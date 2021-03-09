Скопинский маньяк теперь миллионер: стала известна точная сумма, которую он получил за участие в шоу

После возвращения экс-заключённый уже успел поучаствовать в ток-шоу и даже похвастался, куда потратит полученные за это деньги: якобы он хочет отправиться на отдых и, возможно, с возлюбленной, на которой собирается жениться. "Целый мешок денег привёз!" — бросил Мохов, однако точную сумму не раскрыл.

А теперь стал известен размер гонорара маньяка, пишет телеграм-канал "Честный детектив". Так, он получил 1,85 миллиона рублей, дав два интервью: 1,5 млн руб. заплатил ему один из федеральных каналов. А ещё 350 тыс. руб. — рязанские журналисты, отмечает телеканал "360". Однако из-за резонанса ток-шоу в эфир так и не вышло, а судьба второго материала пока не известна.

При этом, по словам клинического психолога Ирины Коржаевой, такая слава может привести к негативным последствиям. "Поездка в Москву на съёмки, журналисты — усугубляют ситуацию, у него появляется ощущение, что он звезда, а звёздам прощается всё. Он вполне может вернуться к старому, будет держаться и будет стараться, но никто не знает, что станет триггером и когда, а главное, и не поймёт, что оно случилось", — отметила специалист.

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