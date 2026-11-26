Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, перехваты проводились 26 ноября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники сбили над Брянской и Белгородской областями, Крымом, а также над Азовским и Чёрным морями.

Ранее Life.ru сообщал о гибели пяти человек и ранении ещё троих при атаке беспилотника на автомобильную стоянку в посёлке Весёлое Запорожской области. Всех пострадавших доставили в больницу, на месте происшествия работали оперативные службы.