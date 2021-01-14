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Регион
Опубликовано 14 января 2021, 04:02
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В Госдуме рассмотрят вопрос отмены ОГЭ

Следующим шагом, по словам депутата Зайцева, может стать отмена ЕГЭ.

В Госдуме разрабатывается законопроект об отмене обязательного основного государственного экзамена (ОГЭ). Об этом сообщил зампредседателя думского Комитета по образованию и науке Максим Зайцев.

Парламентарий отметил, что на первом этапе можно будет оставить обязательный ОГЭ тем, кто собирается уйти из школы после девятого класса, чтобы они имели возможность поступать в учебные заведения по конкурсу.

В перспективе же — полная отмена ОГЭ, — цитируют депутата "Известия".

Названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году
Названы основные изменения в ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году

Также Зайцев заявил, что следующим шагом может стать отмена единого государственного экзамена. По его словам, и ОГЭ, и ЕГЭ стандартизированы и оценивают не реальные знания, а навыки, которые получены при подготовке к тестированию. Депутат добавил, что, если на данный момент альтернатив основному экзамену нет, их нужно разработать на основе собственного и зарубежного опыта.

Ранее стали известны даты проведения ОГЭ в 2021 году.

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Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Никита Никонов
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