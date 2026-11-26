В Шебекино Белгородской области беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал коммерческий объект. В результате удара пострадал местный житель, сообщил оперативный штаб региона.

Мужчину с осколочным ранением мягких тканей шеи бойцы самообороны доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Повреждение оказалось поверхностным, пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Атака также привела к повреждениям автомобилей. Грузовая и легковая машины получили повреждения от детонации беспилотника. На территории объекта загорелись здание и ещё два автомобиля. Пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус. По словам главы региона, удар произошёл в районе села Бановка Приморского муниципального округа. Автобус должен был следовать по маршруту Приморск — Радоловка. На момент происшествия пассажиров в салоне ещё не было. Водителю оказывают необходимую медицинскую помощь.