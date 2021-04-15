Дорога раздора: жители деревни подкидывают гвозди на пути новых соседей
Владельцы земли в строящемся коттеджном посёлке у деревни Тимонино "воюют" с местными жителями из-за дороги. Лайф разбирался в вечном вопросе людей и дорог.
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Вячеслав Коваленко с семьёй купил по ипотеке земельный участок в строящемся коттеджном посёлке у деревни Тимонино Московской области в 2021 году. Но радость от приобретения "своей земли" быстро сменилась отчаянием. Жители деревни, через которую проходит дорога к только зарождающемуся коттеджному посёлку, против, чтобы новые соседи ездили мимо их домов — в деревне нет ни тротуаров, ни детских площадок, поэтому дети местных жителей гуляют по этой дороге.
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Выход тимонинцы нашли такой: они перегородили единственный подъезд к их участкам шлагбаумом без официального согласования.
— Теперь мы не можем попасть к себе на участок. Пытаемся этот вопрос решить с администрацией Раменского района. Администрация говорит, что этим проездом мы пользоваться не можем, и предлагает пользоваться альтернативным, по которому проехать на машине невозможно: дорога размыта, и людям приходится ходить пешком, — говорит Вячеслав Коваленко. — Безвыходная ситуация: мы бросаем машину на участке, где дорога размыта, и идём пешком.
Фото © LIFE
Баталии из-за дороги между жителями деревни и новыми соседями длятся вот уже несколько месяцев. Деревенские не хотят, чтобы "новенькие" проезжали мимо их домов, и требуют, чтобы для них построили новую дорогу.
В администрации района другой взгляд на конфликт. Дело в том, что строительство автодороги в этом месте невозможно из-за проходящего газопровода. А "указанная территория", где жители поставили шлагбаум, вообще не включена в реестр муниципальной собственности.
— Шлагбаум установили сами жители, — говорит юрист Алексей Лавров, представляющий интересы деревни. — Дорога была устроена для гужевого транспорта, когда там было поле. По дороге видно, что она не выдерживает грузового транспорта — ни по ширине, ни по покрытию. После проезда нескольких грузовиков она будет разрушена. Здесь проходит труба газа высокого давления. В ответ на запрос нам ответили, что без проведения дополнительных работ категорически невозможно организовывать систематическое движение по месту, где пролегает эта труба.
"Всё это наше — так и запомните. Купили участки — пусть сделают свою дорогу", — так скандируют жители деревни.
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— Если произойдёт несчастный случай, вся деревня останется без газификации, — говорит жительница деревни Тимонино Диана Лобанова. — Но наши соседи этого понять не хотят.
Даже на предложение отпилить шлагбаум, чтобы "новеньким" удалось проходить до своего участка пешком, деревня дружно кричит, что доверия им больше нет.
— Вся проблема в том, что мы не местные жители, а новеньких нигде не любят. Самое обидное, что мы не запустили ни одного грузовика, — говорит Анна Коваленко. — В нашей стороне есть застройщик, который массово купил землю и активно строит дома. Это их грузовики катаются.
Фото © LIFE
Часть дороги, которая ведёт к участку новосёлов, по их словам, усыпана гвоздями, которые супруги дружно собирают как улику. При этом жители деревни вслух настаивают, чтобы новички сделали свою дорогу, и грозятся поставить шлагбаум в начале деревни.
Фото © LIFE
— Мы за то, чтобы люди подали обращение в Мосавтодор, чтобы им сделали свою дорогу, которая не мешала бы жителям коттеджного посёлка, — говорит жительница Тимонино Диана Лобанова.
По дороге раздора ходят жители и на ней играют местные дети. Кто-то из жителей рассматривает варианты о временных решениях, чтобы новички смогли проходить к своим участкам, пока они не построят дорогу. Но другие категорически против всяких поблажек и мечтают не видеть новых соседей никогда.
— Мне кажется, это принципиальная позиция жителей. У них нет детских площадок и тротуаров, детям негде гулять. Тут появились мы, и кажется, что жители деревни хотят, чтобы мы решили эти вопросы, — считает Анна Коваленко.
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