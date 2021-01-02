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Опубликовано 2 января 2021, 20:41

В Ливии освободили трёх россиян и украинца

Фото © Flickr / UNIS Vienna

Фото © Flickr / UNIS Vienna

Самолётом все они отправлены в Россию.

В Ливии вызволены из плена трое граждан России и один гражданин Украины. Об этом сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

Друзья, рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолёт с группой наших людей, освобождённых из ливийского плена, — отметил он в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что все они были похищены в Ливии несколько недель назад. Работа по освобождению велась вместе с российскими дипломатами. Теперь все четверо отправлены в РФ самолётом.

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Напомним, что менее месяца назад в Ливии также были освобождены российские социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и ливийские выборы более года назад. Всё это время они находились в заключении.

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Андрей Григорьев
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