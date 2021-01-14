В Госдуме рассмотрят вопрос отмены ОГЭ
Следующим шагом, по словам депутата Зайцева, может стать отмена ЕГЭ.
В Госдуме разрабатывается законопроект об отмене обязательного основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил зампредседателя думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев.
Парламентарий отметил, что на первом этапе можно будет оставить обязательный ОГЭ тем, кто собирается уйти из школы после девятого класса, чтобы они имели возможность поступать в учебные заведения по конкурсу.
— В перспективе же — полная отмена ОГЭ, — цитируют депутата "Известия".
Также Зайцев заявил, что следующим шагом может стать отмена единого государственного экзамена. По его словам, и ОГЭ, и ЕГЭ стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, которые получены при подготовке к тестированию. Депутат добавил, что, если на данный момент альтернатив основному экзамену нет, их нужно разработать на основе собственного и зарубежного опыта.
Ранее стали известны даты проведения ОГЭ в 2021 году.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин