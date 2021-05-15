Один советский лётчик против 52 фашистских самолётов: рисковый бой капитана Сидоренкова

Оглавление Каждый день — подвиг Земляки его помнят

Выполнив задание и возвращаясь назад, советские лётчики с высоты в просветах между облаками обнаружили группу фашистских бомбардировщиков "Юнкерс" (Junkers Ju-87) в сопровождении истребителей. Всего Сидоренков насчитал 44 "Юнкерса" и восемь истребителей. Фашисты летели бомбить советские войска.

Казалось бы, что можно сделать против такого количества врагов? Ничего. Добраться бы до своих да поскорее передать данные разведки. Но 26-летний капитан Сидоренков точно знал: врагов бьют не числом, а умением. Он приказал ведомому возвращаться в полк и доложить о результатах разведки, а сам ринулся в бой с противником, силы которого превосходили его собственные в 52 раза!

Junkers Ju-87. Фото © Wikipedia / German Federal Archive

Фашисты шли тремя звеньями. Сидоренков пристроился сзади самого первого звена, скрываясь в облаках, подобрался как можно ближе к последнему "Юнкерсу", с ходу сбил его и снова скрылся в облаках. Затем аккуратно и точно проделал то же самое с последним "Юнкерсом" из третьего звена. Когда второй бомбардировщик, задымив, устремился к земле, среди немцев возникла паника. Ещё бы! Видно никого не было, а самолёты выходили из строя один за другим!

Наконец смельчака засекли истребители "Фокке-Вульфы" и набросились на него, как коршуны. Недаром сами немцы называли свой самолёт сорокопутом (würger) — маленькой хищной и очень вёрткой птицей.

Но не на того напали. Ла-5 считался у немцев грозой "Фокке-Вульфов". В бою один на один эта машина не оставляла немцам шанса уцелеть. Наш самолёт был манёвреннее при наборе высоты, скоростнее и качественнее выполнял виражи. А наличие на нём двух 20-миллиметровых пушек позволяло без труда сбивать гитлеровские истребители.

Однако численный перевес был на стороне противника. Под натиском немецких самолётов Василий Сидоренков снова ушёл в облака, но покидать поле боя не спешил. Он знал: каждый сбитый "Юнкерс" — это десятки неразорвавшихся бомб и сотни спасённых жизней советских солдат или мирных жителей.

Focke-Wulf Fw 190 Würger. Фото © Wikipedia

Убедившись, что немцы в облаках опять потеряли его Ла-5, Сидоренков сделал третий заход и сбил ещё один бомбардировщик. Он не мог не знать, что истребители уже ждут его. На этот раз на советский самолёт накинулась целая фашистская свора. Началась "карусель". Совершив несколько манёвров уклонения, советский ас сумел подбить один из "Фокке-Вульфов", но уйти в облака на этот раз ему было не суждено: сразу несколько очередей противника прошили его самолёт. Ла-5 загорелся, а сам Сидоренков был ранен в ноги и левую руку.

Неужели смерть? Преодолевая боль, советский лётчик сумел выбраться из горящей кабины самолёта и совершил затяжной прыжок. Парашют раскрылся только у самой земли. Ему повезло — он приземлился неподалёку от города Антслы. Местная жительница оказала ему медицинскую помощь, а затем отвезла советского лётчика в 52-ю гвардейскую дивизию, где передала солдатам. А те в свою очередь отвезли аса в медсанбат. Раненый Сидоренков даже не знал, что его уже представили к званию Героя Советского Союза, но не за этот, а за предыдущие подвиги. Именно в госпиталь ему пришла поздравительная телеграмма от командования.

Каждый день — подвиг

Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock, Wikipedia

Но за какие же подвиги удостоился лётчик столь высокого звания? До войны он жил в Орле, работал на железной дороге. В 1940 году окончил учёбу в Чугуевском авиационном училище, стал лётчиком-инструктором. На фронт попал только в декабре 1942 года. Здесь ему пришлось освоить новый самолёт — Ла-5.

