В Белгородской области 17-летний подросток получил минно-взрывную травму в результате атаки украинского беспилотника. Дрон сдетонировал рядом с автомобилем в селе Новая Деревня, сообщили в оперативном штабе региона.

Юноше оказали медицинскую помощь в детской областной клинической больнице, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В посёлке Политотдельский Белгородского округа под удар БПЛА попал грузовик, у которого повреждена кабина.

В Шебекине беспилотники атаковали частный дом, автомобиль и объект инфраструктуры. В нескольких населённых пунктах временно нарушено электроснабжение. В селе Белянка взрывной волной выбило окна жилого дома, а в Вознесеновке повреждена машина.

В хуторе Вязовском Краснояружского округа пострадал социальный объект — повреждены фасад, окна и газовая труба. В селе Новостроевка-Первая и посёлке Хотмыжск Грайворонского округа зафиксированы повреждения частных домовладений.