Названа возможная причина гибели семьи в подмосковной квартире

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.

Семья в квартире двухэтажного дома в подмосковном Щёлкове могла погибнуть из-за неправильно работавшей вытяжки. Скорее всего, трагедия произошла из-за перепланировки, которую сделали на кухне, сообщает газета "Московский комсомолец".

По данным издания, газовая колонка была перенесена от окна в угол. Кроме того, труба вытяжки расположена не вертикально, а горизонтально. Скорее всего, именно она из-за перепада температур дала сбой и перестала выводить угарный газ при работе колонки.

СУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, глава семьи позвонил в службу скорой помощи и сообщил о плохом самочувствии и запахе газа в квартире. Прибывшие на место врачи обнаружили трёх членов семьи без признаков жизни. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, проведение допросов сотрудников газовой службы, обслуживающей данный дом.