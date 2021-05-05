"Белый крест" против советской власти: становление и падение самой необычной банды

В конце 80-х в России начали появляться криминальные группировки, которые создавали и откровенные бандиты, и некогда законопослушные спортсмены, военные, силовики. Были и совсем необычные ОПГ. Например, "Белый крест". Банду организовали бывшие милиционеры, которые действовали в рамках твёрдой политической платформы — они собирались свергнуть советскую власть.

Несколько лет редактор одного из петербургских СМИ получал письма с трогательными покаянными стихами. Письма подписывал некий Аркадий Мокеев — заключённый из колонии особого режима в Мордовии. Зэк никогда ничего не просил. Журналист решил выяснить судьбу преступника, чтобы попытаться как-нибудь облегчить его участь. Он послал запрос в колонию, на который вскоре пришёл ответ.

— На ваше письмо сообщаем, что Мокеев признан виновным в организации банды с целью нападения на государственные, общественные предприятия, учреждения и организации и на отдельных граждан; в покушении на убийство при отягчающих обстоятельствах работника милиции, в умышленных убийствах при отягчающих обстоятельствах кассира, инкассатора, военнослужащего. Он же признан виновным в угоне транспортных средств; в призывах к совершению преступлений против государства; в покушении на побег из-под стражи; в покушении на убийство.

Борец с режимом

Аркадий Мокеев родился в советской семье в 1962 году, но рос в ненависти к власти. Повод для этого был: его отец отсидел в ГУЛАГе, выйдя на свободу только после смерти Сталина. Тюрьма сделала из него инвалида. Семья Мокеевых прозябала в комнатке ленинградской коммуналки. Жили бедно — мясо ели только раз в неделю. У маленького Аркаши не было ни игрушек, ни нормальной одежды. Поэтому в 16 лет он поклялся, что положит жизнь на свержение советской власти.

Аркадий Мокеев. Фото © mzk1.ru

После школы Аркадий женился и искал себя в разных профессиях, остановившись на должности участкового милиции. На службе он не отличался дисциплиной — в личном деле участкового 57-го отделения милиции Выборгского РУВД были дисциплинарные взыскания за прогулы, драку и за приобщение к материалам подложной справки. Знакомые милиционера говорили, что Мокеев был одержим стремлением совершить нечто великое.

Дослужившись до капитана, Мокеев решил исполнить свои юношеские мечты о свержении советской власти. В 1989 году участковый организовал Российское освободительное движение "Белый крест", в которое вступили его двоюродный брат Владимир Бикмуллин, сотрудник патрульно-постовой службы, Игорь Дьяков, ленинградский хулиган, и приятель Мокеева — Игорь Коренков.

Владимир Бикмуллин. Фото © mzk1.ru

Мокеев взял за образец дореволюционную террористическую организацию "Народная воля", поставившую своей целью принуждение правительства к демократическим реформам. Члены "Белого креста" понимали, что для политической деятельности нужны деньги, поэтому начали зарабатывать откровенным криминалом.

Первые преступления

Первоначально у бандитов был всего лишь один самодельный пистолет, который Мокеев отобрал у преступника. 29 апреля 1989 года главарь напал на коллегу — милиционера Людмилу Маркову, дежурившую в здании Центрального государственного архива Военно-морского флота. Целью было табельное оружие. Когда женщина попыталась отбиться, Мокеев выстрелил ей в голову и забрал пистолет с двумя обоймами. Затем добил Маркову ударом рукоятки по голове. После жестокой расправы он скрылся. Женщине удалось выжить — она сумела добраться до телефона и вызвать скорую.

Ленинградские милиционеры были шокированы нападением на их коллегу, но, несмотря на все меры, задержать злодея по горячим следам не удалось. С самого начала сыщики считали, что преступник мог иметь отношение к органам, потому что знал, что дежурная на объекте находилась одна.

Первые деньги

Через неделю — 7 мая — вооружённые уже двумя "стволами" бандиты совершили тренировочный налёт на столовую в Петрозаводске, куда они ворвались за несколько минут до закрытия. Разговор с кассиром не задался, и его застрелили. Налётчики выгребли из кассы 600 рублей и скрылись. Проведённая экспертиза установила, что стреляли из похищенного табельного оружия Марковой. Тогда сыщики допросили около тысячи человек, однако выйти на след банды не получилось.

