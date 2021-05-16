"Все молчат": Слуцкий назвал возмутительным дело против Медведчука на Украине

По мнению депутата Госдумы, оно создано по надуманному предлогу, потому что оппозиционный политик становился "всё более неудобным".

Европа никак не комментирует обвинения, которые власти Украины предъявили оппозиционеру, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Это отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева", — сказал Слуцкий в эфире передачи на YouTube-канале "Соловьёв Live".