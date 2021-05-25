Жестокие палачи или справедливый суд: кого в СССР приговаривали к расстрелу
26 мая 1947 года в СССР была отменена смертная казнь. Высшая мера наказания действовала в стране почти 30 лет, и к расстрелам осуждённых за особо тяжкие преступления приговаривали и в годы войны, когда порядок и дисциплина были особенно важны. После Победы от смертной казни было решено отказаться, поскольку страна, одолевшая фашизм и занятая построением самого справедливого общества на земле, не должна была ассоциироваться с жестокостью. Однако уже через три года указом Президиума Верховного Совета СССР смертная казнь была возвращена.
Эхо войны
Во многих зарубежных источниках встречается информация, что в годы войны офицеры НКВД только и делали, что гоняли "чёрные воронки" к домам неугодных и пачками возили несчастных противников режима в тёмные подвалы Лубянки. На деле в войну главными "расстрельными" статьями были расхищение государственной собственности, паникёрство и распространение панических настроений (особенно это проявилось при обороне Москвы и Ленинграда), вредительство на производстве. Но в 1947 году на серьёзные преступления намеренно закрыли глаза — большая часть осуждённых за тяжкие преступления отправлялась на стройки и работала на восстановление страны.
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В 1950 году смертную казнь восстановили как высшую меру социальной защиты. "Расстрельный" список к этому времени значительно расширили — в него включили производственные преступления, взятки, умышленное заключение невыгодных для страны сделок, "левый" импорт/экспорт и многое другое. До 1953 года экономические дела расследовались активно, но исключительно острую реакцию общества вызывали громкие насильственные преступления, наказанием за которые нередко был расстрел. Вопрос с вооружёнными бандами частично решили задолго до смерти Сталина, но именно в 1953 году, когда лидер страны скончался, был взят курс на активизацию борьбы с экономической преступностью.
Бизнес-секреты советских "цеховиков"
Поднимать страну из руин после смерти Сталина взялся Никита Хрущёв. Именно он начал активную зачистку подпольных производств и их владельцев — первых советских "цеховиков". Вещи и товары народного потребления эти "невидимые труженики" делали из сэкономленных материалов. В результате страна получала вещи и продукты гораздо более низкого качества, зато обогащала некоторых руководителей. Одним из наиболее показательных в этом плане стало дело Зигфрида Газенфранца — тихого помощника мастера, сколотившего команду для подпольного производства.
Цеховики-подпольщики и директора магазинов: как советские коммерсанты-нелегалы зарабатывали состояния
Помимо производственных подельников "крышей" вышедших на серьёзные объёмы "цеховиков" стал глава Госплана Киргизской ССР Бекжан Дюшалиев. По самым скромным оценкам, фабрика Газенфранца приносила около 1 млн рублей в год — отбоя от желающих купить более-менее приличную одежду в послевоенные годы не было. От смертной казни некоторых работников фабрики спасла лишь служба в годы войны. Газенфранца, его подельника Исаака Зингера и ещё 12 человек расстреляли по приговору суда, остальные получили по 15 лет лагерей.
Похожая участь ждала многих советских "подпольщиков" — в разные годы (в том числе и после отставки Хрущёва) к расстрелу за хищение государственной собственности приговорили Шаю Шакермана, банду "цеховиков" Льва Дунаева и Петра Снобкова и многих других теневых подпольщиков, которых в середине 80-х начнут называть "предпринимателями".
Королевы жизни
Одним из самых резонансных стало дело Берты Бородкиной. Она сколотила ОПГ на курортах Чёрного моря и вымогала деньги у персонала ресторанов, в которых была назначена управляющей. Некоторые несогласные с её стилем руководства бесследно пропадали, а после обысков в её доме сотрудники органов нашли сотни тысяч рублей, валюту и драгоценности, заработать которые честным путём она просто не могла. В 1982-м её арестовали, а через год следствие доказало её вину, и Железную Беллу приговорили к высшей мере — расстрелу.
Но хищение продуктов, сырья и денег из касс магазинов в те годы было обыденностью, несмотря на то что наказанием за такие преступления был расстрел. Наиболее чудовищными считаются преступления Тамары Иванютиной, известной как "киевская отравительница". Вместе с членами своей семьи Иванютина травила неугодных ей людей — одни становились её жертвами из-за успешной карьеры (сама Иванютина работала лишь на подсобных работах), другие — из-за личной жизни. Всего, включая отравление в школьной столовой, после которого преступницу задержали, следствие доказало 40 эпизодов. Во время обыска дома у подозреваемой нашли раствор с таллием, который она подливала в еду своим жертвам. Её приговорили к высшей мере наказания, сестра киевской отравительницы получила 15 лет тюрьмы, отец и мать сели на 10 и 13 лет и скончались в заключении.
Самые громкие расстрелы
Точной статистики по смертным приговорам, которые касаются уголовных дел, нет до сих пор. Некоторые эксперты включают в список "жертв режима" расстрелянных во время "террора" Сталина, другие утверждают, что Хрущёв тоже был не особенно разборчив, когда вопрос касался "расстрельного" уголовного дела. Первого серийного убийцу (сам факт существования которых в СССР не признавали до середины 70-х) расстреляли ещё в 1923 году. В 1964-м произошёл самый громкий расстрел по приговору суда —15-летнего Аркадия Нейланда казнили за убийство молодой женщины и её ребёнка топором.
Смертные приговоры получили почти все известные пособники нацистов. Наиболее громкими стали расстрелы "хатынских" карателей — Григория Васюры и Василия Мелешко.
Смерть не для всех
Всего с середины 50-х до конца 80-х годов в СССР к смерти приговорили около 25 тыс. человек. Одним из самых резонансных расстрелов в последние годы существования страны стало приведение в исполнение приговора по делу маньяка-людоеда Алексея Суклетина. Он попался сыщикам лишь в 1985 году за другое преступление, но в ходе следствия сознался, что на протяжении 10 лет, почти с середины 70-х, изнасиловал, убил и съел семь женщин. Младшей жертве Суклетина было всего 11 лет. Разделывать прямо в ванной и готовить на обычной кухне блюда из убитых Суклетиным жертв помогала его сожительница Мадина Шакирова. Из человеческого мяса она крутила фарш, готовила котлеты и холодец.
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Подельницу маньяка суд пожалел — она получила 15 лет тюрьмы. Самому душегубу не повезло — в 1987 году его признали вменяемым и расстреляли. Та же участь ждала и белорусского маньяка Геннадия Михасевича, убившего 36 женщин.
После того как страна перешагнула 1990 год, поменялось и отношение к смертной казни. В 1993-м было вынесено всего 157 смертных приговоров, ещё через год, в 1995-м, их количество сократилось до 141. Одним из последних в московской Бутырке 2 сентября 1996 года казнили педофила Сергея Головкина. Его обвиняли в 40 изнасилованиях и убийствах маленьких мальчиков. Расстрельный список должны были пополнить ещё семью сотнями человек, но, после того как в 1996 году Россия стала членом Совета Европы, указом президента России всем приговорённым к смертной казни расстрел заменили на пожизненное заключение. Единственной страной в Европе и СНГ, где смертная казнь осталась в качестве высшей меры наказания, является Белоруссия. За годы независимости в этой стране к расстрелу приговорили 230 человек.
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