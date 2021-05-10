"Важно уметь выпрашивать деньги": Сколько средств СССР вложил в Эстонию, Латвию и Литву и почему они это не признают
СССР был странной империей. В трёхстах километрах от Москвы можно было увидеть нищету и неустроенность, а на этнических окраинах царило благополучие; полки магазинов были до отказа забиты товарами. В этом была виновата доктрина большевиков, разработанная ещё в 1920-х годах: народы на окраинах считались "проводниками" коммунизма, способными распространить идеи Троцкого вовне, их следовало в первую очередь накормить, напоить и поднять с колен. А после войны окраины страны на западных границах стали "витриной СССР". Иностранцы по ним должны были судить о состоянии экономики Советского Союза. Надо сказать, эта витрина дорого обходилась Советам.
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"Благодатная оккупация"
После войны в СССР вошли три полуаграрные страны, уровень жизни в которых был одним из самых низких в Европе. Оно и немудрено: заняв Прибалтику в 1941 году, Германия объявила её своим Остландом. Комиссариат по управлению Остландом находился в Риге, руководил им рейхскомиссар Лозе. В годы войны из Прибалтики в Германию немцы вывозили ресурсы: шерсть, зерно, мясо, предметы искусства, рабов. Были вывезены многие предприятия, а в 1943 году грабить стали всё подряд: везли люстры и дверные ручки, колокола и картины.
В 1944 году комендант Риги генерал-лейтенант Руфф отправил в рабство тысячи латышей, разрушил здания, расстрелял всех, кто отказался помогать нацистам. Командир 391-й охранной дивизии генерал-лейтенант фон Монтетон приказал взорвать самые красивые дома Каунаса и угнал в рабство 22 тысячи человек. Штандартенфюрер СА Беккинг отправил на работы в Германию три тысячи человек, а их имущество присвоил.
Но были и стройки. В 1942 году в Кивиыли началось строительство сланцевого завода. Немецкие фирмы строили немецкий завод для снабжения немецкой армии. Работали на нём военнопленные; рабочий день длился 12 часов, а в качестве платы за труд охранники забивали советских солдат до смерти.
Советский Союз, освободивший оккупированные земли, не только восстановил экономику стран, но и вложил в них миллиарды рублей. Уже в 1956 году национальный доход на душу населения в Эстонии, Литве и Латвии составлял соответственно 720, 459 и 717 рублей. Для сведения — средний доход на душу населения в СССР был 535 рублей. Отставала только Литва.
Литва
Фото © ТАСС / Наум Грановский
Всего в Литву СССР "влил" 72 миллиарда долларов. В республике были построены НПЗ, химпредприятия, дороги, электростанции и жильё. Была возведена Игналинская атомная станция (ныне остановлена), снабжавшая электричеством всю Прибалтику. Была возведена ТЭС "Электренай", которая работает и сейчас. На советские рубли построена Каунасская электростанция. Был восстановлен порт в Клайпеде, создана переправа Клайпеда — Мукран, построена лучшая в СССР скоростная железная дорога Вильнюс — Каунас. Был возведён Мажекяйский НПЗ мощностью в 12 млн тонн сырья в год. Литовцы распорядились им по-своему — продали полякам.
СССР построил в Литве станкостроительный завод "Жальгирис", электротехнический завод "Эльфа", химзавод в Кедайняе, Йонавский завод удобрений, завод "Азот".
Уже в 1950 году Литва обогнала свою довоенную экономику на 90%.
До войны в республике было 623 учёных и шесть тысяч студентов, а в 1973 году учёных стало больше десяти тысяч. К 1986-му количество студентов выросло до 43 300 человек. Для сравнения: в СССР в среднем было 195 студентов на десять тысяч населения, а в Литве — 202.
Эстония
Фото © ТАСС / В. Горбунов
Как только Эстония была освобождена от фашистов, Кремль выделил республике 560 млн рублей, 40 тыс. тонн угля и кокса, 11,5 тыс. тонн металла и 1150 машин. Промышленность Эстонии после войны выросла в 55 раз, добыча горючих сланцев увеличилась в 13,5 раза.
Только в сельское хозяйство Эстонии вложили шесть миллиардов рублей. Доля инвестиций, вкладываемых в экономику Эстонии, была самой высокой в СССР. В конце 1980-х ВВП республики составлял 10 733 доллара на человека.
СССР полностью переоснастил производства Таллинского машиностроительного завода и Таллинского электротехнического завода. Была восстановлена работа Кренгольмской мануфактуры (ныне — банкрот).
В 1948 году в Кохтла-Ярве построили первый в мире газосланцевый завод, а позже создали Прибалтийскую и Эстонскую ГРЭС, которые работали на его топливе. Эстония полностью закрывала свои энергопотребности и поставляла электроэнергию в РСФСР. При ГРЭС был создан комплекс УТТ-3000, перерабатывающий газ в топочное масло. В 1986 году советскими инженерами был построен Новоталлинский морской порт с дорогами, нефтепроводами, складами. Только на него было потрачено шесть миллиардов долларов.
