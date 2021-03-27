Гони монету: Центробанк соберёт копейки с населения

Банк России уже не раз изъявлял желание произвести сбор металлических денег у населения. Ещё несколько лет назад ЦБ рекомендовал банкам установить в своих отделениях и торговых центрах аппараты, принимающие монеты, и предусмотреть возможность бесплатного обмена монет на купюры. Но тогда банки не проявили интереса к "возне с мелочёвкой", и вот Центробанк уже объявил о том, что самостоятельно запустит пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства.

Необходимость в такого рода мероприятиях, как следует из документа ЦБ, возникла в связи с низкой долей возврата металлических денег из обращения (не более 46%), а потребность в монетах существует. Это подтверждается тем фактом, что только в 2020 году в обращение было выпущено более 1,3 миллиарда новых монет, то есть примерно по девять штук на каждого россиянина. Всего, по данным Центробанка, на начало 2021 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

— На мой взгляд, акция ЦБ связана совсем не с удовлетворением потребности россиян в разменной мелочи, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — Что такое девять монет на человека? Даже если они максимального достоинства (сейчас в России максимальный номинал неколлекционной монеты — 10 рублей), то потребность в размене за год 90 рублей? Это совсем незначительная величина. Скорее, дело в другом. Активное распространение безналичных форм расчётов сводит оборот "металла" к минимальным величинам, многие люди попросту оставляют мелочь дома, и она так копится у граждан годами. А Центробанк вынужден чеканить новые монеты, что не очень дешёвое мероприятие (точную себестоимость производства монет ЦБ держит в тайне. — Прим. Лайфа). То, что попытаться собрать монеты будет стоить дешевле, чем чеканить новые, — это очевидно. Поэтому, я думаю, для Центробанка запланированные мероприятия — это некая попытка экономии.

Объективности ради стоит отметить, что монеты из обращения вымывают не только новые способы оплаты, но и фактическая инфляция. Ещё с 90-х годов прошлого века россияне усвоили, что деньги, номинал которых существенно ниже минимальной "отпускной" цены большинства товаров и услуг, практически не востребованы. Несмотря на то что официально 10- и 50-копеечные монеты в РФ никто не отменял (по закону "О Центральном банке" российские монеты любого достоинства по-прежнему являются законным платёжным средством), но большинство россиян даже не пытаются рассчитаться ими, например в кафе или на рынке. И во многих магазинах такие виды денежных знаков без ярко выраженного недовольства не примут. Всё дело в пересчёте и инкассации монет — эти мероприятия являются весьма трудозатратными и совсем не дешёвыми.

Но, несмотря на все трудности, связанные со сбором у населения и чеканкой новых металлических денег, по-видимому, официально никто оборот "металла" прекращать не собирается.

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— Это связано не только с фактической платёжной ролью монет, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Дело в том, что традиционно вывод мелочи из оборота ведёт к округлению цен в большую сторону, а это ещё сильнее разгоняет инфляцию. Центробанк на это без нормативного документа, принятого на законодательном уровне, не пойдёт. И так не только в России. Например, в Чехии, когда происходила отмена монет номиналом менее одной кроны, принимался специальный законодательный акт, согласно которому все "некруглые" цены после отмены обращения мелких монет округлялись в меньшую сторону.

Несмотря на всё уменьшающуюся долю расчётов монетами, есть россияне, которые не просто собирают их, а даже покупают выше номинала. Среди таких любителей "металла" выделяют две группы.

Во-первых, это коллекционеры, которые покупают килограммы монет "на переборку" и зарабатывают тем, что выискивают в горах мелочи редкие экземпляры и перепродают их по спекулятивной цене в десятки, а иногда и в тысячи раз выше номинала. Но не все готовы погрузиться в изучение различий разновидностей штемпелей и изучать котировки, рынок оборота редких монет и правила аукционов, на которых ведётся легальная реализация ценных экземпляров.

Есть и те, кто предпочитает покупать монеты для перепродажи их на лом.

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Дело в том, что российские монеты производят из меди, стали, никеля и латуни (одна и пять копеек — сталь, плакированная мельхиором; 10 и 50 копеек — латунь; один и два рубля — медно-никелевый сплав; пять рублей — медь, плакированная мельхиором; 10 рублей — сталь с латунным гальванопокрытием), а это дорогие металлы. Согласно техническим регламентам, нормативный вес копейки Банка России образца 1997 года — полтора грамма стали. А цена стали в пунктах приёма колеблется в районе 20 рублей за кило. Вес 500 000 копеек составляет приблизительно 730–750 килограммов. Соответственно, пять тысяч рублей копейками стоят минимум 14 600 рублей.

А если собрать монеты из латуни (50-копеечная весит 2,9 грамма), то получается, что при цене лома латуни в районе 250 рублей за килограмм те же 500 000 монет (но номиналом 50 копеек) будут стоить 362 500 рублей.

— Сдача монет в металлолом хотя и экзотичная, но не запрещённая законом процедура, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Конечно, сложно предположить, что граждане будут массово проводить такие действия, но для кого-то это может быть вполне рентабельным бизнесом.

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