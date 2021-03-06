Догхантеры и их методы: вчера — собаки, сегодня — люди
Журналист Мария Дегтерева — о том, как сообщества догхантеров легко обращают свою ненависть с собак на людей
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Недавно я написала колонку о том, как в интернете некоторые сообщества пропагандируют убийства бездомных животных. Назвала фамилии, имена, привела цитаты. Сообщество "Зоорадикалам НЕТ", в котором пропагандируется истребление бездомных собак, было закрыто, но лишь на сутки. Оперативно был создан чат в телеграме, где участники смаковали методы расправы с автором колонки и её собакой. Примерно так:
— А давайте ей привезём стаю и выпустим. А когда она пойдёт со своим, будем снимать из-за угла. А если кого-то из бедосиков ударит, а она ударит, — вот и готовое видео живодёрства.
— Офигеть, умная! Как эти стаи людей и домашних животных жрут, так ничего, а как для неё лично и её собачки жареным запахло, так сразу угроза?
И прочее в таком духе. Участники сообщества нашли район моего проживания и написали несколько сотен подобных сообщений, в деталях расписывая, что будет со мной и с моей собакой, называя собаку, кстати, по кличке. Некоторые более расслабленные члены группы возразили мне, что я содружество мирных кинологов, заботящихся о людях, приняла за убийц животных.
Я почитала внимательно материалы. Показала их действительно мирным кинологам, коллегам-юристам и, в конце концов, правоохранителям. Вот, например, пост. Трупы собак с перерезанным горлом и раздавленные каблуками(!) щенки. "Мирные кинологи" пишут.
Логический конец этому псино***дству.
Пусть прикармливают больше.
Что-то у меня подозрение, что этих двух переносили с места на место… по городу. Да и горлянка.
Кто эти люди? Каков портрет участника сообщества? Некоторые личности установлены. Кроме профессиональных коммерсантов, разведенцев и продавцов собак, там состоят "сочувствующие". Вот, например, женщина — Анастасия Ефремова, москвичка, трудится в международной IТ-компании менеджером по продажам (информация из открытых комментариев и личного профиля в соцсетях). Есть дети. В свободное от работы время она уверяет мир в необходимости избавления от бездомных собак.
— Ну и опять же в той же природе регулируется, скажем, численность волков егерями… Если волки вдруг расплодились… А в чём с дикими "собаками" различие? То же самое… В данном случае сокращать их численность до нуля, так как данный вид не представляет ценности.
А кроме того травит неугодных — но уже людей. Травит — в смысле словесно преследует. Стыдные цитаты с оскорблениями самого запредельного свойства приводить здесь не буду, огромное количество принт-скринов есть в распоряжении редакции.
На Анастасию готовится несколько заявлений по факту оскорблений и клеветы. Только, боюсь, в нашей правоохранительной системе нет механизмов, чтобы быстро и эффективно привлечь осоловевших от собственной жестокости и чувства безнаказанности граждан.
Я прекрасно знакома с риторикой так называемых борцов "с зоошизой". Больше того, я сама не терплю, когда любовь к животным процветает за счёт любви к человеку. Мне не близки методы зооспасателей "всеми средствами", я категорически против мошеннических сборов на безнадёжных или несуществующих животных. Но борьба "с зоошизой" может далеко увести, и картина в подобных сообществах очевидна.
Активистам кажется, что они борются за человеческие жизни против собачьих стай. Борются с мошенниками. Но даже те участники, которые не призывают напрямую травить дворняг, давно уже потеряли в этой странной борьбе все ориентиры. Включились маленькими винтиками в механизм пропаганды ненависти, пропаганды жестокости и убийств.
Сравнить можно с форумами педофилов, где большинство участников, вероятно, не совершали фактических преступлений против детей. Но педофилию преступлением в целом не считают, а называют "настоящей любовью" и находят миллиарды аргументов в пользу того, чтобы вывести педофильские статьи из уголовного кодекса. Привлечь к ответственности за пропаганду педофилии так же сложно, к слову. Но есть и существенное отличие — степень агрессии педофилов по отношению к людям не сопоставима со степенью агрессии латентных или фактических живодёров.
Возвращаясь к правовым механизмам. Создатель группы
"Зоорадикалам НЕТ" Людмила Рытикова слывёт в профессиональном сообществе "непотопляемым" радикалом. Группу блокировали в "Фейсбуке" три раза — всякий раз она создаёт новую, и те же участники собираются обратно. Ежедневно выкладывая десятки постов, призванных нагнетать панику и возбуждать ненависть к бродячим собакам. В сообществе процветает травля неугодных и регулярно звучат прямые угрозы людям.
Вероятнее всего, фейсбук заблокирует его и в четвёртый раз. Но оно будет создано в пятый, шестой, десятый. Что можно сделать? Собирать материалы, содержащие клевету и оскорбления, на каждого отдельного участника. Контролировать работу правоохранителей, требовать, чтобы за каждое произнесённое слово наступила правовая ответственность. Но, боюсь, и этот метод малоэффективен. Даже если несколько человек получат реальные штрафы, другие десятки и сотни даже глазом не моргнут.
Именно поэтому нужен правовой механизм регулирования. В нашей стране существует богатая судебная практика по привлечению людей к ответственности за, например, перепосты экстремистских материалов. Но нет ни одного уголовного дела, где осудили бы за пропаганду насилия по отношению к животным. А ведь если где-то и существует, цитируя уголовный кодекс, "возбуждение ненависти и вражды", то непосредственно здесь. И к кому?
К тем, кто никогда тебе не ответит. Убитые домашние и просто дворовые мирные собаки часто доверчиво идут к людям в руки. К тем самым людям, которые, начитавшись Людмилы Рытиковой и Анастасии Ефремовой, видят в них врагов. Ежедневно всплывают новости об издевательствах над животными. Одна история хабаровских живодёрок чего стоит. Но ответственность в нашей стране могут понести лишь фактические убийцы, а их идеологи остаются в стороне. Ходят на работу, воспитывают детей, улыбаются соседям.
Потом надевают треники и пишут полные глубокого удовлетворения комментарии под фото и видео с трупами несчастных собак. И пока на правовом уровне они выиграли. Они победили. А ведь практика показывает, что ненависть их на собаках не заканчивается. И мне страшно думать, куда может увести подобных деятелей чувство их абсолютной безнаказанности.
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