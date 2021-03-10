Чуть помедленнее Twitter: замедление трафика соцсети совпало с падением сайтов российских госорганов
23 февраля The New York Times процитировала знаменитую Джен Псаки, пообещавшую от лица США организовать массированные кибератаки на российские государственные ИТ-ресурсы. И, будто, начало этих кибератак совпало с началом замедления трафика Twitter в России. В результате 10 марта вместе со сбоями в работе Twitter пользователи в России заметили временную приостановку доступа к ряду государственных ресурсов. Хотя, скорее всего, атака американцев тут ни при чём, а падение российских госресурсов связано с аварией на сети "Ростелеком".
© giphy
Вчера, 9 марта 2021 года, на круглом столе в Общественной палате РФ эксперты обсуждали возможные санкции к иностранным социальным сетям, которые отказываются выполнять требования российских властей по удалению незаконного контента. В дискуссии принял участие представитель Роскомнадзора Евгений Зайцев, который отметил, что у ведомства уже есть инструменты воздействия на нарушителей закона.
Фото © Shutterstock
Представители общественных движений и государства договорились надавить на Facebook и Twitter: что это означает для нас?
Если мы говорим о блокировке или ограничении трафика, то к таким мерам нужно подходить крайне взвешенно. И мы стараемся эти меры применять очень аккуратно
Он также сообщил, что в настоящее время идёт процесс принятия и апробации мер воздействия на нарушителей, результаты не заставили себя ждать. С восьми утра 10 марта пользователи Twitter в России начали отмечать замедление скорости доступа к ресурсу, а также задержки в загрузке видео и картинок.
Скрин © LIFE
Отчёты сервиса Downdetector, регистрирующего сбои в работе популярных ресурсов, подтверждают, что Роскомнадзор действительно начал применять санкции к Twitter. Так совпало, что снижение доступности сервиса случилось одновременно с масштабной аварией в сети "Ростелеком", в ходе которой оказались отключёнными сайты ряда министерств и ведомств.
Фото © Shutterstock
Как пояснили Лайфу в пресс-службе "Ростелекома", к 15 часам дня все неполадки были устранены, а сайты Госдумы и Кремля были доступны ещё раньше, так как их "поднимали" по резервной схеме.
Есть и другая теория, которая могла бы объяснить падение государственных ресурсов в России. Вот публикация The New York Times от 23 февраля, в которой американские сенаторы прямо обещают организовать в скором времени кибератаки на Россию. Являются эти кибератаки якобы ответными и связанными с тем, что пресловутые "российские хакеры" организовали масштабный взлом американских государственных ИТ-систем и получили некую критически важную информацию о деятельности США. Крах систем безопасности США, по их словам, произошёл после взлома компании FireEye (частной компании, защищавшей системы 250 федеральных агентств и предприятий Штатов).
Фото © Pixabay
Игорь Ашманов, руководитель компании "Ашманов и партнёры", считает, что Twitter и другие американские соцсети являются политическим инструментом международного влияния, поскольку в советы директоров этих компаний входят представители спецслужб США, а сами они подчиняются "Акту о свободе" — закону, который пришёл на смену "Патриотическому акту" в 2015 году.
Фото © Shutterstock
В таком случае падение наших государственных сайтов могло бы быть "ответом" США на проблемы с их системами безопасности, которые они привычно приписали не собственной безалаберности или халатности со стороны своих подрядчиков, а незаменимым "русским хакерам".
Фото © Pixabay
Буквально несколько дней назад американцы уже обвиняли Россию в том, что имидж западных вакцин от коронавируса был подорван с помощью публикаций в четырёх интернет-изданиях, якобы подконтрольных российским спецслужбам. Не публикации, к примеру, Норвежского агентства по лекарственным средствам о гибели более чем ста человек после вакцинирования, а новости на малоизвестных ресурсах, "связанных" с Россией.
Скрин © LIFE
Если российскую цифровую инфраструктуру и атаковали, то к 15 часам дня атака была полностью отражена, сайты госведомств возобновили свою работу в полном объёме. А что до Twitter, то мы решили опросить наших читателей о том, насколько он их интересует. Как выяснилось, эта соцсеть в целом особо не заметна для большинства из опрошенных.
Выбор редакции
С блогеров хотят получить налоги: эксперты поделились своим мнением об этой идее
Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от 3 до 7 лет
По ночам царапает автомобили: в Саратове соседи обвинили сотрудника ГИБДД в порче имущества
Умер создатель CD-диска и плёнки для кассет
Путин поручил решить вопрос с ценами и жильём на Дальнем Востоке
Комментариев: 0