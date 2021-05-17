Плата за воздух: как заставить нотариуса работать по тарифу

Житель Пензы Михаил обратился к нотариусу за заверением копий свидетельств о рождении его несовершеннолетних детей. Согласно нотариальному тарифу, установленному ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации (НК), он предполагал заплатить за заверение каждой копии, которые он изготовил самостоятельно, по десять рублей. Однако нотариус выполнять заверение отказался (хотя фактически от него требовалось только поставить печать), заявив, что тариф его не устраивает, и потребовал доплатить за "технические работы" (на официальном языке — услуги правового и технического характера (УПТХ)), которые по факту не требовались. Михаил составил обращение к нотариусу и получил отказ в письменной форме, после чего житель Пензы обратился в районный суд, который, рассмотрев иск, пришёл к выводу, что отказ в совершении нотариальных действий противоречит законодательству. И обязал нотариуса удостоверить копии свидетельств о рождении детей без взимания платы за услуги правового и технического характера.

Решение суда не удовлетворило проигравшего, так как, по его мнению, в соответствии с ч. 1 и ч. 6 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате, нотариусы, занимающиеся частной практикой, вправе устанавливать тарифы за свою работу с включением в стоимость услуг правового характера, которые были бы оказаны одновременно с заверением копий. Такую позицию нотариуса поддержал суд апелляционной инстанции, а вот Верховный суд РФ посчитал, что никаких правовых оснований требовать с Михаила оплату сверх той, что установлена в НК, у нотариуса нет. По мнению судей Верховного суда, то нотариальное действие, за которым обратился Михаил, не требовало от нотариуса никаких услуг правового и технического характера, а значит, взимать за них оплату неправомерно (определение от 13.04.2021 по делу № 29-КГ21-1-К1).

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— В случае с Михаилом, конечно, ошибка нотариуса очевидна, — считает заведующий "Западной коллегией адвокатов Москвы" Александр Инютин. — К сожалению, некоторые нотариусы привыкли, что наши граждане не спорят по поводу нелогичного ценника за нотариальные услуги, а просто оплачивают названную им сумму.

Некоторые частные нотариусы вообще считают, что проводить действия без УПТХ для них не имеет смысла, и поэтому устно отказывают, заявляя, что, мол, нотариальные действия — это не госуслуги. Особенно частыми факты отказа стали после того, как законом от 27.12.2019 № 480-ФЗ были внесены многочисленные корректировки в законодательство о нотариате. В частности, теперь в абзаце 7 ст. 22 указано, что размер оплаты нотариального действия, совершённого нотариусом, занимающимся частной практикой, определяется как общая сумма нотариального тарифа и стоимости услуг правового и технического характера.

Но на самом деле это положение применимо только в случае, если без технических работ выполнить нотариальное действие было бы невозможно, а, например, в ситуации Михаила это не так.

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С мнением Инютина согласен адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

— Вопрос о плате за УПТХ не всегда однозначен, — считает адвокат. — Одно дело, когда требуется просто заверить некий документ, но совсем другое — когда требуется этот документ составить и разъяснить обратившемуся за услугой последствия, вот тогда нотариальное действие состоит из "цепи" последовательно оказываемых услуг.

Такое может быть, например, при составлении завещаний с несколькими наследниками. Опять же, в каждом конкретном случае нотариус должен фактически выполнить определённую работу, и именно объём и содержание этой работы должны формировать тариф. Например, завещание нотариус обязан составить так, чтобы документ соответствовал закону и информация о завещании была своевременно помещена в соответствующий реестр. В этом случае логично, что берётся и государственная пошлина, и оплата УПТХ. А вот использовать специальный бланк нотариуса для завещания вовсе необязательно, значит, и оплачивать "цветную бумажку" гражданин не обязан.

Как избавиться от "техработ"

Для того чтобы не переплачивать нотариусу, следует помнить, что при обращении за совершением нотариальных действий гражданин вправе узнать не только стоимость услуг, но их перечень и объём. При этом услуги правового и технического характера вовсе не тождественны нотариальным действиям, а их получение зависит от согласия лица, обратившегося к нотариусу. Оплачивать "полный тариф" гражданин обязан только в случае, если без УПТХ выполнить нотариальное действие невозможно.

Например, проставление гербовой госпечати нотариусом и заверение документа своей подписью (как это было в случае Михаила) влечёт за собой только оплату госпошлины, а вот если бы нотариус изготавливал ещё и копии с оригиналов и проводил бы консультацию по поводу возможности предоставления этих копий по месту требования, то это могло бы уже расцениваться как УПТХ, за них пришлось бы доплатить.

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Если нотариус без оплаты тарифа УТПХ может совершить нотариальные действия, но отказывает, то по просьбе заявителя он обязан вынести мотивированное постановление (на ответ у него есть десять дней). Лучше подавать заявление письменно, тогда это зафиксирует факт обращения. В случае отказа принять заявление под подпись его можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении.