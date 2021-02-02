Пашаев рассказал, как пойдёт на выборы в Госдуму
Юрист планирует зарегистрировать собственную партию.
Бывший защитник актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом Эльман Пашаев рассказал, что пойдёт на выборы в Госдуму в 2021 году как одномандатник от Москвы. Своими планами он поделился в беседе с РИА "Новости".
— Мы не успеваем выдвигаться от партии. Просто так пока пойду. А партию будем регистрировать параллельно. От Москвы пойду, — сообщил он.
Пашаев рассказал, что уже в феврале начнёт регистрацию партии "Союз справедливых сил России". Напомним, о решении баллотироваться в депутаты Госдумы юрист сообщил Лайфу в сентябре 2020 года.
Ранее Лайф рассказывал, что объединённая партия "Справедливая Россия — За правду" нацелена на второе место на думских выборах.
Эльман Пашаев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов