Пашаев рассказал, как пойдёт на выборы в Госдуму

Юрист планирует зарегистрировать собственную партию.

Бывший защитник актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом Эльман Пашаев рассказал, что пойдёт на выборы в Госдуму в 2021 году как одномандатник от Москвы. Своими планами он поделился в беседе с РИА "Новости".

— Мы не успеваем выдвигаться от партии. Просто так пока пойду. А партию будем регистрировать параллельно. От Москвы пойду, — сообщил он.