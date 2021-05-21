С аниме в голове: почему пермский школьник из благополучной семьи решился на резню

О нападении на учителя лицея № 1 стало известно от школьников, которые добежали до охранника, а тот в свою очередь нажал тревожную кнопку и скрутил подростка. Им оказался десятиклассник Д. В школу оперативно приехали сотрудники Росгвардии, которым и передали напавшего. В его рюкзаке нашли охотничий нож и мачете.

Фото © LIFE SHOT

Пострадавшая Людмила Ишменева работала учителем физики, она заслуженный учитель России. Из школы женщину с перевязанным горлом увезли в Пермскую краевую клиническую больницу. Она находится в состоянии средней тяжести, у неё множественные ножевые ранения шеи и плеча, её готовят к операции.

По предварительным данным, Д. сознательно напал на этого учителя, потому что считал: она якобы занижала ему оценки. Его отец даже ходил к ней на беседы, просил о дополнительных занятиях. Затем родители наняли для сына репетитора. Это не помогло. Интересно, что в семье и школе Д. характеризовали как спокойного и неконфликтного молодого человека.

По факту нападения региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (Умышленное убийство). По этой статье подростку грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Готовился убивать

Фото © VK / "Пермь активная"

Как выяснил Лайф, в ночь перед нападением Д. послал своему товарищу голосовое сообщение, в котором поделился с ним своими планами. Он утверждал, что уже ходил на улицу, чтобы убить случайного человека, однако передумал.

— Ещё одним фактором является то, что у меня крыша едет. Например, сегодня я хотел кого-то убить. Я смастерил себе небольшие лямки для того, чтобы закрепить нож на пояснице, надел тёмный свитер, перчатки, маску. Я реально пошёл искать того, кого можно убить. Я два часа проходил, и в итоге у меня произошёл отход. Я понимаю, что творю какую-то фигню. Пришёл обратно домой, прибрался везде и просто понимаю, что как бы всё уже, финал, финиш. ...Я устал, я реально устал. Вот сейчас, сидя и просто записывая сообщение, я понимаю, что, блин, я хочу жить, но по какой-то причине я сейчас пытаюсь убедить себя в том, что должен умереть. Это странно, это очень странно, — сообщил приятелю Д.

Кроме того, в переписке с друзьями Д. демонстрировал фотографию ножа, с которым он собирался прийти в школу. Почему никто из собеседников не обратился в полицию, имея на руках весомый аргумент, предстоит выяснить следователям.

Оружейный магазин дяди

Фото © LIFE

Источник Лайфа рассказал, что Д. воспитывается в благополучной, обеспеченной и дружной семье. По словам отца, подросток увлекался компьютерными играми и аниме.

Незадолго до нападения в школе родители Д. уехали в отпуск. Он остался с бабушкой, дедушкой и старшим братом Степаном, с которым тоже хорошо ладит. Последний раз родственники видели парня вечером во вторник и собирались встретиться с ним сегодня. С родителями он созванивался через мессенджеры.

Ножи, с которыми Д. пришёл в школу, он купил пару лет назад. Однажды их обнаружил отец. Мужчина очень удивился, зачем сыну холодное оружие, а тот ответил, что ему нравится. Отец отобрал ножи, но прятать не стал. Они оставались в открытом доступе.

Следует отметить, что родной дядя Д. — индивидуальный предприниматель, у него есть магазин для охоты и рыбалки, но с ним подросток общается только по праздникам.

Кровавое аниме

Кадр из аниме "Токийский гуль". Фото © VK / Д.

Д. действительно увлекался японским аниме. На странице школьника в социальных сетях всего одна фотография — картинка из японской манги (комиксы) и одноимённого аниме-телесериала "Токийский гуль" (Tokyo Ghoul), который издавался в формате комиксов с 2011-го по 2014 год. Жанром этого аниме называют тёмное фэнтези. По сюжету манги, главный герой — студент университета, который в результате нападения мифического существа гуля сам наполовину становится гулем. Теперь ему требуется питаться человеческой плотью, чтобы выжить.

Кто охранял школу

Охраной школы по госконтракту занималось березниковский ЧОП "Шериф", организация работает с 2003 года, у неё есть лицензии на охранную деятельность, которую она получила в Росгвардии. Владеет организацией местный бизнесмен Владимир Пономарев.

За услуги охраны с сентября по конец декабря "Шериф" получил от лицея 107 тысяч рублей. Это видно из государственных закупок. Это же ЧОП охраняло и другие школы в Березниках, например средние общеобразовательные школы № 2 и 28.

Лицей № 1 Березников. Фото © Лицей № 1

По сведениям источника Лайфа, в момент нападения в школе дежурил 63-летний сотрудник "Шерифа" Александр Баяндин. Он устроился в фирму летом прошлого года. В лицей его отправили в начале учебного года.