ЦРУ заподозрило атаку НЛО под Рязанью: тайна Сасовского феномена

Оглавление Загадочное происшествие в День космонавтики Селитра Взрыв боеприпасов Землетрясение Метеорит НЛО

Весной 1991 года в небольшом городе Сасово Рязанской области произошло странное событие. Ночью местные жители были разбужены сильным нарастающим гулом и вибрацией стен в домах. В некоторых квартирах выбило стёкла, а кое-кто из свидетелей божился, что видел странное свечение и летающие светящиеся шары. Утром в поле за городом обнаружили внушительную воронку диаметром почти 30 метров. В попытках объяснить Сасовский феномен советские специалисты выдвигали одну версию за другой, а в ЦРУ и вовсе заподозрили вмешательство инопланетных сил.

Загадочное происшествие в День космонавтики

Ночь 12 апреля 1991 года жители Сасова запомнили надолго. Примерно в 1:30 начали происходить в высшей степени странные события. Десятки жителей города услышали сильный нарастающий гул. Все без исключения описывали его как "звук самолёта, пролетающего прямо над головой".

Затем началась сильная вибрация. Одни свидетели описывали её так: "Земля ходила ходуном". Другие жаловались на дрожание стен в квартирах и осыпающуюся с потолка штукатурку. Некоторые жители частных деревянных домов сообщали, что от этой вибрации у них открылись люки в погреба. В нескольких многоквартирных домах напуганные люди выскочили на улицу, решив, что это землетрясение.

Гул и вибрация закончились через несколько секунд. Последовал сильный взрыв, после чего всё стихло. Обошлось без жертв, но в квартирах на нескольких улицах выбило стёкла. Некоторые жители сообщали, что у них упали горшки с цветами, а кое-кто жаловался на опрокинутые телевизоры.

На следующее утро в поле за городом обнаружили странную воронку диаметром около 30 метров и глубиной четыре метра. С этого момента ночное происшествие в Сасове вышло на общесоюзный уровень.

В последующие несколько дней было опрошено множество свидетелей и документально зафиксировано около сотни их показаний. Большинство из них были однотипными: практически все сообщали о нараставшем "самолётном гуле", сильной вибрации и взрыве. Но были и необычные показания. Так, несколько свидетелей заявили, что видели ночью светящиеся шары в небе, а также свечение в той местности, где вскоре произошёл взрыв. Один мужчина сообщил, что за несколько минут до происшествия хотел послушать радио, но не смог этого сделать из-за сильнейших шумов и помех. Ещё несколько человек пожаловались на внезапный приступ головной боли и головокружение, начавшиеся за несколько минут до этих событий.

Чрезвычайно странной была и картина взрыва. Председатель райисполкома сообщил местным СМИ, что разрушения изрядно озадачили всех. Всего в нескольких сотнях метров от воронки находилась нефтебаза. А в 150 метрах — старая и трухлявая летняя ферма для коров. Ни одно из строений не пострадало, хотя ударная волна неминуемо должна была повредить их. Зато были выбиты стёкла не только в Сасове (причём в городе избирательно пострадало всего несколько улиц), но и в нескольких сёлах в окрестностях. Например, в Дёмушкине, которое находилось в 20 километрах от города. Кроме того, последствием взрыва стал разрыв водопровода в двух местах. Причём второй разрыв было в 15 километрах от места происшествия.

Селитра

Изначально основной версией случившегося был взрыв селитры. Непосредственно в поле, где произошёл взрыв, был импровизированный склад удобрений местного совхоза. Несколько тонн селитры в мешках лежали прямо на земле. Теоретически такое вполне возможно. Но есть несколько нюансов. Во-первых, подобные происшествия, как правило, приводят к чудовищным последствиям. Взять хотя бы недавний взрыв в Бейруте, который смёл с лица земли целый район. А в 1947 году аммиачная селитра уничтожила целый американский город — Тексас-Боу.