Скромные 600 рублей из кассы столовой, конечно же, не помогли высоким целям "Белого креста". Мокееву нужен был миллион. Он собирался вооружить сотню-другую боевиков и захватить госучреждения и отделы милиции Ленинграда. Бикмуллин даже провёл переговоры с представителями некоторых национальных диаспор, которые пообещали помочь "Белому кресту" с оружием.

К следующему налёту бандиты готовились несколько месяцев — 30 августа они устроили засаду на машину инкассаторов. Дело было около магазина неподалёку от станции метро "Проспект Победы", куда трое инкассаторов зашли за выручкой. Они получили 800 тысяч рублей, сели в чёрную "Волгу" и стали отъезжать. Но вдруг дорогу перегородили бандиты на автомобиле "Жигули", которые открыли по инкассаторам огонь, убив одного из них. Его коллега стал отстреливаться. Водитель "Волги" ударил по газам и смог вырваться из засады. Бандиты ретировались, бросив "Жигули" в одном из дворов. Деньги получить им не удалось.

Листовки и воззвания

Фото © ТАСС / Леонид Свердлов

После этой неудачи "Белый крест" перешёл на подпольное положение. Весной 1990 года бандиты приступили к откровенному террору — поздним апрельским вечером Мокеев и Бикмуллин остановили таксиста на окраине Ленинграда, попросив отвезти их в город. Затем они избили и закрыли его в багажнике, а сами целую ночь ездили по городу. Ранним утром они отправились к воинской части в посёлке Сертолово Ленинградской области, где хранилось оружие. Там они расстреляли часового Батагова.

Смертельно раненный солдат открыл ответный огонь из автомата, и бандитам пришлось уехать. Таксиста они выкинули в центре Ленинграда, затем бросили машину в одном из дворов.

Неудача не остановила "революционеров". Они напечатали несколько тысяч листовок, которые расклеили по всему Ленинграду:

— Народ устал от безысходности и нищеты, и нам не нужна кость с барского стола, называемая перестройкой! Сограждане! Революционная ситуация в стране назрела! День свободы близок! — говорилось в листовках. Бандиты обещали скорую раздачу оружия "на всех легальных и нелегальных рынках города" и анонсировали новые акции, которые должны были показать всему миру решимость и волю членов "Белого креста".

Коктейли Молотова и разгром банды

Одну из акций Мокеев назначил на 14 мая 1990 года — бандиты решили уничтожить памятники Ленину у Финляндского и Варшавского вокзалов и поджечь здание Ленсовета. По своему обыкновению Бикмуллин и Мокеев угнали старую "копейку", на которой направились к центру Ленинграда. В машину они загрузили коктейли Молотова — бутылки со смесью из бензина, олифы, клея "Момент" и взрывателями из бенгальских огней, а также листовки с антикоммунистическим содержанием.

Коктейли Молотова, изъятые у "Белого креста" — из следственного дела. Фото © topru.org

Возможно, бандитам и удалось бы провести акцию, если бы по пути к Ленсовету "копейка" не врезалась в грузовик. Подоспевшие на место ДТП гаишники обнаружили, что машина числится в угоне. После обыска "копейки" инспекторы поняли, что это не просто угонщики. Бикмуллина удалось схватить сразу, а Мокеев вырвался и убежал, однако его арестовали через несколько дней.

Пожизненное

На допросах Мокеев рассказал, что первоначально грабил ради наживы, но затем якобы пришёл к политическим идеям под влиянием трудов Солженицына. Следственные действия по "Белому кресту" шли почти три года — за это время Советский Союз рухнул сам. Однако бандитов это не удовлетворило — они считали, что от распада страны выиграла только перекрасившаяся партийная номенклатура, а народное достояние было приватизировано.

В 1993-м бандиты были осуждены. Владимир Бикмуллин, который активно сотрудничал со следствием, получил четыре года тюрьмы, Дьяков — восемь лет, Коренков — десять лет. Сам Мокеев был приговорён к расстрелу, который заменили на пожизненный срок. Он отбывает наказание в мордовской спецколонии "Сосновка". Ему сейчас 59 лет. На суде Мокеев кричал, "что всех переживёт и ещё увидит Россию свободной". Какие у него политические взгляды сейчас — неизвестно.



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