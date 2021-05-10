"Важно уметь выпрашивать деньги": Сколько средств СССР вложил в Эстонию, Латвию и Литву и почему они это не признают

Оглавление "Благодатная оккупация" Литва Эстония Латвия Дали и взяли Важное умение

"Благодатная оккупация"

После войны в СССР вошли три полуаграрные страны, уровень жизни в которых был одним из самых низких в Европе. Оно и немудрено: заняв Прибалтику в 1941 году, Германия объявила её своим Остландом. Комиссариат по управлению Остландом находился в Риге, руководил им рейхскомиссар Лозе. В годы войны из Прибалтики в Германию немцы вывозили ресурсы: шерсть, зерно, мясо, предметы искусства, рабов. Были вывезены многие предприятия, а в 1943 году грабить стали всё подряд: везли люстры и дверные ручки, колокола и картины.

В 1944 году комендант Риги генерал-лейтенант Руфф отправил в рабство тысячи латышей, разрушил здания, расстрелял всех, кто отказался помогать нацистам. Командир 391-й охранной дивизии генерал-лейтенант фон Монтетон приказал взорвать самые красивые дома Каунаса и угнал в рабство 22 тысячи человек. Штандартенфюрер СА Беккинг отправил на работы в Германию три тысячи человек, а их имущество присвоил.

Но были и стройки. В 1942 году в Кивиыли началось строительство сланцевого завода. Немецкие фирмы строили немецкий завод для снабжения немецкой армии. Работали на нём военнопленные; рабочий день длился 12 часов, а в качестве платы за труд охранники забивали советских солдат до смерти.

Советский Союз, освободивший оккупированные земли, не только восстановил экономику стран, но и вложил в них миллиарды рублей. Уже в 1956 году национальный доход на душу населения в Эстонии, Литве и Латвии составлял соответственно 720, 459 и 717 рублей. Для сведения — средний доход на душу населения в СССР был 535 рублей. Отставала только Литва.

Литва

Фото © ТАСС / Наум Грановский

Всего в Литву СССР "влил" 72 миллиарда долларов. В республике были построены НПЗ, химпредприятия, дороги, электростанции и жильё. Была возведена Игналинская атомная станция (ныне остановлена), снабжавшая электричеством всю Прибалтику. Была возведена ТЭС "Электренай", которая работает и сейчас. На советские рубли построена Каунасская электростанция. Был восстановлен порт в Клайпеде, создана переправа Клайпеда — Мукран, построена лучшая в СССР скоростная железная дорога Вильнюс — Каунас. Был возведён Мажекяйский НПЗ мощностью в 12 млн тонн сырья в год. Литовцы распорядились им по-своему — продали полякам.

СССР построил в Литве станкостроительный завод "Жальгирис", электротехнический завод "Эльфа", химзавод в Кедайняе, Йонавский завод удобрений, завод "Азот". Уже в 1950 году Литва обогнала свою довоенную экономику на 90%.

До войны в республике было 623 учёных и шесть тысяч студентов, а в 1973 году учёных стало больше десяти тысяч. К 1986-му количество студентов выросло до 43 300 человек. Для сравнения: в СССР в среднем было 195 студентов на десять тысяч населения, а в Литве — 202.

Эстония

Фото © ТАСС / В. Горбунов

Как только Эстония была освобождена от фашистов, Кремль выделил республике 560 млн рублей, 40 тыс. тонн угля и кокса, 11,5 тыс. тонн металла и 1150 машин. Промышленность Эстонии после войны выросла в 55 раз, добыча горючих сланцев увеличилась в 13,5 раза.

Только в сельское хозяйство Эстонии вложили шесть миллиардов рублей. Доля инвестиций, вкладываемых в экономику Эстонии, была самой высокой в СССР. В конце 1980-х ВВП республики составлял 10 733 доллара на человека.

СССР полностью переоснастил производства Таллинского машиностроительного завода и Таллинского электротехнического завода. Была восстановлена работа Кренгольмской мануфактуры (ныне — банкрот).

В 1948 году в Кохтла-Ярве построили первый в мире газосланцевый завод, а позже создали Прибалтийскую и Эстонскую ГРЭС, которые работали на его топливе. Эстония полностью закрывала свои энергопотребности и поставляла электроэнергию в РСФСР. При ГРЭС был создан комплекс УТТ-3000, перерабатывающий газ в топочное масло. В 1986 году советскими инженерами был построен Новоталлинский морской порт с дорогами, нефтепроводами, складами. Только на него было потрачено шесть миллиардов долларов.

