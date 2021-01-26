В шведском зоопарке пришлось усыпить заболевшую коронавирусом тигрицу
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Вероятно, животное заразилось от сотрудников.
В зоопарке города Бурос на западе Швеции коронавирус обнаружили у тигрицы Настасьи и нескольких львов. Об этом сообщает телекомпания SVT.
Отмечается, что семнадцатилетняя тигрица быстро теряла аппетит, а состояние животного стремительно ухудшалось, в итоге её пришлось усыпить. Уточняется, что хищница имела и другие заболевания.
У остальных заразившихся наблюдаются лёгкие симптомы, их вольер изолирован. Вероятно, животные подхватили болезнь от сотрудников зоопарка. Это первый в Швеции случай коронавируса у кошачьих.
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