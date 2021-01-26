В шведском зоопарке пришлось усыпить заболевшую коронавирусом тигрицу

Вероятно, животное заразилось от сотрудников.

В зоопарке города Бурос на западе Швеции коронавирус обнаружили у тигрицы Настасьи и нескольких львов. Об этом сообщает телекомпания SVT.

Отмечается, что семнадцатилетняя тигрица быстро теряла аппетит, а состояние животного стремительно ухудшалось, в итоге её пришлось усыпить. Уточняется, что хищница имела и другие заболевания.

У остальных заразившихся наблюдаются лёгкие симптомы, их вольер изолирован. Вероятно, животные подхватили болезнь от сотрудников зоопарка. Это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих.