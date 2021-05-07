За что римский папа предал анафеме советский фильм о католиках и как это отразилось на судьбе актрисы

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Ветер с Запада

Действие картины происходило в 1941 году в окрестностях Львова, то есть на территориях, только что вошедших в СССР, где в то время действовали шпионы-бандеровцы, связанные с нацистами через агентов в немецкой колонии. Героиня повествования — дочь униатского священника Теодозия Ставничного Иванна — пыталась поступить в Львовский университет, но секретарь приёмной комиссии — законспирированный бандеровец Каблак — пытался заставить девушку публично отречься от отца и Бога. Возмущённая Иванна была вынуждена вернуться домой. Во время её обручения с женихом — униатским священником Романом Геретой — в доме появлялись советские военные из Донецка — их определили на постой. Иванна устроила офицерам сцену, указывая, что "ветер с Востока" не несёт справедливости.

После этого один из офицеров, узнав о несчастье девушки, пришёл в университет и уличил Каблака во лжи. В ответ националисты устроили на него покушение. Жених убедил Иванну, что теперь её арестуют, единственный выход — спрятаться в монастыре. Так Иванна стала послушницей.

© х/ф "Иванна"

Когда пришли немцы, игуменья монастыря встречала их хлебом-солью. В свободное время монахини обходили военнопленных и убеждали их отречься от СССР. Видя зверства фашистов, Иванна помогала пленникам бежать и сама ушла к партизанам. Но католики во главе с митрополитом Шептицким заставили её отца написать письмо и выманили девушку из партизанского подполья. Немцы арестовали девушку и казнили. Перед смертью Иванна срывает с шеи католический крест.

Фильм действительно сильный, но антирелигиозный ли он? Когда начинается война и гремят первые взрывы, молодой священник Роман начинает так восторженно благодарить за начало войны Бога и святого Николая, что у зрителя не остаётся сомнения: он кощунствует. Полицай Каблак на вопрос Иванны, как же он так быстро "перелицевался", с усмешкой отвечает: "Для соборной и самостийной Украины я и в чёрта могу перелицеваться!" Мать-игуменья проговаривается, встречая фашистов: "На площади уже наши!" И наконец, в сцене, где монахини уговаривают военнопленных предать родину, один из них прямо спрашивает: "Больше я получу, чем Иуда за Христа?" И непостижимым образом становится ясно, что Бог на самом деле на стороне тех, кого монахини называют "страной Антихриста".

Иезуит

© х/ф "Иванна"

Что в фильме было правдой? Многое. Митрополит Андрей Шептицкий встал во главе Украинской грекокатолической церкви Галиции в 1900 году. Всё, что занимало этого ополяченного потомка боярского рода (Шептицкий был графом), это личные амбиции и продвижение Ватикана на Восток. Очевидно, чужая вера должна была в дальнейшем облегчить отторжение земель в пользу "просвещённых европейцев".

Уже в 1908 году священник тайно под видом торговца велосипедами совершил поездку по России. Деятельность его была явно подрывной — распространение латинской веры в Российской империи не приветствовалось.

© х/ф "Иванна"

Шептицкий достиг определённых успехов: он соблазнил общины православных христиан в Австрии и Восточной Европе. В 1914 году, перед началом Первой мировой войны Шептицкий принял участие в тайном совещании в Вене и подготовил план развития Украины на случай победы Германии. Взамен Шептицкий рассчитывал на патриаршество "всея Руси". Для онемечивания Украины его план предусматривал отделение Украинской церкви от Русской, запрет молиться за царя, удаление из календаря русских святых и выдворение русских священников.

Император Николай II знал о характере митрополита. Когда во Львов вошли русские солдаты — и Шептицкий тут же лицемерно поздравил царя с победой, называя его объединителем славян, обычно сдержанный Николай написал на полях письма "Аспид!", а когда на стол императору лёг план, разработанный Шептицким, то он дополнил характеристику митрополита словами: "Какой мерзавец!".

Шептицкий был сослан вглубь России и освобождён только после государственного переворота 1917 года Керенским. Почти на два десятилетия паства Шептицкого осталась за границей, но, когда по Договору о ненападении с Германией в 1939 году СССР отошли западные регионы Украины и Белоруссии, граф вспомнил о своей русофобии.

