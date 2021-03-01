Житель Самары несколько раз изменил жене с собакой

Как пишет портал "Pro город. Самара", он сам признался жене в предательстве. Измены происходили регулярно, пока женщины не было дома.

"Он сам мне в этом признался. Долго таил это в себе, боялся рассказывать. Понял, что дальше так быть не может. По собаке я не видела, что что-то не так", — рассказала женщина.