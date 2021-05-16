Накануне она "сбежала" из-за сильного ветра в столице.

Упавшую с фасада Госдумы букву "А" вернули на место. Видео © LIFE

Букву "А", упавшую накануне с фасада здания нижней палаты парламента в Москве, сегодня вернули на место. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Таким образом, надпись "Государственная дума" восстановлена, прохожие и автомобилисты могут наблюдать её в прежнем виде.

Ранее Лайф рассказывал, что в минувшую субботу буква "А" из окончания в слове "Государственная" на фасаде Госдумы сорвалась из-за сильного ветра. На произошедшее обратили внимание прохожие, когда часть надписи только "планировала побег". Конструкция довольно долго висела в перевёрнутом состоянии, но не падала. Однако спустя некоторое время гравитация всё же сделала своё дело — буква оказалась лежащей на асфальте. Как указал один из очевидцев в беседе с Лайфом, случившееся было "минуткой юмора в плохую погоду".