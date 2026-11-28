14 человек пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки
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За минувшие сутки ВСУ 173 раза атаковали Белгородскую область, в результате чего пострадали 14 человек, включая подростка. О последствиях ударов рассказал губернатор региона Александр Шуваев.
Под атаки попали 13 муниципальных округов — Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Краснояружский, Корочанский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский.
Украинские военные совершили десять артиллерийских обстрелов и четырежды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчёты противовоздушной обороны и другие подразделения сбили и подавили 272 дрона.
«Девять из них госпитализированы, двое в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — сообщил Шуваев о пострадавших.
Раненые есть в Белгородском, Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Глава региона пожелал им скорейшего выздоровления. Напомним, накануне в селе Новая Деревня Белгородской области 17-летний подросток получил минно-взрывную травму после детонации беспилотника рядом с автомобилем.