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Опубликовано 1 февраля 2021, 17:04
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Скончался актёр и каскадёр Виктор Павлюченков

Виктор Павлюченков в фильме "Батюшка" (2008)

Виктор Павлюченков в фильме "Батюшка" (2008)

Ему было 57 лет, причина смерти не сообщается.

Союз кинематографистов России сообщил о гибели российского актёра, каскадёра, специалиста по казачьему бою Виктора Павлюченкова. Он скоропостижно скончался на 58-м году жизни. Причина смерти Павлюченкова не сообщается.

Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память! — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

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Виктор Павлюченков — выпускник ГИТИСа, известен по главной роли в сериале "Батюшка". Снимался в "Апостоле", "Заставе Жилина", в качестве каскадёра работал над фильмом "Офицеры". Ещё одна грань его таланта проявлялась в увлечении казачьей культурой. Павлюченков был президентом Федерации казачьих боевых искусств России, руководителем объединения клубов "Казачий спас".

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Марина Калегина
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