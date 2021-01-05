Ситуация с ковидом будет развиваться по сценарию эпидемии гриппа 2009 года, считает он.

Коронавирус никуда не пропадёт, но со временем тяжесть его течения будет уменьшаться, считает врач-инфекционист Николай Малышев. В качестве аналогии он привёл эпидемию гриппа 2009 года, когда болезнь быстро распространялась, а её течение было очень тяжёлым.

— Так или иначе нам с ним (коронавирусом. — Прим. Лайфа) придётся жить всё оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжёлый, — рассказал он в беседе с РИА "Новости".