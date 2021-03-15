Трагедия Жестяной Горки: почему в России скорбят, а в Латвии почитают карателей, убивших в Новгородской области тысячи мирных людей

Следственный комитет России продолжает расследовать дело о зверствах нацистских карателей около деревни Жестяная Горка Новгородской области, где обнаружили уже более четырёх тысяч убитых, в том числе и детей. Следователи не только устанавливают имена погибших, но и ищут палачей и их пособников. Эта расправа признана судом геноцидом советских людей и военным преступлением против человечества, но в Риге 16 марта опять намерены чествовать убийц из карательного легиона ваффен-СС, устроивших бойню в Жестяной Горке.

В Батецком районе Новгородской области почтили память мирных жителей, которых в годы Великой Отечественной войны безжалостно истребили каратели из латышского легиона ваффен-СС. Участниками траурного мероприятия стали потомки жертв палачей. Возложив цветы к мемориалу, они со слезами на глазах вспомнили свидетельства переживших ту бойню.

— Вблизи новгородской деревни Жестяная Горка у немцев был, видимо, какой-то карательный орган. Все провинившиеся свозились туда, там с ними расправлялись. Расстреливали, закалывали штыками, рубили, добивали прикладами. Безжалостно уничтожали детей, беременных женщин, стариков, военнопленных и больных. Тела бросали в ямы. Мало кто возвращался из Горки живым, — хранящиеся в архивах показания очевидцев заставят содрогнуться даже самого сухого человека.

Одна из расстрельных ям, найденных возле Жестяной Горки. Фото © sledcom.ru

Напомним, в мае 2019-го волонтёры нашли множество расстрельных ям в окрестностях Жестяной Горки. Первоначально там насчитали около 3,5 тыс. погибших, но затем обнаружили ещё несколько массовых захоронений. В некоторых было до 500 тел. Экспертиза установила, что это жертвы карательных операций, проведённых оккупантами на территории Новгородской области в 1942–1943 годах. Несколько месяцев назад российский суд официально признал эти страшные преступления геноцидом.

— Установлено, что для массового убийства советских граждан немецко-фашистскими захватчиками была сформирована тайлькоманда, в качестве исполнителей в неё вошли выходцы из Латвийской ССР, — говорится в заключении суда. Имена латышских палачей рассекречены и опубликованы.

16 марта в Риге проходят традиционные шествия в честь палачей, устроивших бойню в деревне Жестяная Горка. Фото © Nacionālā apvienība Visu Latvijai!

Тем временем в Латвии с молчаливого согласия местных властей празднуется день памяти палачей, сотворивших это страшное преступление. Здесь их уважительно называют бойцами латышского добровольческого легиона СС. В честь них на улицах Риги традиционно проводятся многочисленные шествия под знамёнами ультраправых организаций, известнейшая из которых "Ястребы Даугавы". Как выяснил Лайф, ранее её возглавлял самый жестокий из новгородский карателей.

Почему латыши стали палачами

Летом 1941 года Адольф Гитлер посетил латвийский город Малнава. В ходе визита он пообещал Латвии независимость, а также присоединение к ней по итогам войны Псковской и Новгородской областей. Его встретили как дорогого гостя со всеми соответствующими почестями.

— Латышский народ полон решимости участвовать в освободительной борьбе и строительстве новой Европы и с покорностью ждёт соответствующего решения Адольфа Гитлера, — горячо приветствовал фюрера Альфред Валдманис, экс-министр финансов Латвии. Администрация прибалтийской страны хвалилась, что готова предоставить немцам свыше 100 тысяч добровольцев для войны с русскими. Третьему рейху это было только и нужно.

Латышские легионеры ваффен-СС идут убивать русских. Фото © rubaltic.ru

В начале 1942 года распропогандированные латышские каратели направились в ту самую Новгородскую область, чьи земли им обещал рейх...

Самыми злыми были латыши

До начала оккупации в Батецком районе Новгородской области жили 29 тысяч человек. Из них 3700 убили, 21 тысячу отправили на рабские работы в Германию. В итоге к январю 1944-го вымерли почти все местные деревни. Красную армию дождались лишь чуть более пяти тысяч выживших. Они и указали на место массовых захоронений.

