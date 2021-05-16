"Все молчат": Слуцкий назвал возмутительным дело против Медведчука на Украине
Виктор Медведчук. Фото © "Украинский выбор — Право народа"
По мнению депутата Госдумы, оно создано по надуманному предлогу, потому что оппозиционный политик становился "всё более неудобным".
Европа никак не комментирует обвинения, которые власти Украины предъявили оппозиционеру, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Это отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, "внутреннее дело Киева", — сказал Слуцкий в эфире передачи на YouTube-канале "Соловьёв Live".
Он добавил, что при этом Запад "просто выпрыгивает из штанов", если Россия кого-то "якобы травит, якобы аннексирует, арестовывает". По мнению Слуцкого, дело против Медведчука заведено по надуманному предлогу. А причина этого — тот факт, что он с каждой неделей становился "всё более неудобным".
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя арест Виктора Медведчука, указал на отсутствие реакции Запада на зачистку политического поля на Украине. Глава государства также сообщил, что Украину превращают в антипод России.