Впервые в боевых действиях Сидоренков принял участие только в марте 1943 года. Вскоре он уже совершил 205 боевых вылетов, принял участие в 36 воздушных боях и сбил 19 вражеских самолётов, причём 17 из них — лично, а два — в группе. Нужно напомнить, что, в отличие от немецких асов, "счёт" которых вёлся с их же слов, в советской авиации лётчикам засчитывались только те самолёты, гибель которых могли засвидетельствовать посторонние наблюдатели — ведущие, ведомые или свидетели с земли. Либо гибель самолёта должна была быть зафиксирована фотопулемётом. Однако последний прекращал свою работу сразу после того, как лётчик отпускал гашетку, и зачастую не фиксировал падения вражеского самолёта. Именно поэтому счёт асов люфтваффе зачастую переваливал за 300 самолётов, в то время как наши вели подсчёт более скрупулёзно и просто так награды не раздавали даже в целях пропаганды.

Вылет на разведку 30 июля 1943 года в районе города Тихвина обещал быть рутинным. Но рутины на войне не бывает. На юго-западе от города Сидоренкова атаковали два немецких штурмовика. На самолёте Ла-5 Сидоренкова оказалась повреждена антенна связи. Опытный лётчик не растерялся: он нырнул в облако, под его прикрытием набрал высоту, в мгновение ока оказался позади и выше "Фокке-Вульфов" и открыл огонь на поражение. Через несколько секунд один из вражеских самолётов вспыхнул и устремился к земле, а второй — позорно скрылся.

Ла-5 — советский одномоторный истребитель. Фото © Wikipedia

Но удивительным было не это. Позже отважному пилоту сообщили, что он сбил не просто немецкого лётчика, а командира 54-й истребительной эскадры "Грюнхерц" капитана Хайнриха Юнга, который уже нарисовал на фюзеляже своего самолёта 68 звёздочек. О победе Сидоренкова стало известно случайно: сбежавший от него немецкий пилот попал в плен и рассказал о бое, в котором погиб его командир — Юнг.

Информацию об этом направили в штаб 254-го полка, где Сидоренкова, тогда ещё лейтенанта, поздравили с заслуженной победой. Лётчик действительно воевал на совесть: в августе 1943 года он отправил на тот свет фашистского аса — пилота "Фокке-Вульфа" оберфельдфебеля Ксавьера Мюллера, уничтожившего 47 советских самолётов.

6 февраля 1944 года Сидоренков сбил сразу два "Юнкерса". В этом бою самолёт Сидоренкова был подбит, он сумел дотянуть до линии боевых действий чудом: баки были пробиты и двигатель заглох ещё в воздухе, но удача была на стороне фартового лётчика — он сумел приземлиться среди советских войск.

После этого боя его представили к званию Героя Советского Союза. В представлении значилось следующее: "За героизм и отвагу в воздушных боях с противником, за сбитие лично 17 самолётов противника (9 ФВ-190, 2 МЕ109, 2 МЕ-110, 4 Ю-87) и двух в паре (МЕ-110), за 205 успешных боевых вылетов и за отличные штурмовые действия по войсковым коммуникациям противника".

Земляки его помнят

Из госпиталя лётчик вернулся в свой полк и продолжил воевать. К маю 1945 года на его счету было 330 вылетов и 23 сбитых фашистских самолёта, ещё два самолёта были сбиты при участии других пилотов, а ещё два не засчитаны. Среди них был редкий экспериментальный реактивный самолёт фашистов Gotha Go 145. Сидоренков был награждён четырьмя орденами Красного Знамени и двумя — Красной Звезды.

После войны Сидоренков продолжил служить в авиации. Он окончил Военно-воздушную академию, а затем — Военную академию Генштаба, после чего пошёл работать в академию им. Гагарина — учить будущих пилотов тактике. В отставку вышел в 1974 году, но ещё долгое время продолжал заниматься преподавательской деятельностью.