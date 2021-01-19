Володин заявил о намерении США и НАТО вмешаться в думские выборы в России

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что все подобные попытки должны быть пресечены.

Избирательная кампания в Государственную думу России в 2021 году может сопровождаться иностранным вмешательством со стороны США и их союзников по НАТО. Об этом во время открытия весенней сессии нижней палаты Парламента РФ заявил её спикер Вячеслав Володин. Он отметил, что прежде всего выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре, должны пройти открыто, конкурентно и легитимно.

— При этом необходимо сделать всё, чтобы не допустить иностранного вмешательства в нашу избирательную кампанию. Исходя из прошлых выборов и сегодняшней ситуации, мы понимаем, что вмешиваться, как и прежде, будут. И во главе этих процессов — США и их союзники по НАТО, — сообщил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо защитить избирательные права россиян от "посягательств со стороны иностранных государств".

— Как бы им ни хотелось протащить своих представителей в наши органы власти, граждане РФ сделают свой выбор свободно, без давления извне, — подытожил спикер.