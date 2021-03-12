Московская Никита̀: почему МУР за 24 года так и не смог задержать киллера в юбке

В её существование сотрудники уголовного розыска долго не верили. Слишком часто бандиты, желая сбить со следа правоохранительные органы, переодевались в женское платье. Искали профессионального киллера. И только в конце 1990-х сотрудники МУРа признали — в столице действует высокопрофессиональная женщина-киллер. Как и героиня известного фильма Люка Бессона, преступница взяла себе кличку Никита̀. Задержанный в 1999-м другой киллер — Александр Пустовалов, он же Саша-Солдат, — на допросах клялся, что сам однажды работал с Никитой. Она была профессионалом, но настоящего имени её никто не знал. На "работу" Никита̀ выходила, надев парик из тёмных волос.

Раненый Зверь

Впервые о Никите заговорили после жестокого покушения на крупного нефтяного короля, учредителя фирмы "Нефсам" Владимира Мисюрина. Этот новокузнецкий бизнесмен хорошо "поднялся" в самом начале 1990-х годов. Он безжалостно расправлялся со своими конкурентами, был весьма близок к криминальным кругам, в которых его звали Зверем. Нажив немало врагов в России, бизнесмен отбыл на ПМЖ в Бельгию, однако бизнес без присмотра оставить не мог и периодически был вынужден возвращаться в страну, чтобы "держать руку на пульсе".

Владимир Мисюрин. Фото © pryaniki.org

Расправились с ним 22 января 1994 года. Ничего не подозревавший бизнесмен вышел из гостиницы "Международная" и сел в подготовленный для него телохранителями "мерседес". Ни он, ни бодигарды не обратили внимания на парочку с коляской, которая прогуливалась рядом. А зря.

Мисюрин сел в авто, "мерседес" тронулся. Стоило машине съехать с гостиничного пандуса, как парочка достала из коляски автоматы Калашникова и буквально изрешетила автомобиль пулями. Затем киллеры бросили автоматы на месте преступления и скрылись. Зверь остался в живых чудом — он был ранен в голову, несколько пуль попали в тело, но он выжил. Ему повезло, но ненадолго. Киллеры всё же достали его, но уже в Бельгии в конце того же года.

При обследовании сотрудниками УВД места преступления неподалеку от гостиницы были найдены улики: дамская сумочка, косынка и... женский парик. Именно после этих находок в Москве заговорили о том, что в городе наравне с мужчинами орудует женщина-киллер. Очевидно, Никита пыталась скрыть свой истинный цвет волос и изменить внешность. Но поскольку убийцы не были найдены, все предположения так и остались предположениями.

А после убийства в 1995 году Александра Пичужкина о женщине-киллере перестали и вспоминать. Дело в том, что его убийцы — киллеры из этнической ОПГ "Хади Такташ" Айдар Литфуллин и Ильсур Аглеев — совершили преступление, переодевшись женщинами. Причём проделали они это столь артистично, что смогли обмануть даже жену Пичугина. О том, что убийцы — мужчины, она догадалась лишь тогда, когда они побежали с места преступления, задрав юбки.

На подстраховке

Долгое время о Никите ничего не было слышно. Остались вопросы: залегла на дно, была убита "коллегами" или работала так чисто, что ни разу нигде не засветилась. Но в 2001 году о женщине-киллере снова заговорили. Произошло это после убийства двух 42-летних бизнесменов из Чечни — Мусы Халидова и Альви Агасиева — 14 августа возле пекарни, расположенной на первом этаже жилого дома № 32 на улице Матвеевской.

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Бизнесмены приехали туда к приятелю. В 16:15 они вышли из пекарни, сели в "пежо" и стали выезжать на улицу. Едва автомобиль съехал с места, как к нему подскочил мужчина. Невысокий киллер был одет в чёрный пиджак и светлые брюки. Он всадил в автомобиль весь рожок из автомата Калашникова. "Пежо" по инерции скатился в сторону улицы, пересёк её и остановился. Один из предпринимателей сумел выйти из машины, но тут же упал замертво. Второй был убит наповал. Убийца сел в ожидавшую его тёмно-зелёную "девятку" и уехал.

