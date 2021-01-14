В Госдуме рассмотрят вопрос отмены ОГЭ

Парламентарий отметил, что на первом этапе можно будет оставить обязательный ОГЭ тем, кто собирается уйти из школы после девятого класса, чтобы они имели возможность поступать в учебные заведения по конкурсу.

Также Зайцев заявил, что следующим шагом может стать отмена единого государственного экзамена. По его словам, и ОГЭ, и ЕГЭ стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, которые получены при подготовке к тестированию. Депутат добавил, что, если на данный момент альтернатив основному экзамену нет, их нужно разработать на основе собственного и зарубежного опыта.