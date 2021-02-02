Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2021, 19:01

Пашаев рассказал, как пойдёт на выборы в Госдуму

Юрист планирует зарегистрировать собственную партию.

Бывший защитник актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом Эльман Пашаев рассказал, что пойдёт на выборы в Госдуму в 2021 году как одномандатник от Москвы. Своими планами он поделился в беседе с РИА "Новости".

Мы не успеваем выдвигаться от партии. Просто так пока пойду. А партию будем регистрировать параллельно. От Москвы пойду, — сообщил он.

В квартире Пашаева нашли подозреваемого в педофилии. Сам адвокат утверждает, что это "полнейший бред"
В квартире Пашаева нашли подозреваемого в педофилии. Сам адвокат утверждает, что это "полнейший бред"

Пашаев рассказал, что уже в феврале начнёт регистрацию партии "Союз справедливых сил России". Напомним, о решении баллотироваться в депутаты Госдумы юрист сообщил Лайфу в сентябре 2020 года.

Ранее Лайф рассказывал, что объединённая партия "Справедливая Россия — За правду" нацелена на второе место на думских выборах.

BannerImage

Эльман Пашаев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Варвара Романова
  • Новости
  • Эльман Пашаев
  • Госдума
  • адвокаты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar