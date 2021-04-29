Клуб неанонимных шизофреников: откуда берутся сумасшедшие в Интернете

Недавно столкнулась с изумившим меня явлением: одна из героинь моих разоблачительных журналистских публикаций болезненно зафиксировалась на мне. Оскорбления и угрозы, обильно поступавшие в мой адрес, не возымели эффекта. Тогда дама создала отдельный телеграм-канал, где принялась публиковать… эротические фантазии, посвящённые мне.

Трудно поверить, что такое возможно в случае с дееспособным взрослым человеком, но факт остаётся фактом. В Интернете нет никакой информации о моей личной жизни, поэтому женщина взялась за сочинение. Оставляя за скобками литературный уровень текстов (можно оценить в принт-скринах), хочется отметить, что автор плодовит. Она размещает в среднем по три-пять публикаций в день, некоторые по объёму превышают любую мою колонку. Складывается абсолютное ощущение, что человек занят этой пикантной деятельностью всё своё время.

С подобным явлением и в гораздо больших масштабах сталкивается любой популярный человек. И чем выше уровень популярности, тем больше риска стать жертвой преследования. На своём частном примере я покажу, как и почему это происходит в абсолютном большинстве случаев.

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В текстах моей личной сталкерши обильно представлена физиология, порнографические элементы, обсценная лексика. Если бы автор не самообозначилась, я была бы уверена, что пишет отстающий школьник. Вишенка на торте — на канале появились эротические видео. В частности, автор канала запечатлела процесс собственного мытья в ванной и одарила им публику.

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Сталкерша особо не скрывается — она искренне считает, что публикуемые ею материалы могут нанести репутационный урон адресату, то есть мне. Поэтому размещает их на собственной странице в "Фейсбуке". Специалисты при беглом осмотре подтвердили авторство текстов. Впереди, думаю, судебная экспертиза, в том числе лингвистическая.

Анастасия Ефремова, так зовут женщину, — одна из активисток догхантерского сообщества, о котором я писала ранее. Судя по информации в социальных сетях, женщине 45 лет, у неё двое детей, проживает в одном из спальных районов Москвы. Казалось бы, ничем не примечательная биография, никто бы о ней и не узнал, не прояви она себя на полную мощь в Интернете.

Я не раз наблюдала это явление — состояние аддикции, в которое погружаются читатели (в случае актёров и певцов — зрители и слушатели), словом, поклонники известных людей. Как бы странно ни звучало, в этом смысле фанаты совершенно неотличимы от так называемых хейтеров: и те, и те находятся в психологической зависимости от объекта своего внимания. Весь их фокус сконцентрирован на чужом и по сути незнакомом человеке, который не всегда даже в курсе их существования. Если много и часто думать о ком бы то ни было, человек становится для тебя крайне значимым, его фигура вырастает в твоей голове до размеров слона. Механизм, наверное, можно описать на простом бытовом примере: женщина, влюблённая в киноактёра, пишущая ему письма и ждущая ответа. И это действительно та ситуация, когда от любви до ненависти один шаг.

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Потому что, не получая обратной связи, зависимый впадает во всё большую экзальтацию, распаляется, с каждым разом тратя больше и больше энергии. Механизм схож с любым аддиктивным процессом: алкоголизмом, наркоманией, игроманией. Я показала публикации своей "поклонницы" профессиональному практикующему психологу Татьяне Павловой. Вот что она сказала: "Мы не можем ставить диагноз удалённо, но можем оценить психологическое состояние автора. Судя по публикациям, у девушки явно есть какие-то неудовлетворённые потребности. В признании, в любви, во внимании. Вот в этих областях она не удовлетворена и не удовлетворена очень сильно. В таких случаях психика сама начинает искать выход. То есть, по большому счёту, что здесь можно сказать? Когда человек счастлив, такие вещи он не делает. Когда человек несчастлив, он ищет доступные пути самовыразиться и компенсировать недостающее. Видимо, вы живёте той жизнью, которая по каким-то причинам недоступна ей. Тут банальная вещь: люди делятся тем, что у них есть".

Думаю, механизм, описанный Татьяной, понятен и на уровне бытовых оценок. В любом случае, даже осознавая, что движет так называемыми хейтерами (как правило, их собственная неполноценность), неплохо знать, что в нашей стране существуют правовые механизмы защиты от подобных действий.

В этом году законодатели увеличили ответственность по статье 128.1 УК РФ ("Клевета"). Сейчас по данному составу особо злостный правонарушитель может получить до пяти лет лишения свободы. Судебная практика по подобным преступлениям пока небогата, но с каждым годом увеличивается количество обвинительных приговоров. К счастью, государство чем дальше, тем лучше справляется с любой противоправной деятельностью в Сети.

В моём случае автор пока чувствует себя абсолютно безнаказанной, потому что в ряде своих творений изменила моё имя на созвучное. Но при этом на канале использовались мои личные фото- и видеоматериалы, поэтому идентификация объекта буллинга не представит особой судебной сложности, говорят юристы. Доказывание вины в данном случае — это вопрос в том числе технический. С подобными задачами российская полиция давно научилась справляться.

Что ж, поживём — увидим. А пока хочется всем, занимающимся противоправной деятельностью, напомнить: анонимность в Интернете в XXI веке — миф, несмотря на все возможности, которые открыли нам соцсети.

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