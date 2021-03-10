Чуть помедленнее Twitter: замедление трафика соцсети совпало с падением сайтов российских госорганов

Вчера, 9 марта 2021 года, на круглом столе в Общественной палате РФ эксперты обсуждали возможные санкции к иностранным социальным сетям, которые отказываются выполнять требования российских властей по удалению незаконного контента. В дискуссии принял участие представитель Роскомнадзора Евгений Зайцев, который отметил, что у ведомства уже есть инструменты воздействия на нарушителей закона.

Фото © Shutterstock

Если мы говорим о блокировке или ограничении трафика, то к таким мерам нужно подходить крайне взвешенно. И мы стараемся эти меры применять очень аккуратно Евгений Зайцев Начальник Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора

Он также сообщил, что в настоящее время идёт процесс принятия и апробации мер воздействия на нарушителей, результаты не заставили себя ждать. С восьми утра 10 марта пользователи Twitter в России начали отмечать замедление скорости доступа к ресурсу, а также задержки в загрузке видео и картинок.

Скрин © LIFE

Отчёты сервиса Downdetector, регистрирующего сбои в работе популярных ресурсов, подтверждают, что Роскомнадзор действительно начал применять санкции к Twitter. Так совпало, что снижение доступности сервиса случилось одновременно с масштабной аварией в сети "Ростелеком", в ходе которой оказались отключёнными сайты ряда министерств и ведомств.

Фото © Shutterstock

Как пояснили Лайфу в пресс-службе "Ростелекома", к 15 часам дня все неполадки были устранены, а сайты Госдумы и Кремля были доступны ещё раньше, так как их "поднимали" по резервной схеме.

Есть и другая теория, которая могла бы объяснить падение государственных ресурсов в России. Вот публикация The New York Times от 23 февраля, в которой американские сенаторы прямо обещают организовать в скором времени кибератаки на Россию. Являются эти кибератаки якобы ответными и связанными с тем, что пресловутые "российские хакеры" организовали масштабный взлом американских государственных ИТ-систем и получили некую критически важную информацию о деятельности США. Крах систем безопасности США, по их словам, произошёл после взлома компании FireEye (частной компании, защищавшей системы 250 федеральных агентств и предприятий Штатов).

Фото © Pixabay

Игорь Ашманов, руководитель компании "Ашманов и партнёры", считает, что Twitter и другие американские соцсети являются политическим инструментом международного влияния, поскольку в советы директоров этих компаний входят представители спецслужб США, а сами они подчиняются "Акту о свободе" — закону, который пришёл на смену "Патриотическому акту" в 2015 году.

Фото © Shutterstock

В таком случае падение наших государственных сайтов могло бы быть "ответом" США на проблемы с их системами безопасности, которые они привычно приписали не собственной безалаберности или халатности со стороны своих подрядчиков, а незаменимым "русским хакерам".

Фото © Pixabay

Буквально несколько дней назад американцы уже обвиняли Россию в том, что имидж западных вакцин от коронавируса был подорван с помощью публикаций в четырёх интернет-изданиях, якобы подконтрольных российским спецслужбам. Не публикации, к примеру, Норвежского агентства по лекарственным средствам о гибели более чем ста человек после вакцинирования, а новости на малоизвестных ресурсах, "связанных" с Россией.

Скрин © LIFE

Если российскую цифровую инфраструктуру и атаковали, то к 15 часам дня атака была полностью отражена, сайты госведомств возобновили свою работу в полном объёме. А что до Twitter, то мы решили опросить наших читателей о том, насколько он их интересует. Как выяснилось, эта соцсеть в целом особо не заметна для большинства из опрошенных.

Авторы