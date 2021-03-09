Как за милой внешностью модели из Питера скрывалась жестокая внучка, пробившая своей бабушке череп

Модель по имени Ирина оказалась в полиции после того, как проломила череп своей 81-летней бабушке — известной в научных кругах Петербурга профессору пульмонологии. 7 марта девушка обратилась в скорую, заявив, что старушка сама упала и повредила глаз. Однако выяснилось, что та пострадала от рук манекенщицы, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Со стороны жизнь Ирины казалась вполне успешной. Девушка часто участвовала в модных показах и делилась профессиональными фото у себя в соцсетях: серьёзное лицо, пронзительный взгляд — модель умела произвести впечатление. Однако в последнее время красавица, видимо, была не так популярна. В агентстве, от имени которого она работала, отметили, что сотрудничали с ней два года назад, пишет КП. Поэтому Ирина пришла к бабушке просить денег на алкоголь, за что та её отчитала, вызвав у внучки приступ ярости.

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По странице девушки в ВК видно, что она действительно всерьёз увлекалась модой: была подписана на тематические паблики и следила за новостями из этой сферы. Однако Ирину интересовали и другие вещи: она любила кино, постила лекции популярного специалиста в области нейронауки и психолингвистики Татьяны Черниговской и подборки книг. Однако последние записи оказались довольно мрачными: описания ада у различных религий и подборка со злодеем Джокером.

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Сейчас пострадавшая бабушка находится в больнице в тяжёлом состоянии. А её интеллигентная на первый взгляд внучка была помещена в изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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