Приглашает налоговая: что делать, если вызвали на допрос в ФНС

Вызовы в ФНС уже давно перестали быть экзотикой. Все больше россиян получают письма-приглашения с требованием явиться и дать показания: например, сообщить, откуда взялись деньги на дорогую покупку, или стать свидетелем против своего работодателя. В каких случаях граждане обязаны принять это приглашение и как правильно вести себя на допросе, разбирался Лайф

В отличии от сотрудников правоохранительных органов, полномочия которых жестко регламентированы Уголовно-процессуальным кодексом и другими законами, правовые возможности инспектора ФНС при проведении допросов гораздо уже — они регулируются только статьей 90 Налогового кодекса. В теории - они имеют право допрашивать только тех лиц, которым известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проверки (подп.12 п.1 ст.31 НК), но на практике - «участие свидетеля» не всегда ограничивает налоговиков строгими рамками. Конечно, запрещено допрашивать малолетних (до 14 лет), людей с физическими или психическими недостатками, а также тех, кто располагает информацией в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей: адвокатов, аудиторов, нотариусов, врачей и т. д., - всех тех, для кого изданы специальные законы об их профессиональной деятельности. Но что делать обычным гражданам? Закон однозначен - неявка на допрос наказуема штрафом от 1 до 3 тысяч рублей (ст. 128 НК РФ).

Фото © ТАСС/Максим Стулов

- Допрос как инструмент быстрого получения информации для ФНС сейчас весьма актуален, - считает заведующий Западной коллегии адвокатов Москвы Александр Инютин. - Отказываться от этого мероприятия по вполне очевидным причинам смысла не имеет, но гражданам следует знать, что, даже явившись на допрос - они не обязаны свидетельствовать против себя и своих близких родственников (ст. 51 Конституции РФ), а также имеют право не отвечать на вопросы, которые выходят за рамки их профессиональных обязанностей.

Зачастую инспекторы, чтобы сразу “накалить обстановку”, предупреждают свидетеля об уголовной ответственности по статьям 307 – 308 Уголовного кодекса РФ. Однако без возбуждения Уголовного дела это является превышением должностных полномочий. На это своим сотрудникам указывает и центральный аппарат ФНС (письмо от 23.04.2014 ЕД-4-2/7970@).

Уловки и приёмы

Фото © ТАСС/Максим Стулов

Иногда инспекторы идут на хитрость. Они звонят по телефону и предлагают явится не на допрос, а “на беседу”, делается это для того, чтобы гражданин не подключил к участию в допросе адвоката, так как профессиональный юрист, скорее всего, не позволит оказать давление и выудить информацию. Несмотря на то, что статья 90 НК предусматривает в качестве места для допроса – территорию ИФНС, некоторые инспекторы, чтобы воспользоваться “эффектом неожиданности”, предпочитают допрашивать по месту работы, на улице или даже по месту жительства. Суды это допускают, однако стоит знать, что к себе домой россиянин допускать сотрудников ФНС не обязан (письмо ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837).

- В моей практике были случаи, когда проверяющие из ФНС показательно приезжали на работу к гражданину и требовали от него участвовать в допросе, - рассказал адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. - Я в таких случаях всегда советую не идти на конфликт, а настаивать на составлении официального протокола допроса на месте (обязательно проследить, чтобы верно были указаны время, дата и точный адрес составления протокола) и перед тем как отвечать на любые вопросы собственноручно написать в протоколе: “Давать показания желаю в соответствии со ст. 90 НК РФ в ИФНС, прошу известить меня о дате и времени допроса повесткой по моему адресу проживания” и в этот день с налоговиками общение закончить. А после того как придет официальная повестка, на допрос явиться с адвокатом (его участие регламентировано письмом ФНС от 31.12.2013 № ЕД-4-2/23706@).

А вот делегировать вместо себя представителя (адвоката) у свидетеля не получится. Адвокат в ходе допроса вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол, но ответы на вопросы свидетель обязан давать самостоятельно.

Антон Вергун

- К сожалению, бывают случаи, когда не слишком опытные инспекторы рассчитывают с помощью допроса получить основания для расширения границ своих проверок, и для этого они в протоколе указывают только те показания, которые интересны им, при этом могут давать этим показаниям неверную интерпретацию, - продолжает Дмитрий Шагин, - поэтому по окончании допроса всегда надо очень внимательно читать весь протокол и не забыть в конце документа добавить свои замечания, например: “по вопросу такому-то, ответ был такой-то и т.д.”

Оказавшись на допросе в ИФНС, в интересах свидетеля придерживаться ряда рекомендаций.

Во-первых: помнить, что все заданные вопросы должны быть об обстоятельствах, а не о мнении допрашиваемого, иначе “открывается простор” для интерпретации ответа так, как этого захочется налоговому органу, в связи с этим следует давать однозначные ответы и если точные сведения не известны, то так и сообщить. Бремя доказывания фактов, а также установление конкретных цифр и дат лежит на инспекторе.

Во-вторых: перед началом допроса имеет смысл заявить ходатайство о проведении аудиозаписи. Если по окончании допроса возникли разногласия, можно будет прослушать запись и установить ход событий. В случае отказа в этом следует прямо в протоколе сделать об этом отдельную отметку.

В-третьих: после завершения допроса, инспектор обязан вручить свидетелю копию протокола лично (п.6 ст.90 НК), при этом не нужно слушать отговорки инспекторов о том, что данные проверки они, якобы, вправе предоставлять только проверяемому налогоплательщику. Это незаконно.

И, в-четвёртых: если уже дома свидетель понял, что в силу волнения или по иным причинам не сумел сформулировать свои мысли правильно, он имеет право подать ходатайство о повторном допросе, на котором он дополнит свои пояснения или представит какие-либо документы. Подавать такое ходатайство лучше лично в ту ИФНС, где состоялась первая встреча.

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