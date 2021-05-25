Жестокие палачи или справедливый суд: кого в СССР приговаривали к расстрелу

Эхо войны

Во многих зарубежных источниках встречается информация, что в годы войны офицеры НКВД только и делали, что гоняли "чёрные воронки" к домам неугодных и пачками возили несчастных противников режима в тёмные подвалы Лубянки. На деле в войну главными "расстрельными" статьями были расхищение государственной собственности, паникёрство и распространение панических настроений (особенно это проявилось при обороне Москвы и Ленинграда), вредительство на производстве. Но в 1947 году на серьёзные преступления намеренно закрыли глаза — большая часть осуждённых за тяжкие преступления отправлялась на стройки и работала на восстановление страны.

В 1950 году смертную казнь восстановили как высшую меру социальной защиты. "Расстрельный" список к этому времени значительно расширили — в него включили производственные преступления, взятки, умышленное заключение невыгодных для страны сделок, "левый" импорт/экспорт и многое другое. До 1953 года экономические дела расследовались активно, но исключительно острую реакцию общества вызывали громкие насильственные преступления, наказанием за которые нередко был расстрел. Вопрос с вооружёнными бандами частично решили задолго до смерти Сталина, но именно в 1953 году, когда лидер страны скончался, был взят курс на активизацию борьбы с экономической преступностью.

Бизнес-секреты советских "цеховиков"

Поднимать страну из руин после смерти Сталина взялся Никита Хрущёв. Именно он начал активную зачистку подпольных производств и их владельцев — первых советских "цеховиков". Вещи и товары народного потребления эти "невидимые труженики" делали из сэкономленных материалов. В результате страна получала вещи и продукты гораздо более низкого качества, зато обогащала некоторых руководителей. Одним из наиболее показательных в этом плане стало дело Зигфрида Газенфранца — тихого помощника мастера, сколотившего команду для подпольного производства.

Помимо производственных подельников "крышей" вышедших на серьёзные объёмы "цеховиков" стал глава Госплана Киргизской ССР Бекжан Дюшалиев. По самым скромным оценкам, фабрика Газенфранца приносила около 1 млн рублей в год — отбоя от желающих купить более-менее приличную одежду в послевоенные годы не было. От смертной казни некоторых работников фабрики спасла лишь служба в годы войны. Газенфранца, его подельника Исаака Зингера и ещё 12 человек расстреляли по приговору суда, остальные получили по 15 лет лагерей.

Похожая участь ждала многих советских "подпольщиков" — в разные годы (в том числе и после отставки Хрущёва) к расстрелу за хищение государственной собственности приговорили Шаю Шакермана, банду "цеховиков" Льва Дунаева и Петра Снобкова и многих других теневых подпольщиков, которых в середине 80-х начнут называть "предпринимателями".

Королевы жизни

Одним из самых резонансных стало дело Берты Бородкиной. Она сколотила ОПГ на курортах Чёрного моря и вымогала деньги у персонала ресторанов, в которых была назначена управляющей. Некоторые несогласные с её стилем руководства бесследно пропадали, а после обысков в её доме сотрудники органов нашли сотни тысяч рублей, валюту и драгоценности, заработать которые честным путём она просто не могла. В 1982-м её арестовали, а через год следствие доказало её вину, и Железную Беллу приговорили к высшей мере — расстрелу.

Но хищение продуктов, сырья и денег из касс магазинов в те годы было обыденностью, несмотря на то что наказанием за такие преступления был расстрел. Наиболее чудовищными считаются преступления Тамары Иванютиной, известной как "киевская отравительница". Вместе с членами своей семьи Иванютина травила неугодных ей людей — одни становились её жертвами из-за успешной карьеры (сама Иванютина работала лишь на подсобных работах), другие — из-за личной жизни. Всего, включая отравление в школьной столовой, после которого преступницу задержали, следствие доказало 40 эпизодов. Во время обыска дома у подозреваемой нашли раствор с таллием, который она подливала в еду своим жертвам. Её приговорили к высшей мере наказания, сестра киевской отравительницы получила 15 лет тюрьмы, отец и мать сели на 10 и 13 лет и скончались в заключении.

Самые громкие расстрелы

Точной статистики по смертным приговорам, которые касаются уголовных дел, нет до сих пор. Некоторые эксперты включают в список "жертв режима" расстрелянных во время "террора" Сталина, другие утверждают, что Хрущёв тоже был не особенно разборчив, когда вопрос касался "расстрельного" уголовного дела. Первого серийного убийцу (сам факт существования которых в СССР не признавали до середины 70-х) расстреляли ещё в 1923 году. В 1964-м произошёл самый громкий расстрел по приговору суда —15-летнего Аркадия Нейланда казнили за убийство молодой женщины и её ребёнка топором.

Смертные приговоры получили почти все известные пособники нацистов. Наиболее громкими стали расстрелы "хатынских" карателей — Григория Васюры и Василия Мелешко.

Смерть не для всех

Всего с середины 50-х до конца 80-х годов в СССР к смерти приговорили около 25 тыс. человек. Одним из самых резонансных расстрелов в последние годы существования страны стало приведение в исполнение приговора по делу маньяка-людоеда Алексея Суклетина. Он попался сыщикам лишь в 1985 году за другое преступление, но в ходе следствия сознался, что на протяжении 10 лет, почти с середины 70-х, изнасиловал, убил и съел семь женщин. Младшей жертве Суклетина было всего 11 лет. Разделывать прямо в ванной и готовить на обычной кухне блюда из убитых Суклетиным жертв помогала его сожительница Мадина Шакирова. Из человеческого мяса она крутила фарш, готовила котлеты и холодец.

Фото © ТАСС / Свердлов Леонид

Подельницу маньяка суд пожалел — она получила 15 лет тюрьмы. Самому душегубу не повезло — в 1987 году его признали вменяемым и расстреляли. Та же участь ждала и белорусского маньяка Геннадия Михасевича, убившего 36 женщин.