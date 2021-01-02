В Ливии освободили трёх россиян и украинца

Самолётом все они отправлены в Россию.

В Ливии вызволены из плена трое граждан России и один гражданин Украины. Об этом сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич.

— Друзья, рад сообщить, что только что в сторону России отправился самолёт с группой наших людей, освобождённых из ливийского плена, — отметил он в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что все они были похищены в Ливии несколько недель назад. Работа по освобождению велась вместе с российскими дипломатами. Теперь все четверо отправлены в РФ самолётом.