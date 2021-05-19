Центробанк сдувает "пузыри". Когда ставки по кредитам вырастут

В России — настоящий бум потребительского кредитования. Только в апреле этого года российскими банками выдано кредитов на 1,3 трлн рублей (рекордный объём с 2014 года). А всего за четыре месяца кредитный портфель банков увеличился на 4,2 трлн рублей, что на 47% больше, чем в прошлом году и на 51% выше результатов 2019 года. Сами банкиры считают рост эффектом "отложенного спроса", но эксперты финансового рынка видят причину роста выдачи кредитов в другом.

— С началом пандемии совокупный семейный доход многих россиян уменьшился и до сих пор в большинстве случаев не восстановился до докризисного уровня. А потребительские цены и услуги ЖКХ выросли, и это привело к тому, что многим гражданам стало банально не хватать их дохода, чтобы приобрести что-либо сверх набора условной "потребительской корзины". Так же значительно выросли цены на недвижимость и автотранспорт, и теперь их приобретение без кредита могут себе позволить единицы, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев.

Это утверждение подтверждается рыночной аналитикой. По данным мониторинговой компании Frank RG, в апреле только кредитов наличными выдано на сумму свыше 614 млрд руб. (больше чем в марте на 7,4%), ипотек выдано 562 млрд руб. (рост к марту на 11,3%), а автокредитов — 97,4 млрд руб. (почти на 14% больше, чем в марте).

Рост необеспеченной кредитной нагрузки значительно опережает динамику доходов граждан РФ, и это проблема, признаёт Центробанк. По мнению регулятора, если "кредитный пузырь", который накачивают банки, лопнет, то есть возникнет ситуация, когда большое количество заёмщиков не сможет платить по своим кредитным обязательствам, то Центробанку для купирования ситуации придётся прикладывать значительные усилия и производить немалые финансовые вливания. И даже в этом случае избежать большого числа банкротств среди граждан не удастся, не говоря уже о финансовых проблемах банков, которым должники не вернут кредиты.

— В этом году мы уже видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о пузырях, — заявила в ходе заседания рабочей группы финансового комитета Госдумы первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

При этом она подчеркнула, что в 2021 году регулятора больше беспокоит не общая стабильность финансовых рынков, а именно тема растущей долговой нагрузки населения.

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— Экономические факторы, которые сложились в стране и несомненно повлияли на востребованность кредитов, очень тесно связаны и с обычным желанием банков заработать на кризисе, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Сегодня многие кредитные учреждения ведут активные продажи своих кредитов, позиционируя их как некие эксклюзивные предложения по низким ставкам. При этом на возросшем количестве выдаваемых займов банкиры зарабатывают весьма неплохо.

Надо понимать, что доход по всем кредитным продуктам складывается не только из процентов, уплаченных гражданами за пользование кредитом, но и из оплаты страховок кэптивных компаний, которые зачастую банки навязывают своим клиентам. Плюс не надо забывать про прямую помощь банкирам от ЦБ — благодаря введённым "антикризисным нормативам" банкам нужно меньше средств отвлекать из своего оборота для формирования резервов на возможные потери.

— "Облегчённые" нормативы, которые Центробанк ввёл с 1 сентября 2020 года, дали банкам дополнительную свободу для активизации кредитования, — отметил ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. — И только после возврата к "докризисным" коэффициентам риска некоторым кредитным учреждениям станет менее выгодно кредитовать граждан, особенно тех, кто имеет высокий показатель долговой нагрузки. По крайней мере такая идея анонсирована чиновниками ЦБ.

Возврат к более строгим, докризисным нормативам риска произойдёт с 1 июля. Логично предположить, что, вслед за повышением "ключевой ставки" с 4,25% в марте до 5% в апреле, объявленные ЦБ меры неизбежно приведут к росту кредитных ставок, а это, в свою очередь, замедлит рост выдачи кредитов населению.