Прекрасно зная, что положение Русской православной церкви подорвано репрессиями, он возобновил деятельность по захвату власти католиками: назначил экзархов для распространения веры в СССР и поставил своего митрополита в Белоруссии.

Сбылась мечта

© х/ф "Иванна"

Когда 30 июня 1941 года Львов был занят немцами, Шептицкий рассыпался перед ними в комплиментах: "Победоносную немецкую армию, занявшую уже почти весь край, приветствуем с радостью и благодарностью за освобождение от врага". Жители Львова действительно встречали фашистов хлебом-солью. А монахини-василианки в монастыре подо Львовом то и дело впадали в экстаз, во время которого их посещали "видения", после них монахини предлагали Шептицкому "короновать" Гитлера.

Одна из василианок — Авксентия Иванович то "радовала" митрополита видениями, в которых он представал Христом на горе Фавор, а у ног его были Гитлер и папа римский, то огорошивала его пожеланиями: "Желаю, чтобы немецкое войско ничего не щадило в России: ни городов, ни замков, ни сёл, ибо Господь не хочет, чтобы там что-нибудь осталось..." Вот так. Ни христианства, ни просто человеческого милосердия в этих людях уже не было.

© х/ф "Иванна"

Митрополит от монахинь не отставал. В 1941 году он написал Гитлеру поздравление, в котором радовался, что Украина теперь принадлежит нацистам. "Как глава Украинской грекокатолической церкви, я передаю Вашей Экселенции сердечные поздравления по поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом!.. Видим в Вас непобедимого полководца несравненной и славной Немецкой армии... Я буду молить Бога о благословении победы... Вашей Экселенции, Немецкой армии и Немецкого народа". Кстати, "видения" монахинь Шептицкий отсылал лично Гитлеру.

Шептицкий несколько раз обращался к Гитлеру, предлагая помощь, желая "претворить в жизнь новый порядок на Украине и во всей Восточной Европе". Активно помогал немцам вывозить украинских рабов в Германию, в 1943 году возглавил "акцию" униатского духовенства — формирование добровольческой дивизии СС "Галичина", которая сжигала поляков сёлами в хатах и костёлах, расстреливала военнопленных. Духовно "окормляли" изуверов всё те же галицийские священники. А накануне вступления во Львов Красной армии митрополит отдал немцам колокола церквей — на переплавку. Оно и верно: Бога в эти дни на Украине не было.

Если вы думаете, что Шептицкий был замучен в советских лагерях, вы ошибаетесь. Он умер собственной смертью 1 ноября 1944 года. Перед этим по иезуитскому обычаю послал Сталину поздравительное письмо, в котором называл его "правителем СССР", "верховным вождём" и приносил "искреннюю благодарность".

Случай? Или проклятие?

© х/ф "Иванна"

В 1959 году в памяти народа деяния "святых отцов" Ватикана на Львовской земле ещё были свежи, поэтому фильм "Иванна" стал популярным. За первый год проката его посмотрело 33 миллиона зрителей. Но стоило показать фильм в социалистической Польше, как папа римский Иоанн XXIII тут же наложил на "Иванну" анафему, чтобы католики его не смотрели.

Возможно ли такое, чтобы это проклятие оказало влияние на судьбу актрисы Инны Бурдученко, которая сыграла Иванну? Или это стало чудовищным совпадением? Неясно. После премьеры фильма эта девушка удивительной красоты проснулась знаменитой. Но через год в Донбассе на съёмках фильма "Цветок на камне" она вошла в горящий барак (по сценарию она должна была вынести оттуда знамя), и барак рухнул. Из огня её вытащил шахтёр Сергей Иванов, но девушка получила ожоги 78% тела. Целыми остались только лицо и части тела под хлопковым бельём. Две недели донецкие врачи пытались спасти её, горожане сдавали кровь, но 15 августа 1960 года Инна Бурдученко скончалась. В памяти советских зрителей она навсегда осталась Иванной, отрекающейся от западного лицемерия.

© х/ф "Иванна"

Атеисты и русофобы могут упрекнуть автора статьи в однобоком отображении действительности. Мол, и священники РПЦ тоже помогали фашистам. Бывало и такое. Люди были разные. Многих от советского строя оттолкнули репрессии и планомерное уничтожение священничества. Но такого целенаправленного коллаборационизма, как в Галиции, не было нигде, да и зверства фашистов быстро открывали русским людям глаза.