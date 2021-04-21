Привет Мособлгазу: что известно о руководстве монополиста из 50-го региона

В сегодняшнем Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поддержал инициативу о бесплатной подводке газа к жилым домам. По словам главы государства, такие организации, как Мособлгаз, обязаны понимать, что они должны сделать, в какие сроки и за какие деньги. Возможно, президент не просто так упомянул именно подмосковного газового монополиста: жители региона давно жалуются на грабительские расценки на подключение домов к газу, а проверяющие регулярно находят в Мособлгазе нарушения. Как выяснил Лайф, руководить этой компанией выгодно: и бывший, и нынешний гендиректора владеют дорогой недвижимостью на престижной Рублёвке.

За Мособлгазом в Подмосковье уже давно тянется скандальная слава. Например, в конце 2019 года жители посёлка Ознобишино услышали, что подключение каждого дома к магистрали стоит более пяти миллионов рублей. Следует отметить, что сам посёлок газифицирован.

Мособлгаз выставил такой счёт: разработка технической документации — 1 млн руб., 3 млн руб. стоит выполнение технических условий, из которых 2 млн — это строительство газопровода. По факту — это прокладка 30 метров трубы. Ещё от домовладельцев потребовали оплатить строительство дополнительных стальных газопроводов — 993 тыс. руб. и проверку выполнения заявителем технических условий — 96 тыс. руб.

После разразившегося скандала в компании сменился гендиректор. Место Дмитрия Голубкова, работавшего в Мособлгазе с 2012 года, в январе 2020-го занял его зам — Игорь Баранов. Однако ситуация мало изменилась. Даже спустя год обвинения в накрутке цен не прекращаются.

— Один обман! Инвалид 2 группы, пенсионер газ не может подключить в свой дом 10 лет. Расценки просто космические!!!! Просто в шоке и вот стало подешевле якобы всего-то 380 000! — писала в декабре 2020 года в отзывах о Мособлгазе одна из пользовательниц Интернета (орфография и пунктуация авторские).







Кроме того, клиенты компании жалуются на неспешную работу газовиков, некомпетентность, хаос в документах.

Дадим газу

АО "Мособлгаз" — одна из крупнейших газораспределительных компаний России, обеспечивающая газоснабжение 2,9 млн квартир и домовладений, эксплуатирующая 55 тыс. километров газопроводов Московской области. Предприятие является монополистом по поставке газа и оформлению необходимой разрешительной документации на территории Московской области.

Дом на улице Достоевского. Фото © Яндекс. Карты

Возможно, тарифы, шокирующие жителей, не пугают самих топ-менеджеров. Официально они владеют имуществом на десятки миллионов рублей.

Бывший директор Мособлгаза и нынешний депутат Мособлдумы 49-летний Дмитрий Голубков был прописан в Москве на улице Достоевского. В квартире площадью 105 кв. метров, расположенной в кирпичном доме, из окон которого открывается вид на здание театра Российской армии. Квартир в этом здании в свободной продаже сейчас нет, но в соседнем доме квартира той же площадью стоит 43 млн рублей.

В 2005 году, ещё до назначения в Мособлгаз, он приобрёл роскошную 160-метровую квартиру в доме на Преображенской улице, что возвышается над набережной реки Яузы у Матросского моста. А следом купил здесь ещё три нежилых помещения общей площадью около 40 кв. метров. Согласно данным ЦИАН, квартиры похожих размеров продаются в доме по цене 50 млн рублей.

Дом в районе Преображенской площади

Дмитрий Голубков перемещается на скромном для Москвы седане BMW 520i серого цвета, который будет стоить около трёх миллионов рублей.

Голубков любит бывать за городом: в посёлке Усово на престижной Рублёвке на полутора гектарах лесной земли он обустроил уютную дачу — двухэтажный дом площадью 285 кв. метров. Коттеджи такого размера в этом посёлке, судя по объявлениям на ЦИАНе, стоят около 150 млн.

Дмитрий Голубков владеет коттеджем и 12 сотками в Барвихинском районе Подмосковья. Фото © Яндекс.Карты

Семья Голубкова тесно связана с этим районом: его брат Павел занимается здесь недвижимостью — руководит компанией "Остров". По информации источников Лайфа, в собственности этой фирмы в своё время могло находиться свыше 25 гектаров на Рублёвке на сумму почти 10 млрд рублей. Ещё родственник контролирует юридическую фирму "Московия", на которой числятся активы ценой почти полмиллиарда рублей. Можно лишь предполагать, откуда у семьи бывшего руководителя Мособлгаза такое богатство.

Особняк на Рублёвке

Новый руководитель Мособлгаза Игорь Баранов тоже не бедный человек. У него есть двухэтажный дом площадью 550 квадратных метров в селе Успенском Одинцовского района Подмосковья (на территории Московского конного завода № 1). Это в 20 километрах по Рублёвскому шоссе от МКАД.

Особняк Игоря Баранова на Рублёвке. Фото © Яндекс.Карты

В гараже у Баранова тяжёлый мотоцикл BMW R1200RТ, который новым стоит 1,3 млн рублей. Также в его гараже есть японский внедорожник Lexus LХ 570, цена на который в зависимости от комплектации варьируется от 7,5 до 9 млн рублей.

Людям в имущественном положении Голубкова и Баранова трудно сориентироваться в том, что подключение трубы может бить по карману обывателей. Но сегодня для них прозвучала недвусмысленная подсказка, которая должна помочь топ-менеджерам чётко разобраться в ситуации.

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