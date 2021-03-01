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Категорий: 18

Житель Самары несколько раз изменил жене с собакой

Теперь женщина хочет развестись.

1 марта 2021, 00:00

Фото © Pixabay

Жительница Самары разводится с мужем из-за необычной измены. Причиной стали сексуальные отношения 30-летнего мужчины с собакой.

Как пишет портал "Pro город. Самара", он сам признался жене в предательстве. Измены происходили регулярно, пока женщины не было дома.

"Он сам мне в этом признался. Долго таил это в себе, боялся рассказывать. Понял, что дальше так быть не может. По собаке я не видела, что что-то не так", — рассказала женщина.

"Может, ещё дойду до этого": Панин ответил на щекотливый вопрос о видео с собакой

"Может, ещё дойду до этого": Панин ответил на щекотливый вопрос о видео с собакой

Самарчанка добавила, что обеспокоена собственным здоровьем, ведь от животного могла попасть инфекция.

Ранее актёр Алексей Панин признался, что по делу о сексе с собакой его защищал Эльман Пашаев.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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