Латвия

Фото © ТАСС / Борис Колесников

В экономику Латвии СССР ежегодно вкладывал около 1,3 млрд долларов. При Советах был переоснащён и стал легендой завод ВЭФ (ныне — банкрот), снабжавший СССР магнитолами и приёмниками. На нём работало 20 тыс. латышей, которые выпускали фотоаппараты, телефоны, вездеходы и мотоциклы. Завод давал прибыль 580 млн долларов в год.

Был модернизирован РЭЗ — он произвёл 20 300 электропоездов и 7700 трамвайных вагонов. Были построены дизелестроительный завод, завод "Автоэлектроприбор", НИИ радиоизотопного приборостроения, завод полупроводниковых приборов, метизный завод, завод технооснастки, электроламповый завод, светотехнический завод и РАФ (автобусный завод). А кроме них — завод по производству сельхозтехники "Лиепайсельмаш", завод по производству вентиляторов, завод "Мотовелоцепь" и завод электроинструментов. А ещё появились Рижский лакокрасочный завод и завод химволокна в Даугавпилсе, завод химреактивов в Олайне.

На деньги СССР были построены нефтепровод из Полоцка в Вентспилс, нефтебаза в Вентспилсе, хранилище в Инчукалнсе, Плявиньская ГЭС. Появились знаменитый завод "Дзинтарс" и фабрика музыкальных инструментов. Общая стоимость построенного в Латвии при СССР в ценах 1984 года составила 60 млрд долларов. Сразу после войны экономику Латвии оценивали в один миллиард рублей.

Дали и взяли

Фото © ТАСС / Марионас Баранаускас

Даже удобрения распределяли в пользу Прибалтики. РСФСР получала в среднем 32 кило на гектар. В Литву поставляли 155 кг на га, в Латвию — 196 кг и в Эстонию — 209 кг. Потребление продуктов было тоже не в пользу русских — в 1988 году прибалты потребляли от 84 до 90 кило мяса в год. В среднем в СССР этот показатель был равен 64 кг. Молока в Прибалтике пили больше — от 438 л до 481 л в год. В СССР этот показатель равнялся 341 л. Размер капиталовложений был выше: в СССР он составлял 789 рублей на человека в год, а в Прибалтике — от 830 рублей до 856 рублей.

Мелиорацию пахотных земель проводили за счёт СССР. За год на это уходило от 9 до 10 млрд руб. В послевоенные годы в Прибалтике осушили 80% сельскохозяйственных земель. Для сравнения: на Псковщине и Смоленщине осушили только 2,5–3%. За счёт Москвы было проведено широкомасштабное обустройство села — старые дома были снесены, крестьянам построили новые — с канализацией, теплом, подвели дороги.

Только в 1989 году в Литву из СССР ушло 780 тыс. тонн проката, 824 тыс. тонн деловой древесины, 496 тыс. тонн удобрений, 400 тыс. тонн кормов. За счёт СССР Литва удовлетворяла 100% потребностей в угле, 77% — в продуктах нефтегазовых предприятий.

Важное умение

Фото © ТАСС / Борис Колесников

Так в чём же дело? Чем были недовольны жители благословенной Прибалтики? Всем. Предприятия построили? Гробите экологию, смерти нам хотите. Завозите нам прокат и уголь? Так это же для ваших же предприятий! Нам это не нужно. Построили нам дома? Так вы же нам кругом должны! Это вы разрушили наши жилища во время наступления! Вот немцы — те да, те ничего не разрушили, только расстреливали сотнями тысяч и угоняли в рабство. Логика напоминает рассуждения российских либералов.

Чтобы понять, откуда такие настроения, нужно взглянуть на историю государств. Они всегда находились под чьим-либо протекторатом — будь это Ганзейский союз, тевтонцы, германцы или Польша.

Во времена ордынского ига ненадолго расцвело Великое Литовское княжество (за счёт русских же земель) и быстро ушло в небытие. Но прибалты всё ещё мечтают о его возрождении. Правда, опыт государственного бытия давно забыт, остался лишь опыт бытия вассального. Соединение неких "высших" устремлений (за чужой, разумеется, счёт) с опытом реальности, в которой Прибалтика ничего не решает, видимо, и порождает недовольство.