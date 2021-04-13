Исповедь эскортниц: сколько стоит заказать девушку "по цвету и размеру" и чего они особенно боятся

Эти девушки выглядят как модели, ведут инстаграмы с фото роскошной жизни, показывая товар лицом, и даже обзаводятся менеджерами, которые, по сути, оказываются их сутенёрами. Так, эскортница Вербена за несколько лет работы в ОАЭ накопила денег на двухкомнатную квартиру в Москве. Однако сейчас заработок пошёл на спад, призналась она в разговоре с kp.ru. Всё больше девушек едут за "лёгкими деньгами" и сбивают цену: раньше час стоил €300, а сейчас €150–200.

В Дубае с девочками работают менеджеры, фактически это сутенёры. Они берут огромный процент: 70% забирает сутенёр, а девушкам достаётся 30%. Поэтому зарплаты у девочек копеечные, ни о каких миллионах речь не идёт. <...> В том же Дубае девочки заселяются в отель, и к ним идёт поток клиентов в те же номера, где они и живут. В день по пять-десять мужчин за маленькие деньги Олеся Малибу, блогер, модель

Однако при цене €200 минимальный заработок в рублях составляет уже 27 тысяч. А некоторым девушкам иногда ещё достаются подарки и чаевые. Тем, кто хочет заработать, нужно всего лишь вступить в нужный чат в соцсетях, где менеджеры выкладывают объявления о заказах. "Например, в Дубай нужно на такие-то числа пять девочек от 170 см ростом, желательно блондинки. Знаешь, как будто мебель подбирают — по цвету, размеру", — делится тонкостями эскортница Настя.

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Но без трудностей тоже не обходится. У девушек нет никакой защиты, а некоторые из них подсаживаются на наркотики. При этом, чтобы привлечь богатого клиента, нужно самой выглядеть дорого. Поэтому эскортницы много денег тратят на внешность и одежду.

Выезд за границу — это всегда лотерея. Ты соглашаешься неделю или две спать с одним и тем же (ну или несколькими мужчинами), ты не можешь передумать или сбежать. В лучшем случае без денег окажется. А вдруг клиент извращенцем окажется? Никогда не слышала, чтобы менеджеры защищали своих девочек Настя, эскортница

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В России за проституцию предусмотрен штраф. А в Дубае участницам обнажённой фотосессии могло грозить тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). Однако было принято решение просто депортировать их из ОАЭ.

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