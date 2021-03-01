Житель Самары несколько раз изменил жене с собакой
Теперь женщина хочет развестись.
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Жительница Самары разводится с мужем из-за необычной измены. Причиной стали сексуальные отношения 30-летнего мужчины с собакой.
Как пишет портал "Pro город. Самара", он сам признался жене в предательстве. Измены происходили регулярно, пока женщины не было дома.
"Он сам мне в этом признался. Долго таил это в себе, боялся рассказывать. Понял, что дальше так быть не может. По собаке я не видела, что что-то не так", — рассказала женщина.
Самарчанка добавила, что обеспокоена собственным здоровьем, ведь от животного могла попасть инфекция.
Ранее актёр Алексей Панин признался, что по делу о сексе с собакой его защищал Эльман Пашаев.
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