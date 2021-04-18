Новый сезон — новые штрафы: о чём нужно помнить дачнику перед началом сезона

Заросший участок — одна из проблем, с которыми сразу может столкнуться дачник. Ведь не у всех есть возможность вовремя подготовить его к лету. Попытка вырубить сухостой у ограды, а также собрать в ближайшем перелеске ветки или упавшие деревья для растопки приведёт к серьёзным последствиям: незаконный сбор валежника грозит штрафом в 3–4 тыс. рублей. Для должностных лиц и компаний наказание ещё больше — до 40 тыс. и 300 тыс. соответственно.

Ещё одна обязанность дачников, невыполнение которой грозит штрафом, — удаление борщевика.

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Каждый год от борщевика страдают сотни россиян, многие попадают в больницы с сильнейшими поражениями кожи. Борщевик содержит фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Для сильного ожога достаточно непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на поражённых участках кожи возникает ожог второй степени. Чаще всего от борщевика страдают дети.

В Московской области порядок борьбы с этим ядовитым растением, а также то, какие штрафы грозят за наличие борщевика на участке, определяет закон "О благоустройстве" и КОАП МО. Согласно этим документам, убирать борщевик обязан собственник земли, на которой он растёт. Это может быть частное лицо, у которого находится в собственности участок земли, администрация населённого пункта, организация или должностное лицо, объяснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

Согласно закону устранение ядовитого сорняка может проводиться химическим путём (опрыскивание), механическим (скашивание или выкапывание корневой системы) и агротехническим (обработка почвы, посев многолетних трав).

— Следить за исполнением законодательства будут представители местных органов управления. Для этого должны быть созданы комиссии муниципальных образований МО. Земельные контролёры должны реагировать на жалобы и выезжать с проверкой. Сообщить о зарослях борщевика может любой человек, в том числе и сосед, и житель прилегающей территории, и вообще случайный прохожий. Для регистрации правонарушения может использоваться фото- и видеосъёмка. Предупреждать собственника о выезде контролёра никто не будет, также необязательно его присутствие при составлении акта о правонарушении, — рассказала Светлана Петрикова.

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Убирать борщевик Сосновского закон предписывает до появления бутонов, то есть в мае — начале июня. Так с ним бороться гораздо легче. Юрист напомнила, что штрафы для физических лиц составляют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 150 тыс. до 1 млн рублей.

— Размер штрафа не зависит от площади, скорее, он будет зависеть от "злостности" нарушения. На первый раз могут выписать минимальную сумму, а в случае повторного нарушения она будет увеличиваться. Для тех, кто хочет, напротив, помочь властям в борьбе с растением, предусмотрена программа субсидирования из расчёта 18 тыс. рублей за 1 гектар. Участниками программы могут стать как физические, так и юридические лица, — добавила юрист.

В Москве штрафы практически такие же, но власти столицы более благосклонны к юридическим лицам, для которых максимальная сумма штрафа ограничивается 700 тыс. рублей.

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Власти Калужской области, например, строже к физическим лицам. Для них штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Должностным лицам за нарушение придётся заплатить от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц более мягкое наказание — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Борщевик на участке — не единственное нарушение, за которое будет оштрафован дачник. Ранее Лайф писал о том, за что могут оштрафовать дачников.

Тем, кто решил спрятаться в загородном доме за высоким забором, важно не переусердствовать. Поставил слишком высокий забор — заплатишь штраф. Рекомендуемая высота забора по периметру садовых участков должна составлять 1,2–1,8 метра. При этом ограждение должно быть выполнено из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.

Если на высоту вашего забора пожалуются соседи, вас могут оштрафовать на пять тысяч рублей. Кроме того, суд обяжет демонтировать ограду. Эта мера распространяется только на заборы между соседними участками.

Как отмечают юристы, некоторые дачники неправильно устанавливают заборы, невольно захватывая соседские территории. Их могут обязать убрать ограду и выплатить штраф в размере до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей для физических лиц (100 тысяч рублей для юрлиц).

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