Латвия
Фото © ТАСС / Борис Колесников
В экономику Латвии СССР ежегодно вкладывал около 1,3 млрд долларов. При Советах был переоснащён и стал легендой завод ВЭФ (ныне — банкрот), снабжавший СССР магнитолами и приёмниками. На нём работало 20 тыс. латышей, которые выпускали фотоаппараты, телефоны, вездеходы и мотоциклы. Завод давал прибыль 580 млн долларов в год.
Был модернизирован РЭЗ — он произвёл 20 300 электропоездов и 7700 трамвайных вагонов. Были построены дизелестроительный завод, завод "Автоэлектроприбор", НИИ радиоизотопного приборостроения, завод полупроводниковых приборов, метизный завод, завод технооснастки, электроламповый завод, светотехнический завод и РАФ (автобусный завод). А кроме них — завод по производству сельхозтехники "Лиепайсельмаш", завод по производству вентиляторов, завод "Мотовелоцепь" и завод электроинструментов. А ещё появились Рижский лакокрасочный завод и завод химволокна в Даугавпилсе, завод химреактивов в Олайне.
На деньги СССР были построены нефтепровод из Полоцка в Вентспилс, нефтебаза в Вентспилсе, хранилище в Инчукалнсе, Плявиньская ГЭС. Появились знаменитый завод "Дзинтарс" и фабрика музыкальных инструментов. Общая стоимость построенного в Латвии при СССР в ценах 1984 года составила 60 млрд долларов. Сразу после войны экономику Латвии оценивали в один миллиард рублей.
Дали и взяли
Фото © ТАСС / Марионас Баранаускас
Даже удобрения распределяли в пользу Прибалтики. РСФСР получала в среднем 32 кило на гектар. В Литву поставляли 155 кг на га, в Латвию — 196 кг и в Эстонию — 209 кг. Потребление продуктов было тоже не в пользу русских — в 1988 году прибалты потребляли от 84 до 90 кило мяса в год. В среднем в СССР этот показатель был равен 64 кг. Молока в Прибалтике пили больше — от 438 л до 481 л в год. В СССР этот показатель равнялся 341 л. Размер капиталовложений был выше: в СССР он составлял 789 рублей на человека в год, а в Прибалтике — от 830 рублей до 856 рублей.
Мелиорацию пахотных земель проводили за счёт СССР. За год на это уходило от 9 до 10 млрд руб. В послевоенные годы в Прибалтике осушили 80% сельскохозяйственных земель. Для сравнения: на Псковщине и Смоленщине осушили только 2,5–3%. За счёт Москвы было проведено широкомасштабное обустройство села — старые дома были снесены, крестьянам построили новые — с канализацией, теплом, подвели дороги.
Только в 1989 году в Литву из СССР ушло 780 тыс. тонн проката, 824 тыс. тонн деловой древесины, 496 тыс. тонн удобрений, 400 тыс. тонн кормов. За счёт СССР Литва удовлетворяла 100% потребностей в угле, 77% — в продуктах нефтегазовых предприятий.
Важное умение
Фото © ТАСС / Борис Колесников
Так в чём же дело? Чем были недовольны жители благословенной Прибалтики? Всем. Предприятия построили? Гробите экологию, смерти нам хотите. Завозите нам прокат и уголь? Так это же для ваших же предприятий! Нам это не нужно. Построили нам дома? Так вы же нам кругом должны! Это вы разрушили наши жилища во время наступления! Вот немцы — те да, те ничего не разрушили, только расстреливали сотнями тысяч и угоняли в рабство. Логика напоминает рассуждения российских либералов.
Чтобы понять, откуда такие настроения, нужно взглянуть на историю государств. Они всегда находились под чьим-либо протекторатом — будь это Ганзейский союз, тевтонцы, германцы или Польша.
Во времена ордынского ига ненадолго расцвело Великое Литовское княжество (за счёт русских же земель) и быстро ушло в небытие. Но прибалты всё ещё мечтают о его возрождении. Правда, опыт государственного бытия давно забыт, остался лишь опыт бытия вассального. Соединение неких "высших" устремлений (за чужой, разумеется, счёт) с опытом реальности, в которой Прибалтика ничего не решает, видимо, и порождает недовольство.
Сейчас соединение этой мечты с реальностью порождает совсем другие фразы. Например, такие: "Важно уметь выпрашивать деньги, продовольствие, корма, товары, что угодно, это более важно, чем уметь делать их". Эту фразу приписывают главе Государственного комитета по планированию Эстонской ССР Рейну Отсасону, закономерно ставшему после развала Союза банкиром. Однако время изменилось, а психология осталась. Теперь они снова просят что-то у Евросоюза и запускают на свои территории западных оккупантов.