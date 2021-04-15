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Дорога раздора: жители деревни подкидывают гвозди на пути новых соседей

Владельцы земли в строящемся коттеджном посёлке у деревни Тимонино "воюют" с местными жителями из-за дороги. Лайф разбирался в вечном вопросе людей и дорог.

15 апреля 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Вячеслав Коваленко с семьёй купил по ипотеке земельный участок в строящемся коттеджном посёлке у деревни Тимонино Московской области в 2021 году. Но радость от приобретения "своей земли" быстро сменилась отчаянием. Жители деревни, через которую проходит дорога к только зарождающемуся коттеджному посёлку, против, чтобы новые соседи ездили мимо их домов — в деревне нет ни тротуаров, ни детских площадок, поэтому дети местных жителей гуляют по этой дороге.

Видео © LIFE

Выход тимонинцы нашли такой: они перегородили единственный подъезд к их участкам шлагбаумом без официального согласования.

Теперь мы не можем попасть к себе на участок. Пытаемся этот вопрос решить с администрацией Раменского района. Администрация говорит, что этим проездом мы пользоваться не можем, и предлагает пользоваться альтернативным, по которому проехать на машине невозможно: дорога размыта, и людям приходится ходить пешком, говорит Вячеслав Коваленко. — Безвыходная ситуация: мы бросаем машину на участке, где дорога размыта, и идём пешком.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Баталии из-за дороги между жителями деревни и новыми соседями длятся вот уже несколько месяцев. Деревенские не хотят, чтобы "новенькие" проезжали мимо их домов, и требуют, чтобы для них построили новую дорогу.

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В администрации района другой взгляд на конфликт. Дело в том, что строительство автодороги в этом месте невозможно из-за проходящего газопровода. А "указанная территория", где жители поставили шлагбаум, вообще не включена в реестр муниципальной собственности.

Шлагбаум установили сами жители, говорит юрист Алексей Лавров, представляющий интересы деревни. — Дорога была устроена для гужевого транспорта, когда там было поле. По дороге видно, что она не выдерживает грузового транспорта ни по ширине, ни по покрытию. После проезда нескольких грузовиков она будет разрушена. Здесь проходит труба газа высокого давления. В ответ на запрос нам ответили, что без проведения дополнительных работ категорически невозможно организовывать систематическое движение по месту, где пролегает эта труба.

"Всё это наше — так и запомните. Купили участки — пусть сделают свою дорогу", — так скандируют жители деревни.

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Если произойдёт несчастный случай, вся деревня останется без газификации, — говорит жительница деревни Тимонино Диана Лобанова. — Но наши соседи этого понять не хотят.

Даже на предложение отпилить шлагбаум, чтобы "новеньким" удалось проходить до своего участка пешком, деревня дружно кричит, что доверия им больше нет.

— Вся проблема в том, что мы не местные жители, а новеньких нигде не любят. Самое обидное, что мы не запустили ни одного грузовика, — говорит Анна Коваленко. — В нашей стороне есть застройщик, который массово купил землю и активно строит дома. Это их грузовики катаются.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Часть дороги, которая ведёт к участку новосёлов, по их словам, усыпана гвоздями, которые супруги дружно собирают как улику. При этом жители деревни вслух настаивают, чтобы новички сделали свою дорогу, и грозятся поставить шлагбаум в начале деревни.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Мы за то, чтобы люди подали обращение в Мосавтодор, чтобы им сделали свою дорогу, которая не мешала бы жителям коттеджного посёлка, — говорит жительница Тимонино Диана Лобанова.

По дороге раздора ходят жители и на ней играют местные дети. Кто-то из жителей рассматривает варианты о временных решениях, чтобы новички смогли проходить к своим участкам, пока они не построят дорогу. Но другие категорически против всяких поблажек и мечтают не видеть новых соседей никогда.

Мне кажется, это принципиальная позиция жителей. У них нет детских площадок и тротуаров, детям негде гулять. Тут появились мы, и кажется, что жители деревни хотят, чтобы мы решили эти вопросы, — считает Анна Коваленко.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

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