Свидетели расправы рассказали, что мужчина был не один — его подстраховывала молодая женщина, которая сидела с пистолетом в руке в красном БМВ, стоявшем рядом. Однако вмешиваться ей не пришлось: убийца справился с задачей без неё. После показаний свидетелей стало ясно: Никита никуда не исчезла. Возможно, слегка изменила род деятельности и занималась теперь обучением других преступников или посредничеством. Присутствуя при расправе лично, она, видимо, хотела убедиться, что заказ исполнен.

Никита̀, да не та

Пока шло следствие, судьба, казалось, послала сотрудникам уголовного розыска настоящий подарок: на северо-востоке столицы произошло ещё одно жестокое убийство, причём вскоре после него убийца — молодая женщина Лариса Рощина — сама сдалась милиционерам. Но узнав о том, что ей инкриминируют ещё несколько убийств, молодая мама-одиночка пришла в ужас и расплакалась. После нескольких допросов следователи убедились — на профессионального киллера Рощина не тянет, а на момент убийств у неё есть алиби.

Лариса Рощина. Фото © Crimerussia.tv

Как выяснилось, на криминальную стезю 20-летнюю жительницу Железнодорожного подтолкнули кредиторы, которым она должна была три тысячи долларов. Долг Рощиной следовало "отработать", убив своих деловых партнёров — Юрия Васильева и Александра Кузовлева. Для этого бандиты вручили матери-одиночке пистолет ТТ.

То, как Рощина это проделала, не оставляет никаких сомнений: женщины изобретательны и хладнокровны. Лариса назначила партнёрам встречу — якобы для того, чтобы свести их с нужным человеком. На машине троица приехала к одному из высотных домов на улице Стартовой. Там Рощина и Васильев вошли в подъезд. На 12-м этаже Лариса достала из сумочки пистолет, выстрелила Васильеву в живот и поднялась этажом выше — позвонить заказчикам, отчитаться. Но Васильев оказался жив.

Услышав его стоны, преступница вернулась, чтобы добить его, но наткнулась на неожиданных свидетелей — трудовых мигрантов, мужчину и женщину. Одним выстрелом в голову Рощина убила свидетеля, но женщина сумела выбить из её рук пистолет и убежать. Тогда Рощина нашла ТТ и добила контрольным выстрелом Васильева. Затем спустилась вниз, села в машину на заднее сиденье и выстрелила второму партнёру в затылок. Вышла из машины и как ни в чём не бывало поехала домой на метро. Только дома она поняла, что "кредиторы" в живых её не оставят, и решила сдаться милиции. Следователи огорчённо разводили руками — виновна, да, но точно не Никита.

Убитый Юрий Васильев. Фото © Crimerussia.tv

Вскоре была задержана ещё одна убийца — Марина Чертова. Оказавшись в трудных жизненных обстоятельствах, Чертова решила пойти по криминальной стезе. "Валить" клиентов решила из арбалета, но погорела на азербайджанце, которого убила просто "для пробы сил". Подстреленный Чертовой мужчина сумел уйти со стрелой в спине — его тело нашли на 6-м километре МКАД. Чертова получила за убийство 11 лет лишения свободы.

Никита промахивается

Примерно через 20 лет после начала карьеры неуловимого киллера в юбке при расследовании неудачного покушения на бизнесмена на востоке Москвы выяснилось, что киллером была женщина. Но она лишь ранила бизнесмена и была вынуждена скрыться, не завершив своего чёрного дела. Мужчина выжил и подробно описал напавшую на него убийцу. Однако среди преступниц он никого не опознал, в картотеке МВД не нашлось ни одной похожей женщины. После этой неудачи о Никите больше никто и никогда не слышал. Возможно, её саму убрали за неудачное покушение, а может быть, она залегла на дно, исчезла, чтобы не попасть в руки правосудия или не стать жертвой кого-то из своих коллег.

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