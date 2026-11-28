За минувшие сутки ВСУ 173 раза атаковали Белгородскую область, в результате чего пострадали 14 человек, включая подростка. О последствиях ударов рассказал губернатор региона Александр Шуваев.

Под атаки попали 13 муниципальных округов — Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Краснояружский, Корочанский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский.

Украинские военные совершили десять артиллерийских обстрелов и четырежды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчёты противовоздушной обороны и другие подразделения сбили и подавили 272 дрона.

«Девять из них госпитализированы, двое в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь оказывается в полном объёме», — сообщил Шуваев о пострадавших.