Из акта Чрезвычайной государственной комиссии об эксгумации трупов советских граждан 15−16 ноября 1947 года.

— Смерть трёх тысяч семисот человек, трупы которых обнаружены в ямах-могилах около дер. Жестяная Горка и дер. Чёрная, НАСИЛЬСТВЕННАЯ и последовала от полученных ими тяжких смертельных телесных повреждений: сквозных огнестрельных пулевых ранений головы, шеи, груди, повреждений головы тупыми тяжёлыми предметами и остро режущим и рубящим оружием, а также переломов рёберных дуг, часто множественных, причинённых какими-то тупыми предметами, — сказано в материалах послевоенного дела.

Латышские легионеры СС в Новгородской области. Фото © lv.wikipedia

Для мирных жителей Новгородчины под понятия "каратель" подпадали отнюдь не немцы, а латыши. Именно прибалтам нацисты поручали наиболее грязную и кровавую работу. Вот что вспоминает Николай Иванов, сельчанин из Батецкой области:

— В нашей деревне стояли немцы, латыши и испанцы. Самыми злыми были латыши. Им ничего не стоило просто так избить человека палками, выстрелить.

А это показания крестьянки Александры Николаевой:

— В Жестяной Горке команда карателей СС почти ежедневно занималась расстрелами советских граждан. Во время допросов были слышны крики и стоны избиваемых. Я была очевидцем, как каратели вели к месту казни двух девушек. Их закололи кинжалами.

Методы латышских легионеров шокировали даже поручика власовской армии В. Балтиньша:

— Когда немецкие части уходили, им на смену приходили части латвийского СС. И сразу же начинался страшный беспричинный террор.

Помимо свидетельств очевидцев сохранились многочисленные записи самих палачей. Они тщательно документировали казни. От этого чтива леденеет кровь.

1 февраля 1942 г. Расстрелян цыган Масальский Яков с четырёхлетним сыном.

5 октября 1942 г. Казнены бывший председатель колхоза, уличённый в помощи партизанам, и бургомистр дер. Чауни. Проверено 12 русских девушек для отправки в Германию.

12 февраля 1943 г. Расстрелян Васильев Иван из дер. Капустино, Иванов Василий Иванович из деревни Новая Деревня, Цигенбард Наум, еврей, зоотехник...

Несмотря на кошмарную роль латышей в геноциде Батецкого района, они вообще никак не упоминались на Новгородском открытом процессе 1947 года. На скамье подсудимых оказались исключительно немцы. Всё из-за советской пропаганды, которая активно создавала миф о нерушимой дружбе народов СССР.

Слева плакат "Ты тоже должен бороться за Латвию", призывающий вступить в латышский легион СС. Справа — "К оружию! За работу!" Фото © rubaltic.ru

Страшное преступление латвийских легионеров стало достоянием общественности лишь недавно, когда волонтёры откопали расстрельные ямы...

Шофёр сделал татуировку СС и попросился в каратели

Два года назад ФСБ обнародовала список палачей, орудовавших в Новгородской области. Это латыши Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Евгений Рагель-Метцвальд, Сергей Корти, Карл Лацис, Артур Криевиньш, Харис Лиепиньш, Бруно Цагерс и Адольф Клибус. Русские латвийцы Александр и Георгий Яковлевы, Андрей и Олег Климовы, Порфирий Беляев, Николай Крумин, Андрей Столяров и Николай Полозов. А также прибалтийские немцы Эрих Бухрот, Рудольф Гроте и Эгон Бедман.

Список участников тайлькоманды в деревне Жестяная Горка. Фото © Instagram / gubernovgorod

Альфонс Удровскис родился в 1918-м. Когда он дезертировал из Красной армии и перешёл на сторону нацистов, ему едва исполнилось 23 года. Сначала Альфонс был у немцев простым шофёром. Это его не устраивало, он сделал себе татуировку в виде знака СС и попросился в карательное подразделение. Известно, что Альфонс считал себя героем. "Навожу порядок в России", — рассказывал он в письмах родным. В конце войны Удровскис сдался в плен британцам. Потом получил гражданство Канады и переехал в Торонто, где устроился техником в компанию General Motors.

