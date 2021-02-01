Скончался актёр и каскадёр Виктор Павлюченков

Ему было 57 лет, причина смерти не сообщается.

Союз кинематографистов России сообщил о гибели российского актёра, каскадёра, специалиста по казачьему бою Виктора Павлюченкова. Он скоропостижно скончался на 58-м году жизни. Причина смерти Павлюченкова не сообщается.

— Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами. Светлая память! — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Виктор Павлюченков — выпускник ГИТИСа, известен по главной роли в сериале "Батюшка". Снимался в "Апостоле", "Заставе Жилина", в качестве каскадёра работал над фильмом "Офицеры". Ещё одна грань его таланта проявлялась в увлечении казачьей культурой. Павлюченков был президентом Федерации казачьих боевых искусств России, руководителем объединения клубов "Казачий спас".