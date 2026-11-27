Подросток пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov
В Белгородской области 17-летний подросток получил минно-взрывную травму в результате атаки украинского беспилотника. Дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Новая Деревня, сообщили в оперативном штабе региона.
Юноше оказали медицинскую помощь в детской областной клинической больнице, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В посёлке Политотдельский Белгородского округа под удар БПЛА попал грузовик, у которого повреждена кабина.
В Шебекине беспилотники атаковали частный дом, автомобиль и объект инфраструктуры. В нескольких населённых пунктах временно нарушено электроснабжение. В селе Белянка взрывной волной выбило окна жилого дома, а в Вознесеновке повреждена машина.
В хуторе Вязовском Краснояружского округа пострадал социальный объект — повреждены фасад, окна и газовая труба. В селе Новостроевка-Первая и посёлке Хотмыжск Грайворонского округа зафиксированы повреждения частных домовладений.
Накануне при атаке беспилотника на коммерческий объект в Шебекине пострадал мужчина. Местного жителя с осколочным ранением шеи доставили в районную больницу. В результате удара также загорелись здание и два автомобиля.