Конечно, отличия в разрушениях можно объяснить разным количеством вещества. Всё-таки в Ливане и США речь шла о двух тысячах тонн селитры, а в поле близ Сасова, по примерным подсчётам, было около 30 тонн. Но это не объясняет, почему в таком случае хлипкая летняя ферма, сколоченная чуть ли не из спичек и находившаяся в 150 метрах от эпицентра взрыва, совершенно не пострадала, тогда как в деревне за 20 километров от него выбило окна в нескольких домах.

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Во-вторых, в районе взрыва не было обнаружено никаких следов горения. Даже трава и кустарники остались целы. Уцелела и большая часть селитры, мешки с которой мирно покоились в нескольких десятках метров от воронки.

В-третьих, эта версия не объясняет наличия сильного гула и вибрации, о которых свидетельствовали все без исключения очевидцы.

Взрыв боеприпасов

В первые дни эта версия тоже пользовалась популярностью. Некоторые местные жители придерживались версии о случайно упавшей с военного самолёта бомбе. Главным аргументом в пользу этой версии был тот самый самолётный гул, который слышали почти все. Также высказывались предположения о взрыве снаряда или бомбы времён войны.

Интересно, что среди очевидцев были ветераны-фронтовики, которые особо подчёркивали, что услышанный ими взрыв был совершенно не похож на обычный взрыв бомбы. Ну и в довершение всего — никаких осколков разорвавшихся боеприпасов на месте взрыва не было обнаружено.

Землетрясение

Эту версию отстаивал геофизик Барковский, непосредственно участвовавший в расследовании Сасовского феномена. Он отрицал сам факт взрыва, указывая на то, что в этом случае ударная волна смела бы летнюю ферму и, вероятно, повредила бы нефтебазу. По его мнению, все свидетельства очевидцев были в пользу землетрясения. Сильный гул, дрожание земли и вибрация — характерные признаки этого явления. Характер разрушений (например, разрыв водопроводных труб в разных местах) — тоже. Воронки в земле — хотя и очень редкое явление при землетрясениях, но известное. И даже свечение от земли и радиопомехи, о которых говорило несколько человек, порой фиксируются перед землетрясениями.

Но, несмотря на убедительность аргументов, здесь тоже есть один нюанс: Рязанская область находится в асейсмической зоне и является одним из самых безопасных мест в России в плане землетрясений.

Метеорит

Разумеется, выдвигалась и версия о падении метеорита. Тем более что нарастающий гул, яркий шар в небе и взрыв почти идеально ей подходили. Однако после тщательных поисков не удалось обнаружить ни единого кусочка упавшего небесного тела. Обследовавшие воронку специалисты заверили, что радиационный фон местности в норме.

НЛО

Конечно, не обошлось и без инопланетян. В 1991 году НЛО — главный хит Советского Союза, увлечение историями про летающие тарелки было всеобъемлющим. На этом фоне было бы странно, если бы Сасовский феномен не взбудоражил охотников за НЛО.

Однако никаких материальных свидетельств крушения инопланетного летательного аппарата обнаружить не удалось, хотя некоторые радикально настроенные уфологи и выдвигали подобные версии, ссылаясь на светящиеся шары в небе, которые видело несколько человек.

Тогда была выдвинута другая версия. Якобы НЛО в экспериментальных целях проводило забор земного грунта. А гул, вибрация и прочие наблюдавшиеся в ту ночь вещи — побочные эффекты от применения некой инопланетной технологии, при помощи которой рязанскую землицу и похитили.

По очевидным причинам никаких доказательств в пользу этой версии нет. Однако инопланетной версией заинтересовались не где-нибудь, а в ЦРУ. Оказалось, что в США внимательно следили за этой загадочной историей, причём по линии спецслужб. Отчёты составлялись по материалам советской прессы. В них подробно пересказывались многочисленные показания очевидцев. В конце концов в ЦРУ пришли к выводу, что в этой истории ничего не понятно, и решили на всякий случай засекретить все отчёты, отправив их в архив по линии UFO (НЛО).

20 лет спустя президент США Дональд Трамп накануне своей отставки решил в качестве прощального подарка поклонникам рассекретить все материалы ЦРУ, посвящённые НЛО. В начале 2021 года все архивы были открыты, нашлись в них и упоминания о загадочном Сасовском феномене. Впрочем, американцы так и не приблизились к его разгадке.