Последнее упоминание об Альфонсе Удровскисе в торонтской газете. Фото © newspapers.lib.sfu.ca

В 1952-м Удровскиса упоминала эмигрантская газета Latvija Amerika. По её данным, бывший палач женился в торонтской церкви на некой Зенту Смемани. Больше о нём упоминаний нет. След теряется.

Кровавый мясник, шахматист и агент ЦРУ

Янис Цирулис. Фото © openlist.wiki

Командир батальона латышского легиона СС Янис Цирулис появился на свет в 1910 году. Про него известно, что он был заядлым шахматистом и искусным лыжником, отучился на курсах шифровальщиков, химобороны и связистов. Незадолго до начала Второй мировой войны Янис успел окончить латвийскую военную школу и жениться на землячке. Сороковой год он встретил в должности инструктора по физподготовке 295-го стрелкового полка Красной армии СССР. А потом дезертировал и присоединился к антисоветским повстанцам в латышском городе Цесисе. Затем служил начальником полицаев в Алуксне, где радикально решал еврейский вопрос. А в декабре 1941-го Цирулиса перекинули руководить карательным батальоном в Жестяную Горку. Немцы выбрали его неслучайно: знает русский язык, исполнителен и инициативен. По сведениям современников, Янис Цирулис лично принимал участие в расстрелах, часто убивал холодным оружием.

Окончание войны застало его в Германии, где он сдался американцам. И вскоре Цирулис снова оказался на службе — он стал замкомандира латышской рабочей роты при армии США. Послужив Штатам, латвиец возвратился в ФРГ и сделал политическую карьеру. Её вершиной стало председательство в антисоветской националистической организации латышских эмигрантов "Ястребы Даугавы".

Владимир Линдерман, активист за права русскоязычных Латвии, высказывает предположение, что именно в тот период Янис Цирулис познакомился с новоизбранным президентом Латвии Эгилом Левитсом.

Эгилс Левитс. Фото © Wkipedia

— Янис в 1973–78 годах являлся членом отделения "Ястребов" в городе Мюнстере. А будущий президент Эгилс Левитс в 1973 году окончил 12-й класс латвийской гимназии в Мюнстере. Этому учебному заведению покровительствовали как раз "Ястребы". Сам Левитс признавался, что активно участвовал в общественной жизни латышской эмиграции и во время своей учёбы, и после неё. Два активиста, старый и молодой, в одном городе, в немногочисленной этнической среде… Трудно представить, что их пути не пересекались, — рассказал Лайфу Владимир Линдерман.

Но вернёмся к кровавому мяснику из Жестяной Горки Янису Цирулису. Возможный наставник нового президента Латвии, он мог быть ещё и агентом ЦРУ. Лайф нашёл недавно рассекреченные архивы американской разведки за 1952 год. В них — переписка подразделений ЦРУ по поводу Цирулиса. Речь о шестнадцати важных документах.













Судя по этим документам, Янис Цирулис попал в разработку ЦРУ. На 1952 год американские спецслужбы готовились завербовать его. Что же имеем потом? Янис в конце 50-х уезжает в Америку и возглавляет там роту латышей. А после возвращается в Германию и начинает вести там политическую антисоветскую деятельность, вовлекая в неё, в частности, и будущего президента Латвии.

Не забыли

Возможно, Следственный комитет РФ, расследующий страшное военное преступление, совершённое в Жестяной Горке, найдёт кого-то из палачей, доживающих свой век в западных странах, и потребует экстрадиции. А то, что из них кто-то ещё жив, не исключено. Год назад российский фонд "Историческая память" опубликовал доклад с именами 96 ветеранов латышского легиона СС, которые сейчас проживают в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии. Казалось бы, столько времени прошло. Но Россия помнит, Россия не забыла.

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