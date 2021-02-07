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Регион
Опубликовано 7 февраля 2021, 11:09
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Названа возможная причина гибели семьи в подмосковной квартире

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Семья в квартире двухэтажного дома в подмосковном Щёлкове могла погибнуть из-за неправильно работавшей вытяжки. Скорее всего, трагедия произошла из-за перепланировки, которую сделали на кухне, сообщает газета "Московский комсомолец".

По данным издания, газовая колонка была перенесена от окна в угол. Кроме того, труба вытяжки расположена не вертикально, а горизонтально. Скорее всего, именно она из-за перепада температур дала сбой и перестала выводить угарный газ при работе колонки.

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СУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, глава семьи позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили трёх членов семьи без признаков жизни. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, проведение допросов сотрудников газовой службы, обслуживающей данный дом.

Как сообщал Лайф, утром 7 февраля в подмосковной квартире нашли тела двоих взрослых и ребёнка. По предварительной версии, семья могла отравиться газом. Выжить удалось 15-летней девочке, она госпитализирована.

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Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Алексей Дёмин
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