Мастера изощрённой смерти: Джако доказали только десятую часть убийств

Несмотря на то что Гагиева задержали ещё в 2015 году в Вене, следствие по многочисленным эпизодам убийств, совершённых его бандой, продвигается тяжело. Сам Гагиев молчит, отрицает все обвинения, отказывается от дачи показаний и сотрудничества со следствием. Ранее киллер умело запутывал следствие, называя своё дело политически мотивированным. Таким образом Гагиев хотел остаться в австрийской тюрьме. Через три года после задержания Джако экстрадировали на родину.

Обвинения во многом основываются на показаниях его племянника и правой руки Артура Джиоева по кличке Сынок. Он заключил сделку со следствием и получил 17 лет строгого режима, избежав пожизненного срока.

Артур Джиоев — Сынок. Фото © rusrep.com

В уголовном деле главаря группировки киллеров — более ста томов. Собрана огромная доказательная база по многим жестоким убийствам. Гагиева подозревают в организации убийств начальника УБОПа МВД по РСО-Алания Марка Мецаева, начальника отдела угрозыска республиканского МВД Виталия Чельдиева и его сына Заурбека. По версии следствия, Гагиев также организовал убийства мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева с водителем Владимиром Гасиевым. Также, как считают следователи, Гагиев организовал убийство заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. В его списке исполненных заказов — банкиры, бизнесмены, политики и силовики.

Убитый мэр Владикавказа. Фото © osnova.news

Следователи предъявили Джако обвинения по статьям 210 УК ("Создание и руководство преступным сообществом"), 209 УК ("Бандитизм"), 105 УК ("Убийство общеопасным способом"), 222 УК ("Незаконный оборот оружия"). Ему инкриминируется убийство шести жителей Республики Северная Осетия — Алания. По совокупности статей ему может грозить пожизненный срок.

Киллеры Джако славились творческим подходом и дерзостью. Многие члены банды верили, что они являются членами секретной организации ликвидаторов под эгидой спецслужб. Поэтому им всё должно сойти с рук. Например, банкира Олега Новосельского заманили в офис на Чистых прудах под предлогом передачи фейерверков для празднования Нового года. Его живым забетонировали в бочке, которую долгое время держали в подвале офиса. После мучительной смерти Новосельского бочку отвезли в Дмитров и сбросили в канал имени Москвы. Страшную находку обнаружили сыщики спустя много лет, допросив одного из киллеров.

Три банды в деле

Следователи считают, что Джако собирался взять под контроль всю Северную Осетию, поэтому действовал жёстко. По оперативным данным, он сколотил три группировки киллеров, которые контролировал лично. Банды возглавили рецидивисты Олег Дзарахохов (Колобок) и Бахром Секинаев (Барон), а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев (Монах).

Ранее Колобка и Барона обвиняли в убийстве некоего Алана Торчинова, который сам был близок к Джако, но решил отойти от дел. Также Дзарахохова подозревали в расстреле участников похорон Торчинова, среди которых был и его двоюродный брат Тамерлан — на тот момент президент международного аэропорта Владикавказ, находившегося тогда под контролем Гагиева.

Это произошло ещё летом 2013 года. К дому в Беслане подъехала тонированная "девятка", откуда киллеры открыли шквальный огонь. Было убито четыре человека, но сам Тамерлан отделался лёгким ранением. По версии следствия, приказ отдал лично Джако, который хотел избавиться от ненужного свидетеля. Тем не менее, по оперативным данным, Гагиев и Тамерлан Торчинов продолжали общаться. Последний регулярно отправлял Джако деньги в Вену. В материалах дела Тамерлан упоминается как "одна из ближайших связей Джако".

Полицейские смогли задержать Барона с подельниками через два дня после убийства. Затем взяли в разработку группу Колобка, которого задержали в 2015 году, после ареста в Вене самого Джако.

Кровная месть или устранение важного свидетеля?

В последнее время 64-летний Торчинов был депутатом городского совета Беслана. Интересно, что весной 2021 года, незадолго до завершения следствия по делу Джако, Торчинов внезапно пропал после прогулки на ипподроме и был объявлен в розыск.

На следующий день сыщики обнаружили Lexus депутата со следами борьбы и крови на передних сиденьях. Торчинова нашли убитым. Смерть депутата связали с предстоящим судом над Гагиевым. Однако есть и другая версия: Торчинов договаривался с Джако, чтобы его брат Алан вышел из криминального бизнеса, за что и поплатился жизнью.

Подозреваемые в убийстве депутата братья Торчиновы. Фото © LIFE

Другие братья Торчиновы обвинили Тамерлана в гибели родственника. Они считали, что после разговора с Джако он ввёл их в заблуждение и усыпил бдительность. По словам источника, долгие годы братья выслеживали Тамерлана, но отомстили за Алана всего за пару месяцев до суда над Джако. Братьев задержали по горячим следам и сейчас подозревают в убийстве депутата.