В конце 1942 года "Аненербе" прикрыли. Вместо неё возник Институт военных исследований, который ужаснул мир экспериментами над людьми. Его глава Вольфрам Зиверс был повешен за преступления. Его не спасли ни артефакты, ни идеи, почерпнутые в русских летописях и восточных манускриптах.